Este 8 de marzo comienza oficialmente el horario de verano en Estados Unidos, por lo que casi todos los residentes deberán ajustar sus relojes: cuando sean las 2:00 a.m., tendrán que adelantar las manecillas para que pasen a marcar las 3:00 a.m. Como esta medida es obligatoria y supone una hora menos de descanso, muchas personas empezarán su día sin haber dormido completamente, lo que podría llevarlas a sentirse fatigadas o somnolientas incluso durante una semana. Quienes se verían perjudicados de manera más seria por el Daylight Saving Time (DST) son los conductores, ya que manejar un vehículo en esas condiciones representa un gran riesgo. ¿De qué manera? Averígualo a continuación.

MANEJAR CON SUEÑO PROVOCA ACCIDENTES FATALES

De acuerdo con el informe “Wake up Call” de la Asociación de Seguridad Vial de los Gobernadores (GHSA, por sus siglas en inglés), publicado el 26 de febrero de 2026, “conducir cansado puede ser tan peligroso como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas”. Algo que preocupa, ya que “uno de cada cinco conductores admite haberlo hecho al menos una vez en el último mes”.

Si nos basamos en datos anuales, más de 6,300 personas murieron en accidentes presuntamente relacionados con la conducción somnolienta en 2023, una cifra diez veces superior a las 633 muertes reportadas oficialmente en las estadísticas federales, publica en su sitio web GHS. Dicha cifra oculta se obtuvo tras el cruce de múltiples fuentes, incluyendo el Sistema de Informes de Análisis de Fatalidades y el Sistema de Muestreo de Investigación de Accidentes, cuyo análisis de la data fue realizado por el Dr. Jim Hedlund, un reconocido estadístico de seguridad vial de Highway Safety North. Pero ¿por qué la diferencia en las cifras? Esta enorme brecha existe porque la fatiga, a diferencia del alcohol o las drogas, no deja evidencia física que pueda analizarse después de un accidente.

Un dato anual más cercano es de 2025. Según el Departamento de Policía de Nueva York, el año pasado se registraron más de 3,000 accidentes en todo el estado por “conducción con fatiga/somnolencia” o porque “el conductor se quedó dormido”.

La falta de evidencia física de la fatiga en los choques oculta la verdadera magnitud del problema, mientras millones de conductores se verán afectados por el nuevo horario (Foto: Freepik)

RIESGO AL VOLANTE POR EL HORARIO DE VERANO

Conducir con somnolencia o fatiga puede afectar el juicio del conductor y ralentizar su tiempo de reacción, al igual que el alcohol y las drogas, aumentando la probabilidad de un accidente. “Los conductores somnolientos también pueden experimentar microsueños, que consisten en breves periodos involuntarios de distracción. A velocidades de autopista, tan solo unos segundos sin mirar la carretera pueden tener consecuencias trágicas”, señaló Mark J.F. Schroeder, comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del Estado de Nueva York y presidente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador (GTSC), publica WGRZ.

Por lo tanto, los conductores fatigados tienen un riesgo adicional porque su tiempo de reacción se reduce para manejar situaciones inesperadas, por ejemplo cuando un niño corre en la calle, un automóvil se salta una señal de tránsito o perder el control cuando hay un bache.

“A pesar de estar fatigado, es posible que puedas conducir adecuadamente del punto A al punto B. Sin embargo, el principal problema es que pueden surgir imprevistos y es entonces cuando necesitas estar al máximo de tus capacidades. Y es entonces cuando ocurren los desastres”, señaló al sitio web NJ el Dr. Petros Levounis, profesor y presidente del Departamento de Psiquiatría y decano asociado de la Facultad de Medicina de Rutgers New Jersey.

Especialistas advierten que la combinación de menos sueño, fatiga acumulada y cambio de rutina por el horario de verano puede disparar los accidentes viales en Estados Unidos (Foto: Freepik)

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA SOMNOLENCIA AL CONDUCIR

Dormir lo suficiente y con calidad es esencial para la salud y la seguridad en todos los aspectos, señaló a WGRZ Lisa M. Endee, profesora clínica asociada de la Universidad Stony Brooke. “La falta de sueño asociada al horario de verano aumenta la somnolencia diurna y el riesgo de conducir así es una grave discapacidad que pone en peligro la seguridad individual y pública. Nuestras iniciativas buscan concienciar sobre las señales, los peligros y la prevención de la conducción con somnolencia, añadiendo la somnolencia a las otras peligrosas D de la conducción bajo los efectos del alcohol (ebriedad, drogas y distracción)”, indicó.

En tanto, en el informe “Wake up Call” dan algunas recomendaciones para evitar manejar con sueño:

Prevención: promover hábitos de sueño saludables, especialmente para los adolescentes que comienzan a conducir. Los conductores deben practicar una buena higiene del sueño; es decir, dormir en un ambiente tranquilo, fresco y sin dispositivos, y sobre todo evitar la cafeína y el alcohol antes de acostarse.

promover hábitos de sueño saludables, especialmente para los adolescentes que comienzan a conducir. Los conductores deben practicar una buena higiene del sueño; es decir, dormir en un ambiente tranquilo, fresco y sin dispositivos, y sobre todo evitar la cafeína y el alcohol antes de acostarse. Tecnología vehicular: actualmente existen funciones del Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS) que puede detectar señales de somnolencia (como bostezos o parpadeos prolongados) y emitir alertas visuales, auditivas o hápticas para indicar a los conductores que tomen un descanso. Dependerá del conductor si las toma en cuenta.

actualmente existen funciones del Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS) que puede detectar señales de somnolencia (como bostezos o parpadeos prolongados) y emitir alertas visuales, auditivas o hápticas para indicar a los conductores que tomen un descanso. Dependerá del conductor si las toma en cuenta. Cambiar la cultura en el trabajo y la escuela: los empleadores deben implementar políticas responsables de horarios y viajes para minimizar la fatiga. Por ejemplo, en los distritos escolares pueden considerar retrasar el horario de entrada a clases en la escuela secundaria para que los adolescentes descansen más.

los empleadores deben implementar políticas responsables de horarios y viajes para minimizar la fatiga. Por ejemplo, en los distritos escolares pueden considerar retrasar el horario de entrada a clases en la escuela secundaria para que los adolescentes descansen más. Cambios de infraestructura: construir áreas de descanso, franjas sonoras y barreras medianas de cable pueden ayudar a prevenir la conducción con sueño, despertar a los conductores o reducir la gravedad de un accidente por salida de la carretera.

Pero ¿qué pasa si de todas maneras debes conducir así te encuentres muy casado? Un estudio de la Fundación AAA para la seguridad vial recomendó buscar un espacio para estacionar y tomes un breve descanso de 20 minutos. Cuando despierte estarás más activo para manejar.

Al respecto, Leovunis recomendó que si no encuentra un lugar seguro para tomar una breve siesta, lo mejor es llamar un taxi.

