Este 8 de marzo de 2026, Estados Unidos realizará nuevamente el ajuste de sus relojes por el inicio del horario de verano o Daylight Saving Time (DST). Ese día, a las 2:00 a.m. deberán adelantar la hora para que pase a marcar las 3:00 a.m., lo que afectará la hora local en gran parte del país y, por lo tanto, la referencia que usan muchos viajeros para organizar sus traslados. Aunque el cambio aplica en casi todo el territorio estadounidense, muchos se preguntan si, a raíz de este ajuste, variarán los horarios de operación de los puentes fronterizos entre México y EE.UU., y si tendrán que modificar sus planes de cruce. La respuesta, a continuación.
Vale precisar que mientras los teléfonos inteligentes ajustan la hora automáticamente, quienes utilicen relojes analógicos tendrán que hacerlo de forma manual, aunque no a la hora mencionada, suficiente antes de dormir para que amanezca con el DST.
¿LOS HORARIOS DE OPERACIÓN DE LOS PUENTES FRONTERIZOS ENTRE MÉXICO Y EE.UU. CAMBIAN ESTE 8 DE MARZO?
Si cruzas diariamente o de forma frecuente entre México y Estados Unidos, debes saber que los puentes fronterizos entre ambos países no cambian sus horarios con el ajuste de relojes de este 8 de marzo; es decir, mantienen los mismos horarios, solo que con la hora estadounidense ya ajustada al Daylight Saving Time, algo que puede generar confusión entre las personas que llegan desde territorio mexicano.
Como habrá una hora de diferencia con ciudades mexicanas, algunos municipios de México adelantan el reloj una hora, también este 8 de marzo.
¿A qué municipios fronterizos nos referimos?
- Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito y Mexicali en Baja California.
- Ciudad Juárez, Ojinaga, Ascención, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero en Chihuahua.
- Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en Coahuila. Así como Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León.
- Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas.
HORARIOS DE LOS PUENTES FRONTERIZOS ENTRE MÉXICO Y EE.UU.
Aunque el 8 de marzo se ajustan los relojes en casi todo el territorio estadounidense, los horarios de operación de los puentes no cambian; por lo tanto, los puertos de entrada operados por CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) funcionan siempre según la hora local de Estados Unidos, no interesa la situación del lado mexicano.
Si tienes dudas respecto a los horarios vigentes, solamente debes ingresar al portal oficial CBP Border Wait Times, que muestra en tiempo real las “Hours of Operation” de cada cruce y sus diferentes tipos de carriles: General, Ready Lane, SENTRI.
Conoce el horario de algunos de los principales cruces, según el sitio web Vive USA.
- San Ysidro (CBP): cruce vehicular 24/7. Sus instalaciones peatonales operan con horario restringido.
- Calexico West: opera las 24 horas al día.
- Andrade / Los Algodones: abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Nogales Mariposa: opera de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Paso del Norte (PDN) y Bridge of the Americas (BOTA): operan 24/7.
- Eagle Pass: Bridge I opera de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. y Bridge II funciona 24/7.
- Laredo: Bridge I y II operan 24/7.
- Colombia Solidarity: funciona de 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
- World Trade Bridge: abierto de 7:00 a.m. a 12:00 a.m.
- Hidalgo: opera 24/7
- Pharr: abierto de 6:00 a.m. a 12:00 a.m.
- Anzaldúas: abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Brownsville / Matamoros: Gateway International Bridge opera 24/7.
