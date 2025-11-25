A tan solo días de darse inicio al Black Friday en Estados Unidos , millones de usuarios se están preparando para aprovechar los increíbles descuentos que ofrecerán los tradicionales minoristas, tales como Walmart, Target, Best Buy, entre otros , y reconocidas tiendas. En caso desconozcas a qué hora abrirán sus puertas durante el 28 de noviembre, a continuación te brindaré la información detallada.

Esta jornada de descuentos es una de las más esperadas durante el año en Estados Unidos, ya que permite a millones de usuarios comprar los productos que desearon a un menor precio. Sin embargo, es fundamental ser rápido, puesto que estos artículos suelen agotarse en cuestión de minutos.

Miles de estadounidense acudirán a las tiendas para aprovechar los increíbles descuentos. (Foto: Walmart)

Horarios de atención de minoristas y tiendas de EE.UU. en Black Friday

Minorista o tienda Horario de atención (hora local) Detalles Walmart Desde las 6:00 a.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. Target Desde las 6:00 a.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. Best Buy Desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. Apple Store Dependerá de la ubicación - TJ Maxx, Marshall’s y HomeGoods Desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. El horario de tiendas puede variar según la ubicación. Kohl’s Desde las 5:00 a.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. JCPenney Desde las 5:00 a.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. Nordstrom Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. - American Eagle Desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. Home Depot Desde las 6:00 a.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. Lowe’s Desde las 6:00 a.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. Bass Pro Shop y Cabela’s Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. REI Permanecerá cerrada. - Belk Desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. Burlington Desde las 7:00 a.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. Sephora Dependerá de la ubicación. Visita su sitio web para encontrar el horario específico según la región. Victoria’s Secret Dependerá de atención del centro comercial. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. Petco y PetSmart Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias. Tractor Supply Company Desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.

Qué tipo de descuentos se esperan para el Black Friday 2025 en Estados Unidos

Los usuarios que realizarán compras durante este evento de comercio electrónico esperan descuentos en categorías clave, tales como productos electrónicos (televisores, audífonos, etc.), pequeños electrodomésticos (aspiradoras, cafeteras, etc.), vestimenta y juguetes. Se estima que las ofertas rondarán entre el 30 y 60% de descuento.

Walmart será una de las tiendas con gran presencia de clientes durante el Black Friday. (Foto: AFP)

Consejos para aprovechar las mejores ofertas durante el Black Friday

Antes de que realices las compras el mismo 28 de noviembre, te recomiendo que investigues los precios con antelación. Esto te permitiría comparar los costos y si realmente existe algún descuento que beneficiará tu bolsillo.

Además, crea una lista de compras priorizadas y suscríbete a los correos electrónicos de las tiendas de tu preferencia con el objetivo de que accedas a ofertas tempranas.

