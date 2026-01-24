Texas, con su diversidad que abarca desde las grandes ciudades como Houston, Dallas, San Antonio y Austin, hasta sus extensas zonas rurales, se prepara para el próximo cambio al horario de verano 2026. Este ajuste anual no solo modifica la rutina cotidiana de millones de personas, sino que también impacta sectores clave como el transporte, la energía, la seguridad pública y la industria.

Fecha del cambio de hora en Texas

El horario de verano en Texas comenzará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán adelantarse una hora, pasando de 2:00 am a 3:00 am. Este mismo horario estará vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que se regresará al horario estándar, atrasando los relojes de 2:00 am a 1:00 am.

El cambio aplica en todo el estado, desde las principales áreas metropolitanas hasta las comunidades rurales. En la práctica, muchas personas prefieren adelantar los relojes antes de irse a dormir el sábado por la noche para despertar con la hora correcta el domingo.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Marcus Herzberg / Pexels)

Cómo ajustar los relojes en Texas

El proceso es el mismo que en el resto del país, bajo las reglas del Daylight Saving Time (DST):

En marzo, se adelanta el reloj una hora (“spring forward”) al inicio del horario de verano: de 2:00 am a 3:00 am.

En noviembre, se atrasa el reloj una hora (“fall back”) al volver al horario estándar: de 2:00 am a 1:00 am.

Ten en cuenta que la mayoría de los teléfonos móviles, computadoras y relojes digitales actualizan la hora de manera automática, siempre que la función de zona horaria esté activada. Sin embargo, algunos aparatos analógicos o vehículos antiguos pueden requerir ajustes manuales.

Por qué Texas aplica el horario de verano

Texas participa en el horario de verano de acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos, que establecen el DST como norma estacional en la mayoría de los estados del país. El objetivo principal es aprovechar mejor la luz natural durante las tardes, lo que ofrece varios beneficios:

Mayor tiempo de luz para actividades al aire libre y recreativas.

Reducción del uso de energía eléctrica en horas de la tarde.

Mayor sincronía con los horarios de transporte, comunicación y mercados nacionales.

Incremento de la seguridad vial al disminuir los desplazamientos nocturnos.

Principales ciudades de Texas afectadas por el horario de verano 2026

El cambio de hora afecta a todo el territorio texano, incluidas ciudades clave como Houston, Dallas, San Antonio, Austin y Fort Worth. En cada una, los horarios laborales, escolares y comerciales se ajustan para coincidir con el nuevo horario nacional.