Cada año, cuando se acerca marzo en Estados Unidos, a los hispanos que viven allí les toca la misma conversación: el bendito cambio de hora, que llega justo cuando ya se estaban acostumbrando al ritmo del invierno. Muchos lo tienen anotado en el calendario del iPhone, en el calendario de Google o en el grupito de WhatsApp de la familia, pero aun así el ajuste casi siempre los agarra medio desubicados: llegan tarde a la misa del domingo, al turno extra en el restaurante, al opening del trabajo, o a dejar a los niños en sus actividades. En 2026, el horario de verano (Daylight Saving Time) comenzará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a.m., momento en el que los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m. Este sistema, que rige en casi todo el país, busca aprovechar mejor la luz natural por las tardes, pero tiene un efecto claro en el día a día: “se pierde” una hora de sueño y el cuerpo lo siente, sobre todo si trabajas en turnos nocturnos, manejas largas distancias o tienes una rutina muy marcada.

Este ajuste forma parte del llamado Daylight Saving Time, que inicia el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En 2026, el 8 de marzo es la fecha más temprana posible en el calendario para empezar. Eso significa que “se perderá” una hora de sueño, algo que puede afectar más de lo que parece, especialmente si ya llegas justo de descanso entre trabajo, familia y compromisos.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE HACE EL CAMBIO?

El cambio ocurre exactamente a las 2:00 de la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026; en ese instante, el reloj salta a las 3:00 a.m., lo que muchos conocen como “spring forward”. En gran parte de Estados Unidos, los dispositivos electrónicos como teléfonos, computadoras, relojes inteligentes y televisores se actualizan de forma automática. Sin embargo, los relojes analógicos y los equipos viejos (como algunos microondas, estufas o relojes de carro) sí necesitan ajuste manual antes de irte a dormir el sábado por la noche.

Hay excepciones importantes: Hawái y la mayor parte de Arizona no aplican el horario de verano, al amparo de disposiciones de la Uniform Time Act de 1966, que fijó reglas uniformes, pero permitió ciertas exenciones. Si tienes familia en esos estados, o si trabajas remoto para otra zona horaria, conviene revisar bien la diferencia de hora para no confundirte con reuniones, videollamadas o envíos de trabajo.

LO QUE TIENES QUE HACER

1. Ajusta tus relojes antes de dormir

Puede parecer obvio, pero en la práctica no lo es tanto. La recomendación más sencilla y efectiva es que el sábado 7 de marzo, antes de acostarte, adelantes todos los relojes analógicos una hora, como si ya fueran las 3:00 a.m. del domingo.

Qué debes revisar en casa:

Relojes de pared

Relojes de pulsera

Microondas y estufas

Relojes de automóvil

Los dispositivos digitales suelen actualizarse solos, pero vale la pena confirmar el domingo por la mañana que estén correctamente sincronizados, sobre todo si tienes el primer turno en el warehouse, trabajas en limpieza, delivery, rideshare o tienes clases muy temprano. Un simple desajuste de hora puede significar llegar tarde a un turno clave o perder una cita médica.

2. Ajusta tu horario de sueño de forma gradual

Aquí es donde realmente puedes marcar la diferencia. La American Academy of Sleep Medicine y otros expertos en sueño recomiendan empezar a modificar el horario unos días antes del cambio. En lugar de acostarte una hora más temprano de golpe, prueba adelantar tu hora de dormir entre 15 y 20 minutos cada noche durante tres o cuatro días previos al ajuste.

Día previo Ajuste recomendado Miércoles 15 minutos antes Jueves 15 minutos antes Viernes 15 minutos antes Sábado 15 minutos antes

Además:

Ajusta también la hora de las comidas, para que tu cuerpo reciba la señal de que el día termina antes.

Evita siestas largas en la tarde, especialmente el sábado previo.

Reduce el consumo de cafeína después del mediodía (café, refrescos energéticos, té negro).

Limita la exposición a pantallas antes de dormir; la luz azul del celular o la tablet dificulta que conciliemos el sueño.

