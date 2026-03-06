Este domingo 8 de marzo se dará la bienvenida al horario de verano (Daylight Save Time) en gran parte de Estados Unidos . Esto significa que sus habitantes deberán prestar atención al adelanto de una hora en las manecillas para aprovechar totalmente la luz solar. Si bien los teléfonos inteligentes y dispositivos conectados realizan el ajuste por cuenta propia, hay otros aparatos que necesitan modificarse manualmente. Con el propósito de que no entres en confusiones o retrasos, quiero revelarte qué relojes requieren la atención de tus propias manos.

Posiblemente no lo sepas, pero la incursión de esta modificación horario tuvo un propósito: ahorrar energía y maximizar el aprovechamiento de la luz solar durante los meses más cálidos en territorio estadounidense.

En tiempos recientes, la mayoría de habitantes del país están en contra de este cambio de horario que suele tener un impacto al momento de dormir. Por esa razón, existen propuestas políticas en curso orientadas a eliminar esta práctica de forma permanente.

Cuándo se dará inicio al horario de verano en EE.UU.

La mayor parte del territorio estadounidense dará inicio al horario de verano este domingo 8 de marzo de 2026, fecha en que los relojes deberán ser adelantados una hora a las 2:00 a.m. para que marque a las 3:00 a.m. de dicho día.

Ten en cuenta que si posees un celulare, computadora o cualquier tipo de dispositivo inteligente, el cambio se realizará automáticamente; sin embargo, si posees un reloj tradicional, deberás realizarlo de manera manual.

En qué partes de EE.UU. sí se efectúa el horario de verano en EE.UU.

Los residentes de 48 estados del país, que incluye regiones como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Georgia, deberán realizar este ajuste. Además, aquellos que habitan en Alaska y el Distrito de Columbia también deben modificar la hora.

Los únicos dos estados que no modificarán sus relojes en la madrugada de este domingo 8 de marzo serán Hawái y gran parte de Arizona. También se incluye a los territorios insulares, tales como Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte.

Estos son los relojes que no se actualizarán solos este domingo 8 de marzo en EE.UU.

En caso cuentes con hornos, estufas, microondas, cafeteras, radios, equipos de sonido o cualquier electrodoméstico antiguo que muestre una hora, deberás ajustarla al horario de manera manual. Es más, dicha actualización tendrás que aplicarla en relojes de pared analógicos, despertadores simples y, en la mayoría de casos, en el panel de control del automóvil, salvo aquellos modelos modernos con sistemas GPS.

Por qué el cambio se realiza en horas de la madrugada en EE.UU.

Se ha determinado que la elección de dicho horario se debe a que el país presenta un menor flujo vehicular y una escasa cantidad de actividades. Esto permite prevenir confusiones tanto en el abordaje de vuelos como en el cumplimiento de cronogramas establecidos.

