Con la llegada de un nuevo año, vuelve una de las dudas más comunes entre residentes y viajeros en Estados Unidos: el cambio al horario de verano. En 2026, este ajuste volverá a modificar la rutina diaria de millones de personas, impactando desde los horarios de trabajo y estudio hasta vuelos, eventos deportivos y transmisiones en vivo. Por eso, es clave saber cuándo se debe adelantar una hora el reloj, cómo funciona esta medida y qué debes tener en cuenta para no confundirte con los horarios. Aquí te explicamos todo de forma clara y directa.

¿Cuándo se debe adelantar una hora el reloj en Estados Unidos este 2026?

El cambio al horario de verano en Estados Unidos en 2026 se realizará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora a las 2:00 a.m., pasando directamente a las 3:00 a.m.

Este ajuste marcará el inicio oficial del Daylight Saving Time, un periodo en el que anochece más tarde y se modifica la diferencia horaria con otros países, por lo que es clave tenerlo en cuenta para vuelos, transmisiones en vivo, eventos deportivos y compromisos internacionales.

Durante el inicio del horario de verano, el reloj se adelanta una hora (Foto: Freepik)

Aplicación por zonas horarias

El ajuste se realiza de manera local en cada zona horaria, siempre a las 2:00 am de la región correspondiente. Esto significa que el cambio comienza en la Costa Este y avanza progresivamente hacia el Pacífico, garantizando uniformidad dentro de cada franja horaria del territorio estadounidense.

Zona horaria en EE.UU. Hora local del cambio Orden aproximado Este (ET) 2:00 a. m. Primera en ajustar Central (CT) 2:00 a. m. Segunda en ajustar Montaña (MT) 2:00 a. m. Tercera en ajustar Pacífico (PT) 2:00 a. m. Cuarta en ajustar Alaska (AKT) 2:00 a. m. Última en ajustar

Conoce los Estados que participan y excepciones

La mayoría de los estados del país aplican el horario de verano. Sin embargo, Hawái y la mayor parte de Arizona no realizan ningún ajuste, ya que mantienen un horario constante todo el año. En el resto de los estados continentales —como California, Florida, Nueva York, Illinois, Texas, entre otros— se deberá adelantar el reloj el 8 de marzo.

Para evitar confusiones, se recomienda verificar la configuración automática de zona horaria en teléfonos inteligentes, computadoras y relojes digitales. La mayoría de los dispositivos actualizan la hora de forma automática conforme a la normativa federal.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE. UU.

¿Qué es el horario de verano en Estados Unidos?

Es un ajuste oficial del reloj que se realiza cada año para aprovechar mejor la luz solar. Consiste en adelantar una hora el reloj, lo que permite que anochezca más tarde durante la primavera y el verano.

¿Cuándo comienza el horario de verano en Estados Unidos en 2026?

En 2026, el horario de verano comenzará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelanten una hora a las 2:00 a.m., pasando directamente a las 3:00 a.m. (hora local).

¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

Durante el inicio del horario de verano, el reloj se adelanta una hora. Es decir, se “pierde” una hora de sueño esa noche.

¿Cuándo termina el horario de verano en 2026?

Finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasen una hora a las 2:00 a.m., regresando a la 1:00 a.m.

¿Todos los estados de EE. UU. cambian al horario de verano?

No. Hawái y la mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo) no aplican el horario de verano. El resto del país sí realiza el cambio.

¿Cómo afecta el horario de verano a los horarios internacionales?

El cambio modifica la diferencia horaria entre Estados Unidos y otros países, especialmente en América Latina, Europa y Asia, lo que puede generar confusión en vuelos, eventos deportivos y transmisiones en vivo.

¿Los celulares y dispositivos electrónicos cambian la hora automáticamente?

Sí. La mayoría de los teléfonos, computadoras y dispositivos inteligentes ajustan la hora de forma automática, siempre que tengan la configuración correcta de zona horaria.

¿Por qué Estados Unidos sigue usando el horario de verano?

El objetivo principal es aprovechar mejor la luz natural, reducir el consumo de energía y extender las horas de actividad durante la tarde, aunque el tema sigue siendo debatido.

¿Podría eliminarse el horario de verano en el futuro?

Existen propuestas para hacerlo permanente o eliminarlo, pero hasta ahora no hay un cambio definitivo aprobado a nivel federal, por lo que en 2026 el sistema se mantiene vigente.