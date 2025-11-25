Reconocidas tiendas de Estados Unidos abrirán sus puertas a altas horas de la mañana. (Crédito: Freepik / AFP)
Marcelo López Chavez
A tan solo días de darse inicio al , millones de usuarios se están preparando para aprovechar los increíbles descuentos que ofrecerán los tradicionales minoristas, tales como , y reconocidas tiendas. En caso desconozcas a qué hora abrirán sus puertas durante el 28 de noviembre, a continuación te brindaré la información detallada.

Esta jornada de descuentos es una de las más esperadas durante el año en Estados Unidos, ya que permite a millones de usuarios comprar los productos que desearon a un menor precio. Sin embargo, es fundamental ser rápido, puesto que estos artículos suelen agotarse en cuestión de minutos.

Miles de estadounidense acudirán a las tiendas para aprovechar los increíbles descuentos. (Foto: Walmart)
Horarios de atención de minoristas y tiendas de EE.UU. en Black Friday

Minorista o tiendaHorario de atención (hora local)Detalles
WalmartDesde las 6:00 a.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
TargetDesde las 6:00 a.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
Best BuyDesde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
Apple StoreDependerá de la ubicación-
TJ Maxx, Marshall’s y HomeGoodsDesde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. El horario de tiendas puede variar según la ubicación.
Kohl’sDesde las 5:00 a.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
JCPenneyDesde las 5:00 a.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
NordstromDesde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.-
American EagleDesde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
Home DepotDesde las 6:00 a.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
Lowe’sDesde las 6:00 a.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
Bass Pro Shop y Cabela’sDesde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
REIPermanecerá cerrada.-
BelkDesde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
BurlingtonDesde las 7:00 a.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
SephoraDependerá de la ubicación.Visita su sitio web para encontrar el horario específico según la región.
Victoria’s Secret Dependerá de atención del centro comercial.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
Petco y PetSmartDesde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.
Tractor Supply CompanyDesde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.No atenderá durante el Día de Acción de Gracias.

Qué tipo de descuentos se esperan para el Black Friday 2025 en Estados Unidos

Los usuarios que realizarán compras durante este evento de comercio electrónico esperan descuentos en categorías clave, tales como productos electrónicos (televisores, audífonos, etc.), pequeños electrodomésticos (aspiradoras, cafeteras, etc.), vestimenta y juguetes. Se estima que las ofertas rondarán entre el 30 y 60% de descuento.

Walmart será una de las tiendas con gran presencia de clientes durante el Black Friday. (Foto: AFP)
Consejos para aprovechar las mejores ofertas durante el Black Friday

Antes de que realices las compras el mismo 28 de noviembre, te recomiendo que investigues los precios con antelación. Esto te permitiría comparar los costos y si realmente existe algún descuento que beneficiará tu bolsillo.

Además, crea una lista de compras priorizadas y suscríbete a los correos electrónicos de las tiendas de tu preferencia con el objetivo de que accedas a ofertas tempranas.

