La ciudad de Houston se prepara para una iniciativa solidaria que pretende brindar un alivio a las familias locales que pasan dificultades económicas. Desde el 15 al 17 de mayo, se realizarán jornadas de entrega de alimentos gratis, diseñadas para que los habitantes disfruten de un plato de comida en sus mesas. Si deseas aprovechar este beneficio o conoces a alguien que realmente lo necesita, en esta nota te brindaré los puntos de entrega y qué horarios es conveniente acercarse.
Los habitantes de la ciudad podrán acceder a estos productos nutritivos sin necesidad de gastar algún dólar; eso sí, existe la posibilidad de que ciertas despensas puedan solicitarte alguna identificación para corroborar que resides en la localidad.
Para las jornadas señaladas, Houston Food Bank distribuirá estos alimentos a decenas de despensas aliadas y éstas se encargarán de entregarles a los solicitantes. La clave es conocer correctamente los horarios de entrega y en qué sitios específicos se encuentran estos almacenes.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Houston del 15 al 17 de mayo
Viernes 15 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St, Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Mount Zion Baptist Church
|2301 Nagle St., Houston, TX 77004
|10 a.m. a 12 p.m.
|Pilgrim Community Center
|3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 77004
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|St. Anne de Beaupre Catholic Church
|2810 Link Rd., Houston, TX 77009
|8 a.m. a 12 p.m.
|The Orange Show
|5330 Gulf Fwy, Houston, TX 77023
|9 a 11 a.m.
Sábado 16 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|St. John’s United Methodist Church
|2019 Crawford St.,Houston, TX 77002
|9 a.m. a 1 p.m.
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St.,Houston, TX 77009
|9 a.m. a 12 p.m.
|Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)
|326 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|8 a.m. a 12 p.m.
|Heights Interfaith Ministries Food Pantry
|3523 Beauchamp St., Houston, TX 77009
|10 a.m. a 12 p.m.
|Boynton Chapel United Methodist Church
|2812 Milby St., Houston, TX 77004
|10 a.m. a 1 p.m.
Domingo 17 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Servant of Nations
|6565 Rookin St., Houston, TX 77074
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
¿No encontraste alguna despensa cerca a tu domicilio? En dicha situación, puedes ingresar a este ENLACE. Tan solo ingresando tu código postal o dirección, te brindará las distintas alternativas disponibles al lugar donde resides.
Ten en cuenta que podría registrarse colas en los distintos puntos de entrega, ya que se trata de alimentos gratuitos. Por esa razón, es recomendable asistir antes de la hora indicada.
