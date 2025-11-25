A tan solo días de darse inicio al Black Friday en Estados Unidos, millones de usuarios se están preparando para aprovechar los increíbles descuentos que ofrecerán los tradicionales minoristas, tales como Walmart, Target, Best Buy, entre otros, y reconocidas tiendas. En caso desconozcas a qué hora abrirán sus puertas durante el 28 de noviembre, a continuación te brindaré la información detallada.
Esta jornada de descuentos es una de las más esperadas durante el año en Estados Unidos, ya que permite a millones de usuarios comprar los productos que desearon a un menor precio. Sin embargo, es fundamental ser rápido, puesto que estos artículos suelen agotarse en cuestión de minutos.
Horarios de atención de minoristas y tiendas de EE.UU. en Black Friday
|Minorista o tienda
|Horario de atención (hora local)
|Detalles
|Walmart
|Desde las 6:00 a.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|Target
|Desde las 6:00 a.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|Best Buy
|Desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|Apple Store
|Dependerá de la ubicación
|-
|TJ Maxx, Marshall’s y HomeGoods
|Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
|El horario de tiendas puede variar según la ubicación.
|Kohl’s
|Desde las 5:00 a.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|JCPenney
|Desde las 5:00 a.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|Nordstrom
|Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
|-
|American Eagle
|Desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|Home Depot
|Desde las 6:00 a.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|Lowe’s
|Desde las 6:00 a.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|Bass Pro Shop y Cabela’s
|Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
|REI
|Permanecerá cerrada.
|-
|Belk
|Desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|Burlington
|Desde las 7:00 a.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|Sephora
|Dependerá de la ubicación.
|Visita su sitio web para encontrar el horario específico según la región.
|Victoria’s Secret
|Dependerá de atención del centro comercial.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|Petco y PetSmart
|Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
|Tractor Supply Company
|Desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
|No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
Qué tipo de descuentos se esperan para el Black Friday 2025 en Estados Unidos
Los usuarios que realizarán compras durante este evento de comercio electrónico esperan descuentos en categorías clave, tales como productos electrónicos (televisores, audífonos, etc.), pequeños electrodomésticos (aspiradoras, cafeteras, etc.), vestimenta y juguetes. Se estima que las ofertas rondarán entre el 30 y 60% de descuento.
Consejos para aprovechar las mejores ofertas durante el Black Friday
Antes de que realices las compras el mismo 28 de noviembre, te recomiendo que investigues los precios con antelación. Esto te permitiría comparar los costos y si realmente existe algún descuento que beneficiará tu bolsillo.
Además, crea una lista de compras priorizadas y suscríbete a los correos electrónicos de las tiendas de tu preferencia con el objetivo de que accedas a ofertas tempranas.
