El horario de verano 2026 en Los Ángeles comienza el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelantan de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. bajo la zona Pacific Time (PT). Este cambio aplica en toda la ciudad y en el resto de California, que pasa de horario estándar (PST) a horario de verano (PDT). El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. para volver al horario estándar. Cualquier modificación futura al sistema de cambio de hora dependerá de decisiones a nivel federal y estatal y, por el momento, no hay una fecha confirmada para eliminar el DST en Los Ángeles.

En Los Ángeles, el ajuste al horario de verano 2026 se hace de madrugada, la noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo, justo a las 2:00 a. m., cuando el reloj “salta” directamente a las 3:00 a. m. Desde ese momento, la ciudad opera en horario de verano Pacific Daylight Time (PDT), con atardeceres más tardíos ideales para quienes salen de trabajar, estudian de noche o disfrutan planes al aire libre.

El cambio de hora se aplica a toda el área metropolitana de Los Ángeles y al resto de California, incluyendo zonas como Downtown LA, Hollywood, Santa Monica, Pasadena, Long Beach y el Valle de San Fernando, que ajustan horarios de tráfico, espectáculos y comercio al nuevo reloj.

La regla es la misma en ciudades como San Diego, San Francisco y Sacramento: todos adelantan una hora en marzo y atrasan una hora en noviembre siguiendo el calendario federal de DST. La base legal es la normativa de Estados Unidos sobre horario de verano, que fija el segundo domingo de marzo como inicio y el primer domingo de noviembre como fin.

En la práctica, la mayoría de celulares, computadoras, relojes inteligentes y smart TV en Los Ángeles ajustan la hora automáticamente siempre que tengas activada la opción de actualización por red y la zona horaria correcta (Pacific Time). Sin embargo, relojes de pared, microondas, hornos y algunos sistemas de tu auto pueden requerir que hagas el cambio de forma manual justo después del ajuste oficial. Las autoridades suelen recomendar revisar horarios de vuelos, transporte público, reuniones de trabajo y clases para evitar llegar una hora tarde o demasiado temprano tras el cambio.

Fecha del cambio a horario de verano 2026 en Los Ángeles

En Los Ángeles, el horario de verano (DST) de 2026 comienza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., momento en el que los relojes se adelantan una hora y pasan a marcar las 3:00 a. m. Un dato a resaltar es que coincide con la segunda semana de marzo, como establece la normativa federal para la mayor parte de Estados Unidos.

Hora exacta del cambio en Los Ángeles 2026

Hora local del cambio: cuando el reloj marca las 2:00 a. m., se adelanta directamente a las 3:00 a. m. en Los Ángeles.

Antes del cambio, Los Ángeles está en horario estándar del Pacífico (PST, UTC‑8); después del cambio pasa a horario de verano del Pacífico (PDT, UTC‑7).

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema.

¿Se adelanta o se atrasa una hora en Los Ángeles?

En el inicio del horario de verano se adelanta el reloj una hora: de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. Esto implica “perder” una hora de sueño esa noche, pero amanecer y atardecer se desplazan aproximadamente una hora más tarde, con más luz por la tarde.

Dónde se adelanta una hora en Los Ángeles (áreas afectadas)

En Estados Unidos, el horario de verano aplica a la mayor parte del país, pero con excepciones puntuales; en la Costa Oeste, el cambio afecta a todas las zonas que alternan entre PST y PDT. En particular, el cambio del 8 de marzo de 2026 se aplica en la zona horaria del Pacífico a ciudades como:

Los Ángeles (California).

San Diego, San Francisco, San José (California).

Las Vegas (Nevada).

Portland (Oregón).

Seattle (Washington).

Estas áreas pasan de PST (UTC‑8) a PDT (UTC‑7) exactamente a las 2:00 a. m. del 8 de marzo de 2026, adelantando sus relojes una hora.