Pequeños cambios como estos ayudan a que el reloj biológico no sufra tanto el impacto y a que el “lunes después del cambio” no sea tan pesado, algo clave si trabajas físicamente fuerte o tienes doble turno.

3. Prioriza la luz natural el domingo

La luz es el principal regulador de nuestro ritmo circadiano, el sistema interno que le dice al cuerpo cuándo es hora de estar despierto y cuándo es hora de dormir. Tras el cambio, intenta exponerte a la luz solar lo más temprano posible el domingo: salir a caminar, ir a misa, pasar al parque con los niños o simplemente tomar tu café cerca de una ventana puede ayudar bastante.

Si el clima no ayuda, abre bien las cortinas y busca un espacio con buena entrada de luz natural. La luz del sol tiene un efecto mucho más potente que la iluminación artificial para ayudar al cuerpo a adaptarse al nuevo horario y reducir esa sensación de “todo el día con sueño” que muchos sienten tras el cambio.

4. Revisa las baterías del detector de humo

Este consejo no tiene que ver con el sueño, pero sí con la seguridad del hogar, algo muy presente en la comunidad latina en EE. UU., especialmente en departamentos pequeños o casas donde vive más de una familia. La Firemen’s Association of the State of New York y organizaciones de bomberos en todo el país recomiendan usar el cambio de hora como recordatorio para reemplazar las baterías de los detectores de humo.

El dato es contundente: cerca del 60% de las muertes por incendios domésticos en Estados Unidos ocurren en viviendas sin alarmas de humo o con alarmas que no funcionan. Aprovechar esta fecha para probar las alarmas, cambiar baterías y revisar también los detectores de monóxido de carbono puede literalmente salvar vidas, sobre todo en edificios antiguos o viviendas con calefacción de gas.

5. Evita sobrecargar tu agenda el lunes

Diversos especialistas en sueño y reportes de medios han señalado que perder una hora de descanso puede aumentar de forma temporal el riesgo de accidentes y afectar la concentración, en especial durante los primeros días tras el cambio. Por eso, si está en tus manos, es mejor no exigirte demasiado el lunes siguiente.

Si puedes, procura:

No programar reuniones cruciales el lunes temprano.

Evitar viajes largos por carretera justo después del cambio, en especial si manejas de madrugada o de noche.

Ser más consciente del cansancio al conducir, ya sea que manejes tu propio carro o trabajes con apps de ridesharing.

El cuerpo necesita unos días para adaptarse, y en trabajos donde la seguridad depende de la atención —construcción, bodegas, limpieza industrial, transporte— esa hora menos de sueño sí puede hacer diferencia.

¿SE ELIMINARÁ EL CAMBIO DE HORA?

En los últimos años ha habido debates e intentos legislativos para hacer permanente el horario de verano y dejar de cambiar la hora dos veces al año. El senador Rick Scott ha impulsado la llamada Sunshine Protection Act para mantener el horario de verano todo el año, aunque el proyecto se ha quedado trabado en el Congreso y no se ha convertido en ley federal.

Incluso el presidente Donald Trump ha expresado en distintas ocasiones que le gustaría eliminar el cambio de hora, aunque ha reconocido que el país está dividido entre quienes prefieren más luz por la tarde y quienes defienden más claridad por la mañana para actividades como la escuela o el trabajo temprano. Por ahora, el sistema continúa igual y en 2026 se seguirá haciendo el famoso “spring forward” en marzo y el “fall back” en noviembre.

UN BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

El horario de verano se implementó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar combustible y energía, se retomó en la Segunda Guerra Mundial y finalmente quedó regulado de manera uniforme en 1966 bajo la Uniform Time Act. Aunque durante décadas se pensó que esto ayudaba a reducir significativamente el consumo de energía, estudios posteriores del Departamento de Energía han señalado que el ahorro anual es más bien limitado.

Hoy el debate va más por el lado de la salud y la calidad de vida: muchos expertos apuntan a que los cambios bruscos de hora afectan el sueño, el estado de ánimo y hasta la productividad, algo que familias trabajadoras, como buena parte de la comunidad hispana, sienten directamente en su rutina diaria.

