Los residentes de Houston, Texas, deberán atrasar sus relojes una hora durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termine el horario de verano en Estados Unidos y comience el horario estándar central. El ajuste se realizará a las 2:00 a. m., momento en que los dispositivos volverán a marcar la 1:00 a. m. La transición cambiará la diferencia respecto del tiempo universal coordinado de UTC−5 a UTC−6 y modificará la distribución de la luz natural durante la jornada. Aunque Texas aprobó una ley para mantener el horario de verano todo el año, su aplicación depende de una autorización federal que todavía no ha entrado en vigor.

TL;DR: Cambio de horario en Houston

Fecha del cambio : domingo 1 de noviembre de 2026.

: domingo 1 de noviembre de 2026. Hora exacta : a las 2:00 a. m., los relojes regresarán a la 1:00 a. m.

: a las 2:00 a. m., los relojes regresarán a la 1:00 a. m. Dirección : Houston atrasará una hora y pasará de CDT a CST.

: Houston atrasará una hora y pasará de CDT a CST. Normativa : se mantiene el calendario federal de cambios estacionales; la ley texana para establecer el horario de verano permanente está condicionada a una autorización del Congreso.

: se mantiene el calendario federal de cambios estacionales; la ley texana para establecer el horario de verano permanente está condicionada a una autorización del Congreso. Próximo cambio: domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora.

¿Cuándo cambia el horario en Houston y a qué hora deben atrasarse los relojes?

El cambio de horario en Houston está programado para el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. En ese momento, los relojes retrocederán 60 minutos y volverán a marcar la 1:00 a. m. La ciudad terminará así el periodo de horario de verano (Daylight Saving Time, DST), que comenzó el 8 de marzo de este año.

La transición se realizará conforme al calendario federal establecido para las zonas horarias que observan el horario de verano. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) confirma que, durante 2026, este periodo termina el primer domingo de noviembre, a las 2:00 a. m., hora local.

Esto significa que la madrugada tendrá una hora repetida. Después de la 1:59 a. m., el reloj regresará a la 1:00 a. m., por lo que ese intervalo ocurrirá dos veces. La particularidad debe tenerse en cuenta en los turnos nocturnos, las alarmas y las actividades programadas durante ese periodo.

Dato Información para Houston Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué debes hacer Atrasar el reloj una hora Hora después del ajuste 1:00 a. m. Horario que termina Central Daylight Time (CDT) Horario que comienza Central Standard Time (CST) Diferencia antes del cambio UTC−5 Diferencia después del cambio UTC−6 Próxima transición Domingo 14 de marzo de 2027

¿Houston atrasa o adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Houston atrasará el reloj una hora, no lo adelantará. Cuando sean las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, la hora local regresará a la 1:00 a. m. y comenzará el horario estándar central.

El cambio también modifica la abreviatura de la zona horaria:

CDT (Central Daylight Time): horario de verano central, cinco horas detrás del tiempo universal coordinado (UTC−5).

CST (Central Standard Time): horario estándar central, seis horas detrás de UTC (UTC−6).

En términos cotidianos, el ajuste permitirá que amanezca y anochezca más temprano según el reloj en comparación con los días anteriores. La modificación no cambia la zona horaria geográfica de Houston, sino el horario oficial que utiliza durante cada periodo del año.

También conviene aclarar que la expresión «horario de invierno» se utiliza habitualmente para referirse al periodo del horario estándar. Sin embargo, CST es la denominación técnica correspondiente a Houston. No se trata de una zona horaria adicional.

El cambio tampoco está relacionado con el inicio astronómico del invierno. Las estaciones dependen de los solsticios y equinoccios, mientras que el ajuste de los relojes responde a disposiciones legales.

¿Qué ley regula el cambio de horario en Houston y Texas?

Houston está sujeta a las disposiciones federales de Estados Unidos y a la legislación horaria de Texas. El marco principal es la Uniform Time Act of 1966, que establece un calendario uniforme para los estados que observan el horario de verano.

La norma federal, codificada en el título 15 del Código de Estados Unidos, sección 260a, dispone que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. También permite que los estados se eximan de ese sistema mediante una ley estatal, siempre que adopten el horario estándar durante todo el año.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) supervisa las zonas horarias y la observancia uniforme del horario de verano. La agencia aclara que los estados no pueden establecer unilateralmente el horario de verano permanente bajo la legislación federal vigente.

¿Texas ya aprobó una ley para eliminar el cambio de horario?

Sí. La Legislatura de Texas aprobó el proyecto HB 1393 durante su 89.ª sesión legislativa de 2025. La iniciativa recibió el respaldo de la Cámara de Representantes y del Senado estatal y fue firmada por el gobernador Greg Abbott el 20 de junio de 2025.

La ley contempla que Texas adopte el horario de verano durante todo el año, tanto en la región que utiliza el horario central como en la que utiliza el horario de montaña. El nuevo régimen recibiría la denominación de Texas Time.

Sin embargo, existe una condición fundamental: la disposición solamente puede entrar en vigor cuando el Congreso de Estados Unidos apruebe una legislación federal que autorice a Texas a mantener el horario de verano permanentemente.

El expediente oficial de HB 1393 en la Legislatura de Texas registra su aprobación y firma, pero también establece expresamente la condición federal para su aplicación.

Por tanto, aunque Texas ya aprobó la reforma estatal, eso no significa que Houston haya dejado de cambiar sus relojes. Mientras no se cumpla el requisito federal, continúa vigente el calendario habitual de marzo y noviembre.

¿Qué dijo Donald Trump sobre eliminar el cambio de horario en Estados Unidos?

El presidente Donald Trump ha defendido públicamente la posibilidad de mantener el horario de verano durante todo el año y terminar con los dos ajustes anuales de los relojes. Su postura coincide con la iniciativa federal conocida como Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139).

