El debate sobre inmigración en Estados Unidos no se queda en Washington ni en los tribunales federales. En ciudades como Houston, donde conviven familias de México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, cada cambio en las reglas locales puede sentirse de inmediato en la calle, en el trabajo, al llevar a los niños a la escuela o incluso durante una simple parada de tráfico en una vía tan transitada como la I-45, la Beltway 8 o cualquier avenida del área metropolitana. Por eso, la reciente aprobación de nuevas disposiciones sobre la colaboración entre el Departamento de Policía de Houston y las autoridades migratorias volvió a poner el tema en el centro de la conversación, especialmente entre residentes hispanos que buscan entender hasta dónde llega el ejercicio de las fuerzas del orden y en qué casos sí puede intervenir ICE.

El Concejo Municipal dio luz verde a una ordenanza que redefine la relación entre el Houston Police Department, conocido como HPD, y las autoridades federales de inmigración, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE. Según las autoridades locales, la medida busca evitar confusiones, unificar criterios entre los agentes y fortalecer la confianza de la comunidad, algo que en barrios latinos de Houston suele ser clave para que más personas denuncien delitos o pidan ayuda sin miedo.

Los agentes de ICE han intensificado sus redadas migratorias desde que Donald Trump regresó a la presidencia (Foto: AFP)

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA ORDENANZA?

A partir de esta decisión, quedan más claras las circunstancias en las que los oficiales pueden —y en cuáles no— comunicarse con ICE. Esto aplica en situaciones cotidianas como:

Paradas de tráfico.

Revisiones de antecedentes.

Interacciones rutinarias con residentes.

La idea es reducir interpretaciones amplias o decisiones distintas entre agentes. En una ciudad tan diversa como Houston, donde una misma patrulla puede atender casos en español e inglés en cuestión de minutos, el objetivo oficial es que todos apliquen las mismas reglas.

UN PUNTO CLAVE: LAS ÓRDENES ADMINISTRATIVAS

Uno de los temas que más confusión genera es el de las órdenes administrativas de inmigración. Vale la pena aclararlo porque muchas personas las confunden con órdenes emitidas por un juez.

Lo que debes tener claro:

Tipo de orden Qué significa Qué puede hacer la policía Orden administrativa (civil) Emitida por autoridades migratorias No permite arrestar ni detener Orden judicial (penal) Emitida por un juez Sí puede permitir acciones policiales

En términos sencillos, la nueva ordenanza deja claro que una orden administrativa no basta para que un oficial del HPD arreste o retenga a una persona. Además, se refuerza un principio importante: el estatus migratorio, por sí solo, no es motivo para una acción policial.

¿CUÁNDO PUEDE HPD CONTACTAR A ICE?

Este es uno de los puntos que más interés genera en la comunidad, sobre todo entre familias que viven con la preocupación de que un trámite menor termine escalando innecesariamente. La normativa no prohíbe toda comunicación con ICE, pero sí la delimita con mayor precisión.

HPD puede contactar a ICE cuando:

Existe una investigación criminal en curso.

Hay una orden judicial válida.

La ley estatal lo exige en casos específicos.

HPD no debe contactar a ICE cuando:

Se trata solo de una infracción menor, como una falta de tránsito.

No hay evidencia de un delito adicional.

El único factor es el estatus migratorio.

EL PAPEL DE LA LEY ESTATAL DE TEXAS

Este punto no se entiende sin mirar el marco legal de Texas, donde el debate sobre inmigración suele ser particularmente duro. La ordenanza fue diseñada para respetar la legislación estatal vigente, que limita a las ciudades a bloquear la cooperación con asuntos migratorios.

Pero hay un matiz importante:

La ley estatal no obliga a las agencias locales a ir más allá de sus responsabilidades legales.

Houston no puede impedir la cooperación con ICE, pero tampoco está obligada a actuar como si fuera una extensión de esa agencia.

En otras palabras, la ciudad debe caminar sobre una línea fina: cumplir con la norma estatal sin convertir cada interacción policial en un control migratorio.

LÍMITES DURANTE DETENCIONES: LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN

Otro aspecto clave tiene que ver con los derechos constitucionales, en especial con la Cuarta Enmienda. Esto importa mucho en una ciudad donde miles de conductores latinos usan el auto para ir al trabajo, dejar a los hijos en la escuela o hacer compras diarias.

Traducido a algo cotidiano:

Una parada de tráfico no puede alargarse sin motivo.

El oficial debe limitarse al motivo original de la detención.

Solo puede extenderla si existe sospecha razonable de otro delito.

El objetivo es evitar que una infracción menor termine convirtiéndose en una revisión migratoria sin justificación legal.

¿POR QUÉ IMPORTA ESTA DECISIÓN?

Más allá del lenguaje jurídico, el fondo de esta medida tiene que ver con algo muy concreto: la confianza. Durante años, organizaciones comunitarias y líderes latinos han advertido que el miedo a la deportación puede hacer que muchas personas no reporten robos, violencia doméstica o fraudes, incluso cuando son víctimas.

Con esta ordenanza, el mensaje que intenta enviar la ciudad es claro:

La seguridad pública no debe verse afectada por el temor migratorio.

La policía debe actuar con límites claros.

Se busca proteger tanto la ley como los derechos individuales.

En una ciudad como Houston, donde la comunidad hispana forma parte esencial de la vida diaria, estas decisiones no se quedan en el plano político. Tienen impacto real en la forma en que la gente maneja su rutina, se relaciona con las autoridades y decide si llama o no a la policía cuando ocurre un problema.

Un agente de ICE durante una redada en Estados Unidos para detener a inmigrantes indocumentados (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!