En 2026, el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) empieza el domingo 8 de marzo en Nueva Jersey y en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Ese día, cuando el reloj marque las 2:00 a.m., se debe adelantar una hora para pasar directamente a las 3:00 a.m., lo que significa que se “pierde” una hora de sueño, pero se gana más luz por la tarde.

El cambio se aplica en todo Nueva Jersey porque el estado sigue el calendario federal de horario de verano, que fija el inicio el segundo domingo de marzo y el final el primer domingo de noviembre. Para 2026, el horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a.m., cuando los relojes se atrasan nuevamente a la 1:00 a.m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026?

En marzo de 2026, en Nueva Jersey se adelanta el reloj una hora. La regla que te ayudará a recordarlo es sencilla:

En marzo, los relojes “spring forward” (saltan hacia adelante): adelantas una hora.

En noviembre, los relojes "fall back" (caen hacia atrás): atrasas una hora.

Esto significa que, en la práctica, la madrugada del domingo 8 de marzo sucede así:

1:59 a.m. – hora estándar del Este (EST).

2:00 a.m. – se adelanta directamente a 3:00 a.m., hora de verano del Este (EDT).

La mayoría de teléfonos, computadoras y relojes inteligentes se ajustan solos, siempre que tengas activada la opción de “hora automática” o “ajustar según zona horaria”. En cambio, relojes de pared, hornos, microondas y algunos relojes de auto suelen requerir un ajuste manual.

Cómo afecta el cambio de hora a tu rutina diaria en Nueva Jersey

Aunque el ajuste es solo de una hora, el impacto en tu día a día puede sentirse durante varios días, sobre todo al despertar. Con el inicio del horario de verano:

Amanece más tarde: el amanecer se mueve aproximadamente una hora más adelante, por lo que las mañanas se sienten más oscuras al principio.

Atardece más tarde: la puesta de sol se retrasa cerca de una hora, dando tardes más largas y más luz después del trabajo o la escuela.

Medios locales como NJ.com han destacado que, tras el cambio, la puesta de sol en Nueva Jersey pasa de alrededor de las 5:57 p.m. a casi las 6:58 p.m., lo que se traduce en más luz útil para actividades al aire libre, compras o trámites después de la jornada laboral.

Qué ciudades sí aplican el horario de verano en Nueva Jersey

El horario de verano 2026 se aplica en todo el estado de Nueva Jersey, por lo que residentes de ciudades como Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth, Trenton, Atlantic City o Camden deben adelantar una hora sus relojes. La zona horaria oficial es la misma para todo el estado: zona del Este de Estados Unidos (Eastern Time), que pasa de EST (hora estándar) a EDT (hora de verano) en marzo.

Debes prestar especial atención al cambio de hora si:

Trabajas en turnos nocturnos o madrugadas , como en hospitales, fábricas, logística, transporte o servicios esenciales.

, como en hospitales, fábricas, logística, transporte o servicios esenciales. Tienes vuelos, viajes en bus o tren programados la noche del sábado 7 o la madrugada del domingo 8 de marzo.

programados la noche del sábado 7 o la madrugada del domingo 8 de marzo. Manejas citas médicas, escolares, bancarias o reuniones virtuales con otras zonas horarias.

Condado Ciudad / Municipio ¿Aplica cambio el 8 de marzo de 2026? Atlantic Atlantic City Sí, adelanta 1 hora (EST → EDT). Atlantic Egg Harbor Township Sí. Atlantic Galloway Township Sí. Atlantic Hammonton Sí. Atlantic Pleasantville Sí. Atlantic Somers Point Sí. Atlantic Ventnor City Sí. Bergen Hackensack Sí. Bergen Fort Lee Sí. Bergen Teaneck Sí. Bergen Englewood Sí. Bergen Paramus Sí. Bergen Ridgewood Sí. Burlington Mount Laurel Sí. Burlington Evesham Township Sí. Burlington Willingboro Sí. Burlington Moorestown Sí. Camden Camden Sí. Camden Cherry Hill Sí. Camden Gloucester Township Sí. Camden Pennsauken Sí. Cape May Ocean City Sí. Cape May Wildwood Sí. Cumberland Vineland Sí. +1 Cumberland Millville Sí. Essex Newark Sí, adelanta 1 hora a las 2:00 a.m. Essex East Orange Sí. Essex Irvington Sí. Essex Montclair Sí. Essex Bloomfield Sí. Gloucester Washington Township Sí. Gloucester Deptford Township Sí. Hudson Jersey City Sí, cambia de EST a EDT el 8 de marzo. Hudson Hoboken Sí. Hudson Union City Sí. Hudson Bayonne Sí. Hudson North Bergen Sí. Hunterdon Flemington Sí. Mercer Trenton (capital) Sí. Mercer Hamilton Township Sí. Mercer Lawrence Township Sí. Mercer Princeton Sí. Middlesex New Brunswick Sí, observa DST. Middlesex Edison Sí. Middlesex Woodbridge Township Sí. Middlesex Perth Amboy Sí. Middlesex Sayreville Sí. Monmouth Asbury Park Sí. Monmouth Long Branch Sí. Monmouth Middletown Township Sí. Monmouth Neptune Township Sí. Monmouth Howell Township Sí. Morris Morristown Sí. Morris Parsippany‑Troy Hills Sí. Morris Dover Sí. Ocean Toms River Sí. Ocean Lakewood Sí. Ocean Brick Township Sí. Ocean Jackson Township Sí. Passaic Paterson Sí. Passaic Clifton Sí. Passaic Passaic (city) Sí. Salem Salem Sí. Somerset Somerville Sí. Somerset Franklin Township Sí. Somerset Hillsborough Township Sí. Sussex Newton Sí. Union Elizabeth Sí. Union Union Township Sí. Union Plainfield Sí. Union Linden Sí. Union Westfield Sí. Warren Phillipsburg Sí.

