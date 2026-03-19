El intenso sol que se está registrando en California en estos últimos días representa un desafío para sus habitantes, especialmente aquellos que laboran en el sector agrícola e industrial. El incremento de los valores térmicos ha ocasionado que ciertos horarios se consideren como críticos, ya que representarían un riesgo para la salud. En caso trabajes al aire libre, quiero revelarte qué momentos del día debes evitar exponerte al sol; además una serie de recomendaciones para que estés protegido. El propósito es que sigas cumpliendo con tus obligaciones, pero sin descuidar tu integridad física.

Esta alerta surge ante los recientes pronósticos otorgados por Colin McCarthy, un experto en condiciones meteorológicas. En su conversación con New York Post, reveló que el sur de California registraría temperaturas máximas de 113 °F, específicamente en Coachella Valley.

La ciudad de Palm Springs también se encuentra entre las zonas bajo riesgo de intenso calor, pues el especialista prevé que los termómetros alcanzarían los 111 °F para este viernes 20 de marzo.

Si resides en Los Ángeles, también debes tomar tus precauciones, ya que se espera que esta área experimente cuatro jornadas con temperaturas que oscilarán entre 95 °F y 100 °F durante la próxima semana.

Aquellas personas que laboran al aire libre en California están expuestos a temperaturas cercanas a los 100 °F. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los horarios más peligrosos para salir en California ante elevadas temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) recomendó a los residentes de California que eviten cualquier actividad al aire libre en el horario entre las 10 a.m. hasta las 8:00 p.m. Esta advertencia tiene el propósito de que los ciudadanos no se expongan en horas de mayor intensidad térmica.

Las autoridades también aconsejan a los californianos en beber agua de manera constante y vigilar a los niños, adultos mayores y mascotas, quienes resultarían los más afectados por las altas temperaturas en el estado.

Este horario representaría un peligro para los trabajadores de California, especialmente si no se cubren correctamente la piel. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo protegerte si trabajas al aire libre en California

Bebe agua de manera frecuente; es recomendable un litro por hora.

Trata de descansar en la sombra al menos 5 minutos.

Usa ropa manga larga, de colores claros y tejidos transpirables; también es necesario un sombre de ala ancha.

Colócate protector solar de amplio espectro (UVA,UVB), con SPF mínimo 30, en el rostro, nuca, labios y parte superior de los pies.

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