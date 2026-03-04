El horario de verano 2026 en el estado de California marcará nuevamente un cambio importante en la rutina de millones de residentes que dependen del reloj para organizar su vida diaria. Cada año, este ajuste forma parte del sistema conocido como Daylight Saving Time (DST), una medida que permite aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos. Con la llegada de esta transición, los días parecerán más largos y las tardes tendrán más claridad, lo que impacta desde los horarios laborales hasta las actividades recreativas.

La expectativa crece especialmente en grandes centros urbanos como Los Ángeles, San Diego y San Francisco, donde el ritmo acelerado de la vida moderna hace que cada minuto cuente. Aunque muchos dispositivos electrónicos realizarán el ajuste automáticamente, es fundamental conocer la fecha exacta para evitar retrasos, especialmente en compromisos laborales, escolares o viajes.

Entérate del cambio de horario en EE. UU. 2026. Te decimos si se adelanta o se atrasa el reloj este año para el horario de verano (Daylight Saving Time) y cómo ajustar tus dispositivos| Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Fecha y hora del cambio al horario de verano en California 2026

El horario de verano en California comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán adelantarse una hora durante la madrugada. El cambio ocurrirá exactamente a las 2:00 a. m., momento en el que el reloj pasará directamente a las 3:00 a. m., eliminando una hora del día. Este ajuste permite que el anochecer ocurra más tarde, brindando más luz natural durante la tarde y la noche.

El horario de verano permanecerá vigente durante varios meses y finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán retrasarse una hora para regresar al horario estándar. Este ciclo anual es aplicado en gran parte de Estados Unidos y forma parte del calendario oficial que regula el uso del tiempo en el país.

Dónde se adelanta una hora en California

El cambio de horario se aplica en todo el estado de California, por lo que todas las ciudades y comunidades deberán adelantar sus relojes una hora. No hay excepciones dentro del estado, lo que significa que tanto grandes áreas metropolitanas como ciudades más pequeñas seguirán el mismo ajuste.

Entre las principales ciudades donde se aplicará el cambio se encuentran:

Los Ángeles

San Diego

San José

San Francisco

Fresno

Sacramento

Long Beach

Oakland

Este cambio sincronizado garantiza que todas las actividades económicas, comerciales y sociales continúen funcionando de manera uniforme en todo el estado.

Cómo adelantar el reloj por el horario de verano 2026 en California

Realizar el ajuste es sencillo, pero es importante hacerlo correctamente para evitar confusiones. Sigue estos pasos:

Paso 1: identifica el tipo de reloj que utilizas

Si tienes un reloj manual, necesitarás adelantarlo tú mismo. Si usas un dispositivo electrónico moderno, es probable que el cambio sea automático.

Paso 2: adelanta el reloj una hora

Antes de dormir el sábado 7 de marzo de 2026, adelanta el reloj una hora. Por ejemplo, si son las 11:00 p. m., cámbialo a las 12:00 a. m.

Paso 3: verifica tus dispositivos electrónicos

Smartphones, computadoras y relojes inteligentes suelen actualizarse automáticamente si están configurados correctamente en la zona horaria del Pacífico.

Paso 4: revisa alarmas y horarios importantes

Asegúrate de que tus alarmas, reuniones o compromisos estén correctamente programados con el nuevo horario.

El inicio del horario de verano no solo implica ajustar el reloj, sino también adaptarse a un nuevo ritmo diario con más luz al final del día. Este cambio marca el comienzo de una temporada más activa, con tardes más largas y una mayor sensación de aprovechamiento del tiempo en todo California.