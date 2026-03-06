Con la llegada del segundo domingo de marzo, Estados Unidos se prepara para dar la bienvenida oficial al horario de verano del 2026. Este ajuste en el reloj no solo marca el inicio de una nueva temporada, sino que transforma por completo los atardeceres, ya que serán más prolongadas y luminosas. Sin embargo, no todo parece favorable. En esta nota, te invitaré a descubrir los detalles exactos sobre cómo este cambio impactará tu rutina dominical, permitiéndote aprovechar al máximo cada minuto de claridad antes de que llegue la noche.

Debes saber que al registrarse las 2:00 a.m. durante el domingo 8 de marzo, los relojes de ciertos dispositivos se adelantarán automáticamente una hora para marcar las 3:00 a.m., dándole la bienvenida oficial al horario de verano.

La jornada se presenta ideal para que descanses debido a las precipitaciones y a las bajas temperaturas; sin embargo, tu calidad de descanso podría resultar afectada, impidiéndote que tengas un sueño reparador, ya que se reducirán las horas de sueño efectivo.

Con este aviso, es crucial que conozcas la hora exacta en que comenzará el atardecer para este cierre de semana, así como la duración estimada de la luz natural para dicha jornada. Presta atención.

Cuando el reloj marque las 2:00 a.m. del domingo 8 de marzo, automáticamente se adelantará a las 3:00 a.m. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

A qué hora iniciará el atardecer en EE.UU. este domingo 8 de marzo

De acuerdo a la información emitida por Telemundo 60, desde este domingo, los ciudadanos estadounidenses comenzarán a disfrutar de atardeceres después de las 7:00 p.m., marcando una tendencia de días cada vez más largos.

Debes saber que el incremento en la luz diurna se mantendrá de forma progresiva hasta alcanzar su punto máximo con la llegada del solsticio de verano.

Se prevé que los atardeceres en EE.UU. desde este domingo 8 de marzo inicien a las 7:00 p.m. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuánto durará la luz del día en EE.UU. este domingo 8 de marzo

Para este cierre de semana, la puesta de sol está prevista para las 7:38 p.m. (hora local), lo que determina que la jornada contará con un periodo de luz natural exactamente 11 horas, 46 minutos y 26 segundos.

Sabiendo esta información, tendrás el tiempo necesario para prepararte con antelación y gestionar tus planes de manera correcta, asegurando que tus actividades al aire libre se lleven a cabo como lo estás imaginando.