La propuesta busca establecer el horario de verano permanente en Estados Unidos. Esto significaría que Houston permanecería durante todo el año en UTC−5, en lugar de regresar a UTC−6 durante los meses de horario estándar.

El proyecto avanzó en la Cámara de Representantes, que lo aprobó el 14 de julio de 2026. Al día siguiente fue remitido al Senado y enviado al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. Sin embargo, hasta el 31 de octubre no había completado el procedimiento legislativo necesario para convertirse en ley.

Trump volvió a presionar públicamente a los senadores durante octubre. El 30 de octubre, Reuters informó que el presidente había advertido en redes sociales que el Senado estaba dejando morir la iniciativa. La agencia también señaló que no existía un acuerdo suficiente para garantizar su aprobación antes de terminar el año.

Es importante distinguir entre la posición personal del presidente, el avance de un proyecto legislativo y una norma federal vigente. Las declaraciones de Trump no modifican por sí solas el calendario horario de Texas.

Por ahora, Houston deberá atrasar sus relojes el 1 de noviembre de 2026. La ley estatal HB 1393 tampoco puede aplicarse hasta que se cumpla la condición establecida por el Congreso.

¿Qué dispositivos debes revisar durante el cambio de horario en Houston?

Los teléfonos inteligentes y las computadoras pueden actualizar la hora automáticamente, siempre que tengan correctamente configuradas las opciones de fecha, hora y zona horaria. Por eso, antes de la transición conviene comprobar los ajustes de los equipos que utilizas habitualmente.

Dispositivo ¿Se actualiza automáticamente? Qué debes comprobar iPhone Generalmente sí Ajuste automático de fecha, hora y zona horaria Android Generalmente sí Sincronización horaria y zona configurada Computadoras Windows Generalmente sí Hora y zona horaria automáticas Computadoras Mac Generalmente sí Fecha y hora automáticas Relojes inteligentes Si están sincronizados Conexión y sincronización con el teléfono Relojes de pared y despertadores Normalmente no Atrasar una hora manualmente Vehículos Depende del modelo Configuración del reloj del tablero Hornos y microondas Depende del modelo Ajuste del reloj del aparato

Para evitar errores, puedes realizar estas comprobaciones:

iPhone: entra en Configuración, selecciona General y después Fecha y hora. Comprueba que esté activada la opción de ajuste automático.

Android: busca los ajustes de fecha y hora del sistema. La ubicación de las opciones puede variar según el fabricante.

Windows: abre Configuración, selecciona Hora e idioma y después Fecha y hora. Verifica la sincronización automática.

Mac: revisa los ajustes del sistema relacionados con fecha, hora y zona horaria.

Vehículos y electrodomésticos: consulta las instrucciones correspondientes a la marca y el modelo antes de modificar sus relojes.

Apple y Microsoft disponen de documentación oficial para configurar estos parámetros. Puedes consultar las instrucciones de Apple para ajustar la fecha y hora del iPhone y la guía de Microsoft sobre la configuración horaria de Windows.

Si tienes una cita médica, un compromiso laboral o una reunión virtual durante el fin de semana, comprueba que el calendario muestre correctamente la hora local de Houston. También presta atención a los turnos nocturnos que coincidan con la repetición del intervalo entre la 1:00 y las 2:00 a. m.

¿Cuándo volverá a cambiar el horario en Houston en 2027?

Después del ajuste del domingo 1 de noviembre de 2026, Houston permanecerá en horario estándar central durante los siguientes meses. La próxima transición está prevista para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando comenzará nuevamente el horario de verano.

En esa ocasión, el procedimiento será el contrario: a las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse hasta las 3:00 a. m. La jornada tendrá una hora menos y Houston pasará de CST (UTC−6) a CDT (UTC−5).

Esta fecha corresponde al segundo domingo de marzo, conforme al calendario federal establecido por la legislación estadounidense. El NIST contempla ambas transiciones dentro de sus reglas oficiales para el horario de verano.

Mientras no entre en vigor una reforma federal que permita aplicar el horario permanente contemplado por Texas, Houston continuará realizando los ajustes estacionales.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Houston 2026

¿Houston tiene horario central o del este?

Houston utiliza el horario central (Central Time). Durante el horario de verano corresponde a CDT (UTC−5) y durante el horario estándar a CST (UTC−6).

¿Houston tendrá una hora más de sueño el 1 de noviembre?

El reloj retrocederá 60 minutos, por lo que esa madrugada tendrá una hora adicional. Sin embargo, el descanso efectivo dependerá de los hábitos de sueño y las actividades de cada persona.

¿El cambio de horario afecta a todo Houston?

Sí. El ajuste se aplica a toda la ciudad y no depende del barrio o del código postal. Las localidades de la zona central que observan el horario de verano siguen el mismo calendario.

¿Houston tendrá el mismo horario que Nueva York después del cambio?

No. Después del 1 de noviembre de 2026, Nueva York estará una hora por delante de Houston: la ciudad texana utilizará CST (UTC−6) y Nueva York EST (UTC−5).

¿Texas puede mantener el horario de verano durante todo el año?

Texas aprobó HB 1393 para adoptar esa modalidad, pero su aplicación depende de una autorización del Congreso federal. Mientras no se cumpla esa condición, continúa el cambio estacional.

¿Cuándo comienza el horario de verano en Houston en 2027?

El próximo inicio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027. A las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse hasta las 3:00 a. m.

¿Qué ocurre si trabajo durante la hora que se repite?

El intervalo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. ocurrirá dos veces. Si tienes un turno nocturno, consulta con tu empleador cómo se registrará ese periodo y cómo se aplicarán las reglas correspondientes al pago de horas trabajadas.