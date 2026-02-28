Con la llegada de 2026, el cambio al horario de verano (DST) volverá a ser un tema clave para los residentes de Washington, quienes deberán ajustar sus relojes para adaptarse a la nueva distribución de la luz solar. En este artículo encontrarás la fecha confirmada para la entrada en vigor de la medida, el horario exacto en que se realiza el adelanto de una hora y en qué zonas del estado se implementará oficialmente este cambio.

¿Cuándo se aplicará el horario de verano 2026 en Washington?

El horario de verano en Washington DC no es permanente: tiene un inicio y un final establecidos a nivel federal desde la reforma introducida por la Energy Policy Act de 2005. De acuerdo al calendario oficial de cambio de hora en Estados Unidos, en 2026 el DST comienza el 8 de marzo y termina el domingo 1 de noviembre.

Inicio del horario de verano (adelantar 1 hora): domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 am, los relojes pasan a marcar las 3:00 am.

Fin del horario de verano (atrasar 1 hora): domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 am, los relojes vuelven a la 1:00 am y se retoma el horario estándar.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Mateusz Walendzik / Pexels)

Durante esos casi ocho meses, Washington DC se mantiene con una hora adelantada respecto a su horario estándar, lo que impacta en la coordinación con otras zonas horarias del país y del mundo.

¿En qué ciudades de Washington se aplicará el horario de verano 2026?

El horario de verano (Daylight Saving Time, DST) 2026 se aplica en todo el estado de Washington. Todas las ciudades, incluidas Seattle, Spokane y Tacoma, adelantarán una hora el reloj cuando comience el DST y lo retrasarán cuando finalice, conforme al calendario federal de Estados Unidos. Actualmente, Washington no tiene exenciones activas al cambio de hora, por lo que la medida rige en todo su territorio.

Consejos prácticos para residentes de Washington DC

El cambio de hora puede parecer algo rutinario, pero impacta tu reloj interno y tu organización diaria, especialmente si tienes niñas, niños, adultos mayores o trabajas en turnos nocturnos. Para que el ajuste del 8 de marzo de 2026 te afecte lo menos posible, considera estas recomendaciones:

Ajusta tu sueño de forma gradual: adelanta tu hora de ir a dormir 15–20 minutos por noche durante los 3 o 4 días previos al cambio.

Evita pantallas antes de dormir: la luz azul de celulares, tablets y laptops puede dificultar conciliar el sueño en plena transición horaria.​

Aprovecha la luz natural por la mañana: abrir cortinas y exponerte a luz solar ayuda a que tu reloj biológico se adapte más rápido al nuevo horario.

Revisa todos tus relojes: confirma que autos, electrodomésticos y relojes de pared estén correctamente adelantados el domingo por la mañana.

Verifica citas y vuelos: si tienes vuelos, citas médicas o reuniones importantes cerca del 8 de marzo, revisa que los horarios estén expresados en la hora local correcta (EDT).