El inicio de un nuevo ciclo en el calendario lunar despierta una fascinación milenaria por los secretos que el zodiaco chino tiene reservado para nosotros. Comprender la influencia de los astros no solo es una tradición, sino una herramienta para conectar con nuestra esencia. En esta nota, te ayudaré a identificar qué animal rige tu camino, cuál es el elemento que equilibra tu energía y qué simbolizan estas fuerzas para este Año Nuevo Chino 2026 . Es una buena oportunidad para que autodescubras y aproveches plenamente lo que te ofrece la tradición oriental para este año.

Debo mencionarte que el Año Nuevo Chino no cuenta con una fecha establecida al estar vinculado directamente a las fases de la Luna, lo que provoca que su día sea diferente cada año. Para el ciclo actual, el periodo festivo iniciará este martes 17 de febrero y terminará oficialmente el 5 de febrero de 2027.

El caballo será el animal emblemático de este nuevo año, ocupando la séptima posición dentro del ciclo de doce animales que conforman su zodiaco. De acuerdo a la astrología oriental, este mamífero representa la sabiduría, intuición y elegancia.

El horóscopo chino asigna un animal y un elemento específico a cada persona según su año de nacimiento, por lo que, si deseas descubrir qué símbolos rigen tu identidad dentro de la astrología oriental, te lo revelaré en los siguientes párrafos.

Estos son los 12 animales que representan al horóscopo chino; cada uno presenta virtudes y defectos. (Crédito: Freepik )

Qué animal me representa en el Año Nuevo Chino 2026

El proceso es sencillo: tienes que localizar tu año de nacimiento en el siguiente lista y, una vez identificado, podrás descubrir qué animal es tu representación personal.

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Cuál es mi elemento, según el horóscopo chino

Tu año de nacimiento también será determinante para que identifiques tu elemento correspondiente. En el siguiente listado, puedes consultarlo:

Metal: te corresponde si tu año de nacimiento termina en 0 o 1.

te corresponde si tu año de nacimiento termina en 0 o 1. Agua: te corresponde si tu año de nacimiento termina en 2 o 3.

te corresponde si tu año de nacimiento termina en 2 o 3. Madera: te corresponde si tu año de nacimiento termina en 4 o 5.

te corresponde si tu año de nacimiento termina en 4 o 5. Fuego: te corresponde si tu año de nacimiento termina en 6 o 7.

te corresponde si tu año de nacimiento termina en 6 o 7. Tierra: te corresponde si tu año de nacimiento termina en 8 o 9.

Son cinco elementos que conforman el horóscopo chino: metal, fuego, agua, madera y tierra. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuál es el significado de cada elemento en el horóscopo chino

Metal: eres una persona que transmite alegría, poder y disciplina en cualquier acción que realizas; sin embargo, la ambición y el perfil autoritario son tus mayores defectos.

eres una persona que transmite alegría, poder y disciplina en cualquier acción que realizas; sin embargo, la ambición y el perfil autoritario son tus mayores defectos. Agua: posees una creatividad increíble y cumples cada responsabilidad en el tiempo indicado; a pesar de ello, eres inseguro y te consumiría la tristeza ante un mala noticia.

posees una creatividad increíble y cumples cada responsabilidad en el tiempo indicado; a pesar de ello, eres inseguro y te consumiría la tristeza ante un mala noticia. Madera: te caracterizas por poseer una personalidad inquebrantable y que no temes a los retos inesperados; no obstante, en ciertas ocasiones te cuesta seguir recomendaciones.

te caracterizas por poseer una personalidad inquebrantable y que no temes a los retos inesperados; no obstante, en ciertas ocasiones te cuesta seguir recomendaciones. Fuego: tienes una mentalidad positiva y no intentas imitar a otras personas. Pese a ello, necesitas mejorar en tu impulsividad.

tienes una mentalidad positiva y no intentas imitar a otras personas. Pese a ello, necesitas mejorar en tu impulsividad. Tierra: no tienes dificultades para seducir y resolver problemas con total tranquilidad; sin embargo, sueles preocuparte demasiado por tu futuro y no tienes buenas habilidades comunicativas.

