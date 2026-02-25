Prepárate para adelantar tu reloj una hora, porque el horario de verano (Daylight Saving Time) llegará a Texas el domingo 8 de marzo de 2026. Ese día, a las 2:00 a. m., el reloj saltará directamente a las 3:00 a. m., marcando el inicio oficial del cambio que busca aprovechar mejor la luz natural durante la primavera y el verano.

El ajuste aplica en casi todo el estado de Texas, incluyendo ciudades como Houston, Dallas, Austin y San Antonio. Solo algunas zonas del oeste, cerca de El Paso, siguen la hora de montaña (Mountain Time) y también adelantarán una hora, pero según su propio huso horario.

Este cambio se mantendrá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando el reloj deberá atrasarse una hora para volver al horario estándar. En resumen: “spring forward” en marzo y “fall back” en noviembre, como dice el refrán para no olvidar.

Aunque varios estados han debatido eliminar el horario de verano, no hay cambios oficiales aprobados para 2026, así que el ajuste en marzo y noviembre continúa como cada año. Aprovecha esta transición para revisar tus dispositivos y ajustar tus rutinas de sueño con anticipación.

San Antonio, Texas (ESTADOS UNIDOS).- Conoce cuándo es el Daylight Saving Time 2026 en Texas, el cambio de horario y ciudades que se ven más impactadas. (Foto: ISTOCK / Composición Mag) / Jairo Rúa

Fecha y hora exacta del cambio en Texas 2026

En Texas, el horario de verano (DST) 2026 comienza el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelantan una hora a las 2:00 a. m. hora local.

Inicio del horario de verano en Texas 2026 Fin del horario de verano en 2026 en Texas Día: Domingo, 8 de marzo de 2026. Día: Domingo, 1 de noviembre de 2026. Hora del cambio: a las 2:00 a. m. la hora oficial salta directamente a las 3:00 a. m. (2:00 a 3:00). Hora del cambio: a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. (2:00 a 1:00)

Dónde se adelanta una hora en Texas por el horario de verano (DST) 2026

Zonas horarias del estado Aplicación del cambio de hora La mayor parte de Texas usa Central Time (CST/CDT). Las zonas en Central Time pasan de Central Standard Time (CST) a Central Daylight Time (CDT) el 8 de marzo de 2026. Tres condados del extremo oeste usan Mountain Time (MST/MDT): El Paso, Hudspeth y parte de Culberson. Las zonas en Mountain Time pasan de Mountain Standard Time (MST) a Mountain Daylight Time (MDT) en la misma fecha y hora local (también adelantan una hora).

No hay condados de Texas que estén exentos del horario de verano: el estado sigue el calendario federal de DST, a diferencia de estados como Hawaii o la mayor parte de Arizona que no aplican el cambio.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 15/02/2026.- Cambio de horario en Texas 2026: fecha y hora para adelantar y atrasar el reloj, ciudades involucradas, razones del DST y consejos para ajustar tus dispositivos. FOTO DE SONIABONET PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / SONIABONET

Ciudades principales de Texas donde se adelanta el reloj por el horario de verano (DST) 2026

Todas las grandes ciudades texanas que están en estos condados o en el resto del estado adelantan una hora, por ejemplo:

Austin, Dallas, Houston, San Antonio, Fort Worth y otras urbes del centro y este (zona Central).

El Paso y áreas urbanas de El Paso County en el oeste (zona Mountain).