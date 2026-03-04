El horario de verano 2026 traerá un nuevo ajuste en el reloj para millones de residentes de Houston, una de las ciudades más grandes y dinámicas del estado de Texas. Este cambio forma parte del Daylight Saving Time (DST), una medida que busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos del año. Con esta transición, los días ofrecerán tardes más largas y luminosas, algo que influye directamente en la rutina de trabajadores, estudiantes y familias.

En una ciudad donde el movimiento comienza desde temprano y se extiende hasta la noche, el cambio de horario representa mucho más que adelantar el reloj. Desde el tráfico en las autopistas hasta las actividades al aire libre, todo se ajusta a un nuevo ritmo. Por ello, conocer la fecha exacta y cómo realizar el ajuste es clave para evitar retrasos y comenzar la temporada con el pie derecho.

Cambio de horario en EE.UU. 2026: cuándo empieza el horario de verano, si se adelanta o se atrasa el reloj y qué estados deben ajustar la hora FOTO DE VLADIMIR SUKHACHEV PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / VLADIMIR SUKHACHEV

Fecha y hora del cambio al horario de verano en Houston 2026

El horario de verano en Houston comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo de 2026, siguiendo el calendario nacional del Daylight Saving Time en Estados Unidos. El ajuste se realizará durante la madrugada, exactamente a las 2:00 a. m., cuando los relojes deberán adelantarse una hora y pasarán directamente a marcar las 3:00 a. m.

Este cambio permitirá que el sol se oculte más tarde, brindando más horas de luz natural durante la tarde. El horario de verano permanecerá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que los relojes deberán retrasarse una hora para regresar al horario estándar.

Dónde se adelanta una hora en Houston y el área metropolitana

El cambio de horario se aplicará en toda la ciudad de Houston y en las comunidades que forman parte de su extensa área metropolitana. Esto significa que todos los residentes deberán adelantar sus relojes una hora, sin importar el vecindario o distrito en el que vivan.

Entre las principales zonas donde se aplicará el cambio se encuentran:

Downtown Houston

Midtown Houston

Uptown Houston

Memorial

The Woodlands

Sugar Land

Pasadena

Baytown

Este ajuste uniforme permite que las actividades laborales, comerciales y escolares continúen con normalidad en toda la región.

Cómo adelantar el reloj por el horario de verano 2026 en Houston

Realizar el cambio es sencillo, pero es importante hacerlo correctamente. Sigue estos pasos:

Paso 1: adelanta los relojes manuales antes de dormir

El sábado 7 de marzo por la noche, adelanta una hora los relojes analógicos o digitales manuales.

Paso 2: verifica los dispositivos electrónicos

La mayoría de teléfonos inteligentes, computadoras y relojes conectados a internet se actualizarán automáticamente si están configurados en la zona horaria correcta.

Paso 3: revisa alarmas y compromisos importantes

Confirma que tus alarmas, horarios de trabajo o citas estén sincronizados con el nuevo horario.

Paso 4: prepárate para tardes con más luz

Aunque el amanecer será más tarde, el anochecer también ocurrirá más tarde, lo que permitirá aprovechar mejor las horas de la tarde.

El horario de verano marca el inicio de una temporada con días más largos y un ritmo diferente en Houston. Estar preparado para este cambio garantiza que puedas adaptarte rápidamente y aprovechar al máximo las nuevas condiciones de luz natural.