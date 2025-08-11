El fútbol mundial se centra en una de las transferencias más importantes del año: la llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid. El joven mediocampista argentino, a punto de cumplir 18 años, ha completado un viaje de ensueño desde River Plate hasta la capital española. Este fichaje, valorado en la cifra récord de 45 millones de euros, marca un hito en la historia del fútbol argentino y consolida la reputación de la ‘Casa Blanca’ por fichar a las promesas más brillantes del mundo. En entrevistas recientes, el joven prodigio ha expresado su emoción y la influencia que tuvo en su decisión una llamada personal de Xabi Alonso, el técnico del cuadro merengue, que lo motivó a dar el gran salto a la élite del balompié europeo.

Franco Mastantuono (Azul, Buenos Aires; 14/08/2007) es nuevo jugador del Real Madrid. Tiene 17 años y acaba de convertirse en el jugador más joven en debutar con la selección de Argentina en partido oficial. | Crédito: realmadrid.com

Mastantuono llegó a Madrid el sábado 2 de agosto de 2025 y está listo para comenzar su nueva etapa. El centrocampista firmará su contrato de seis temporadas el jueves 14 de agosto, el día de su cumpleaños número 18, la mayoría de edad que le permite firmar un contrato profesional. Después de su presentación oficial, el juvenil podrá integrarse y comenzar a entrenar con el resto del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El Real Madrid acordó pagar a River Plate 45 millones de euros por el traspaso, activando la cláusula de rescisión del jugador. Esta cifra, que se convierte en la operación más cara en la historia del fútbol argentino, asciende a un total de 63.2 millones de euros si se incluyen los 18.2 millones de euros en concepto de impuestos. El acuerdo, que se hizo oficial el pasado 13 de junio, ha generado una gran expectación en ambos lados del Atlántico.

En una entrevista, Mastantuono reveló que su decisión fue impulsada, en parte, por una conversación con el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso. El joven jugador, que había tenido diálogos previos con el club sin llegar a un acuerdo, confesó que la llamada del exseleccionado español fue “muy importante” y que el entrenador le habló con total “sinceridad”, lo que le motivó a tomar la decisión. A pesar de su lealtad a River Plate, club al que considera “el más grande de América”, Mastantuono no dudó en dar el salto al “más grande de Europa y, seguramente, del mundo”.

Mastantuono expresó su emoción por el reto que tiene por delante, afirmando que no le tiene “miedo”. Su principal objetivo es adaptarse rápidamente a su nuevo equipo y a sus compañeros, dejando claro que su meta es “empezar a jugar y a ganar, que es lo que manda en ese club”. Aunque se le ha comparado con leyendas como Alfredo Di Stéfano, Franco Mastantuono prefiere centrarse en el presente, destacando su deseo de ganar títulos, especialmente la UEFA Champions League, algo con lo que ha soñado desde niño. En cuanto a su dorsal en el equipo, aún no está definido, pero se mostró feliz con la idea de que la 10 podría ser para un “ídolo” como Kylian Mbappé.

Franco Mastantuono procede de River Plate, donde ha batido varios récords de precocidad. Disputó 61 partidos y marcó 10 goles con el 'Millonario'. Se incorporó a sus categorías inferiores en 2019. En enero de 2024, con 16 años, se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes de la historia del club argentino en debutar en partido oficial. | Crédito: realmadrid.com

Horario y dónde ver debut de Franco Mastantuono en River Plate vs. WSG Tirol desde USA, México y Colombia

Si bien Franco Mastantuono no figura en la lista de convocados por Xabi Alonso para el partido amistoso contra WSG Tirol en Austria este martes 12 de agosto, a partir de las 1:00 pm ET (10:00 am PT) debido a que aún no estampa su firma con Real Madrid, es muy probable que el juvenil argentino aparezca en las gradas del Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck. La transmisión del partido en los Estados Unidos, México, Colombia y el resto de países del mundo estará a cargo de Realmadrid TV, mientras que en España se podrá ver también por La 1.

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 1 pm ET / 10 am PT Realmadrid TV México 11 am Realmadrid TV Guatemala 11 am Realmadrid TV Costa Rica 11 am Realmadrid TV Colombia 12 pm Realmadrid TV Perú 12 pm Realmadrid TV Ecuador 12 pm Realmadrid TV Chile 1 pm Realmadrid TV Argentina 2 pm Realmadrid TV Brasil 2 pm Realmadrid TV, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, Sky+, SportyNet España 7 pm Realmadrid TV, La 1 Francia 7 pm Realmadrid TV Portugal 7 pm Realmadrid TV

Hasta el final de haberse escrito este artículo, ESPN, Disney Plus, TUDN, TNT Sports, Win Sports, FOX Sports, DAZN, DIRECTV, entre otros canales especializados en coberturas deportivas, no han confirmado la transmisión del juego Real Madrid-WSG Tirol en su programación. Si en caso algunos de las cadenas hace el anuncio oficial, aquí te proporcionaremos la información actualizada. Gracias por su preferencia y confianza.