Nueva Jersey tiene una sola zona horaria (Eastern Time) y cambia a horario de verano el 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a.m., adelantando una hora todos los relojes del estado.

Los 566 municipios listados por el estado (Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth, Trenton, Camden, Atlantic City, Toms River, etc.) observan este cambio, sin excepciones internas como ocurre en otros estados.

En el caso de vuelos y transporte, las aerolíneas y compañías de transporte suelen ajustar automáticamente los horarios a la hora local, pero es recomendable revisar tu boleto y confirmar la hora de salida ya ajustada al DST.

Por qué Estados Unidos sigue usando el horario de verano

El horario de verano en Estados Unidos está regulado a nivel federal, principalmente por el Energy Policy Act de 2005, que estableció el calendario actual: segundo domingo de marzo y primer domingo de noviembre. La implementación y supervisión del horario de verano recae en el Departamento de Transporte de Estados Unidos (U.S. Department of Transportation), que coordina las zonas horarias y el uso de DST a nivel nacional.

Entre las razones históricas y actuales para mantener el horario de verano están:

Mayor aprovechamiento de la luz solar por la tarde , lo que favorece actividades comerciales y recreativas.

, lo que favorece actividades comerciales y recreativas. Potenciales beneficios energéticos , al reducir el uso de luz artificial en las horas de la tarde, aunque los estudios recientes muestran efectos mixtos.

, al reducir el uso de luz artificial en las horas de la tarde, aunque los estudios recientes muestran efectos mixtos. Una percepción de mayor seguridad en la tarde, al tener más luz durante las horas de mayor tráfico y movilidad.

En Nueva Jersey se han presentado iniciativas legislativas para mantener el horario de verano de forma permanente y eliminar los cambios de hora, pero cualquier decisión definitiva requiere la aprobación del Congreso a nivel federal.

Consejos prácticos para el cambio al horario de verano 2026

Para que el cambio al horario de verano te afecte lo menos posible, puedes tomar algunas medidas simples los días previos:

Ajusta tu horario de sueño gradualmente: acuéstate 15–20 minutos antes en los 3 o 4 días previos al 8 de marzo para que el cuerpo se adapte mejor.

acuéstate 15–20 minutos antes en los 3 o 4 días previos al 8 de marzo para que el cuerpo se adapte mejor. Adelanta los relojes manuales antes de dormir el sábado: así te despertarás el domingo ya en la hora correcta y evitarás confusiones.

así te despertarás el domingo ya en la hora correcta y evitarás confusiones. Revisa tus citas y alarmas: asegúrate de que tus alarmas, eventos de calendario y recordatorios estén configurados con “hora automática” y la zona horaria correcta para Nueva Jersey.

asegúrate de que tus alarmas, eventos de calendario y recordatorios estén configurados con “hora automática” y la zona horaria correcta para Nueva Jersey. Ten precaución al manejar el lunes siguiente: muchas personas llegan con algo de sueño y menos concentración, por lo que conviene salir con tiempo extra y manejar con calma.

Si vives en Nueva Jersey o acabas de mudarte al estado, incorporar el horario de verano a tu rutina es parte de la vida cotidiana: cada marzo se adelanta el reloj, y cada noviembre se atrasa, a menos que en un futuro cambie la ley federal.

Con toda esta información clara y verificada, ya sabes cuándo y cómo se adelanta el reloj en el horario de verano 2026 en Nueva Jersey, qué impacto tendrá en tus días y qué puedes hacer para adaptarte sin complicaciones.