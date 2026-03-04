El horario de verano en Nueva York comienza el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 de la madrugada, cuando los relojes deberán adelantarse una hora para marcar las 3:00 a.m. Este ajuste forma parte del Daylight Saving Time (DST), medida que busca aprovechar mejor la luz natural al extender los días más largos de primavera y verano. Si vives en Nueva York o en la costa Este de Estados Unidos, asegúrate de cambiar la hora antes de dormir el sábado por la noche.

El cambio de hora aplica en toda la ciudad de Nueva York y en gran parte de EE. UU., con excepción de Hawaii y la mayor parte de Arizona, donde no se adopta el DST. Desde ese día, el amanecer y el atardecer serán más tardíos, lo que significa más horas de luz para tus actividades diarias o tus paseos por la ciudad.

El horario de verano 2026 se mantendrá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, momento en que los relojes se atrasarán nuevamente una hora para regresar al horario estándar. Aunque cada año surgen debates sobre eliminar el cambio de hora, en 2026 sigue estando confirmado en todo el país.

Recuerda esta fecha para que no te tome por sorpresa: el 8 de marzo, Nueva York “pierde” una hora de sueño, pero gana tardes más luminosas. Un buen consejo es actualizar los relojes manuales antes de dormir y verificar que tus dispositivos electrónicos ajusten automáticamente la hora.

(Foto: Composición Mag)

Fecha y hora exacta del cambio

El horario de verano (DST) 2026 en New York City comienza el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelantan una hora, pasando de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. hora local.

El huso horario cambia de Eastern Standard Time (EST, UTC-5) a Eastern Daylight Time (EDT, UTC-4).

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS).

Dónde se adelanta una hora en New York City

El cambio aplica a toda la ciudad de New York como parte oficial del sistema de horario de Estados Unidos.

Dentro de la ciudad, se adelantan los relojes en los cinco boroughs: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island.