El horario de verano (DST) 2026 en Chicago marcará un nuevo ajuste de relojes que muchos esperan cada año para aprovechar mejor la luz del día. Este cambio, conocido como Daylight Saving Time, comenzará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los habitantes deberán adelantar una hora sus relojes (es decir, a las 2:00 a. m.). La medida busca extender la claridad en las tardes y reducir el consumo energético durante la primavera y el verano.

Durante el cambio al horario de verano en Chicago, los relojes pasarán de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., ajustando así la rutina diaria de millones de personas. Este adelanto también aplica en gran parte de Estados Unidos, incluyendo ciudades como Nueva York, Dallas y Miami, mientras que estados como Arizona y Hawái no participan en esta modificación. Es importante preparar dispositivos y rutinas para evitar confusiones en citas, vuelos o actividades laborales.

El DST 2026 traerá días más largos y atardeceres más tardíos, ideales para disfrutar del buen clima y actividades al aire libre. Mantenerse informado sobre cuándo inicia y termina el horario de verano es clave para no perder el ritmo. En Chicago, el horario normal (CST) regresará el primer domingo de noviembre de 2026, cuando será momento de atrasar los relojes una hora y volver al horario estándar.

Lee esta nota para que recibas la más completa información sobre el cambio de horario en Chicago 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

Fecha y hora del cambio al horario de verano (DST) 2026 en en Chicago

En 2026, el horario de verano en Chicago comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora y pasan directamente a las 3:00 a. m. hora local.

Fecha de inicio del DST en Chicago (Illinois) Hora exacta del cambio Domingo, 8 de marzo de 2026. A las 2:00 a. m. el reloj se adelanta una hora y marca las 3:00 a. m. (se “pierde” una hora de sueño). Desde ese momento, Chicago pasa de horario estándar Central Standard Time (CST, UTC-6) a Central Daylight Time (CDT, UTC-5).

CHICAGO, ILLINOIS (ESTADOS UNIDOS), 20/02/2026.- Conoce el día exacto y hora para el cambio de horario en Chicago, Illinois, Estados Unidos. También cómo adelantar y atrasar el reloj y ciudades afectadas. (Foto: CatLane iStock / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde se adelanta una hora por el horario de verano (DST) 2026 en Chicago?

Todo el estado de Illinois, incluido Chicago, aplica el cambio al horario de verano el 8 de marzo de 2026 y adelanta el reloj una hora.

Chicago forma parte de la zona horaria Central Time (CT), que cambia de CST a CDT en esa fecha junto con la mayor parte de los estados que usan esta zona en Estados Unidos.