A poco más de un mes para que finalice la temporada de invierno en Estados Unidos, los habitantes de gran parte del territorio estadounidense se alistan para una nueva modificación en sus relojes. Nos referimos al horario de verano, que también aplica para California, en lo que se conoce como el Daylight Saving Time (DST). Aquí, te cuento cuándo se realiza en este 2026, por qué se hace esta modificación y si debes adelantar o atrasar tu reloj en California para realizarlo correctamente .

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 24/01/2026.- Cambio de horario en California 2026: cuándo se adelanta el reloj, cómo ajustar tus relojes y qué ciudades aplican el horario de verano. FOTO DE CASANOWE PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / CASANOWE

¿A qué hora es el cambio a horario de verano en California 2026?

El próximo domingo 8 de marzo de 2026 se realizará el cambio a horario de verano 2026 en California. Para realizarlo correctamente, debes adelantar el reloj una hora, por lo que cuando marque las 2:00 a.m. deberá pasar a las 3:00 a.m. , adelantando exactamente una hora. Cabe señalar que este cambio es automático en los relojes digitales y todos los dispositivos móviles, mientras que aquellos que cuenten con relojes análogos sí deberán hacerlo manualmente.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en California?

Tal y como sucede en el resto de Estados Unidos, en California deberás adelantar una hora el reloj. Por lo tanto, cuando marque las 2:00 a.m. deberás verificar que se coloque a las 3:00 a.m. Tiempo del Pacífico para todos los ciudadanos californianos . Este cambio aplicará hasta que finalice el Daylight Saving Time (DST) el próximo mes de noviembre de 2026.

¿Por qué se realiza el cambio de horario en San Francisco?

El cambio a horario de verano 2026 en California corresponde al Daylight Saving Time. Esta modificación en los relojes se realiza con la finalidad de aprovechar mejor la luz natural del sol y ahorrar energía.

Se realiza el cambio y se adelanta una hora en la primavera para que anochezca más tarde, lo que se tendrá mayor luz por la tarde que es cuando la mayoría de personas se encuentran en actividad. Además, se busca reducir el uso de luz artificial y se promueve el ahorro de energía.