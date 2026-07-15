La posibilidad de mantener el horario de verano en Estados Unidos durante todo el año volvió a tomar fuerza luego de que la Cámara de Representantes aprobara este martes una medida que busca eliminar el cambio de hora dos veces al año. La iniciativa, conocida como la Daylight Act (Ley de Protección de la Luz Solar), ahora deberá pasar por el Senado antes de llegar al presidente para su eventual firma. Pero, ¿qué ventajas y desventajas tendría? Expertos y especialistas analizan los posibles efectos de esta medida.

La votación en la Cámara de Representantes fue de 308 votos a favor y 117 en contra, pero el futuro del proyecto todavía es incierto debido a que la cámara alta no ha definido si respaldará la propuesta. Mientras sus impulsores aseguran que la medida traería beneficios para la salud, la economía y la seguridad, sus críticos advierten posibles efectos negativos, especialmente para agricultores y estudiantes.

Expertos destacan los cambios en la salud y el sueño

Uno de los principales argumentos de quienes apoyan el horario de verano permanente es que eliminaría los cambios de hora, una práctica que durante años ha sido cuestionada por sus efectos en el descanso. Según CNN, los defensores sostienen que modificar el reloj afecta especialmente a niños pequeños y puede alterar los hábitos de sueño de la población.

Además, argumentan que contar con más horas de luz al final del día podría favorecer una mayor actividad física, reducir el aislamiento durante los meses de invierno y ayudar a combatir algunos efectos relacionados con la depresión estacional.

“¿Por qué seguimos cambiando la hora?” fue una de las preguntas planteadas por el representante demócrata Frank Pallone durante una audiencia del Congreso, al señalar que existe evidencia científica sobre los inconvenientes de modificar el horario dos veces al año.

El horario de verano permanente en EE.UU. podría cambiar los hábitos de sueño y las rutinas diarias. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

A continuación, los expertos analizan cuáles serían las principales ventajas y desventajas de aplicar un horario de verano permanente en EE.UU.

Aspecto Posibles beneficios del horario de verano permanente Posibles desventajas del horario de verano permanente Salud y sueño Evitaría el cambio de hora de primavera, que altera los patrones de sueño de millones de personas. También podría reducir algunos efectos asociados a la depresión estacional. Mantener mañanas más oscuras durante el invierno podría afectar los ciclos de sueño y el bienestar de algunas personas. Economía y actividades al aire libre Más horas de luz durante la tarde podrían impulsar actividades recreativas, turismo, comercio y deportes. Algunos sectores podrían enfrentar dificultades por la modificación de horarios y rutinas laborales. Agricultura Algunos productores podrían beneficiarse de tardes con más luz para ciertas actividades. Agricultores de varias regiones alertan que los amaneceres más tardíos dificultarían las jornadas de trabajo, especialmente en invierno. Seguridad Los defensores sostienen que más luz durante la tarde podría reducir ciertos delitos. Estudiantes y trabajadores podrían trasladarse durante la mañana en condiciones de oscuridad, aumentando riesgos en algunas zonas. Vida cotidiana Los estadounidenses dejarían de perder una hora de sueño y de ajustar relojes dos veces al año. Algunos estados podrían quedar con horarios diferentes si deciden no adoptar la medida.

Agricultores y especialistas advierten sobre posibles problemas

Aunque la propuesta cuenta con respaldo de varios sectores, sus críticos señalan que mantener el horario de verano todo el año podría generar dificultades. Uno de los grupos más preocupados son los agricultores, quienes dependen de la luz natural para organizar sus actividades.

Los opositores aseguran que, durante el invierno, algunas zonas podrían experimentar amaneceres después de las 9 de la mañana, lo que obligaría a muchos trabajadores a iniciar sus labores en condiciones de poca iluminación.

También existe preocupación por los estudiantes que tendrían que trasladarse a sus escuelas durante las primeras horas del día en completa oscuridad, especialmente en regiones donde los inviernos son más intensos.

Trump y el Congreso buscan eliminar el cambio de hora

El presidente Donald Trump ha criticado durante años el cambio de hora que ocurre dos veces al año en Estados Unidos. Tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes, celebró la iniciativa y afirmó que el cambio genera gastos innecesarios para personas, ciudades y estados.

Trump ha señalado que mantener un solo horario evitaría costos económicos y simplificaría la vida diaria de los estadounidenses. Sin embargo, la discusión no está dividida únicamente por partidos políticos, ya que legisladores demócratas y republicanos han expresado posiciones distintas sobre si debería mantenerse el horario de verano o adoptar un horario estándar permanente.

El horario de verano permanente en EE.UU. aún necesita la aprobación del Senado para convertirse en ley. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Varios estados ya preparan el cambio

De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 19 estados han aprobado leyes para adoptar el horario de verano permanente si el Congreso autoriza la medida a nivel nacional.

El proyecto también permitiría que algunos estados decidan no participar antes de que entre en vigor. Esto podría mantener diferencias horarias en lugares como Hawái, gran parte de Arizona y algunos territorios estadounidenses que actualmente no aplican el horario de verano.

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