Cualquier habitante de Houston puede acceder a este beneficio de alimentos gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
La se prepara para una iniciativa solidaria que pretende brindar un alivio a las familias locales que pasan dificultades económicas. Desde el 15 al 17 de mayo, se realizarán jornadas de entrega de , diseñadas para que los habitantes disfruten de un plato de comida en sus mesas. Si deseas aprovechar este beneficio o conoces a alguien que realmente lo necesita, en esta nota te brindaré los puntos de entrega y qué horarios es conveniente acercarse.

Los habitantes de la ciudad podrán acceder a estos productos nutritivos sin necesidad de gastar algún dólar; eso sí, existe la posibilidad de que ciertas despensas puedan solicitarte alguna identificación para corroborar que resides en la localidad.

Para las jornadas señaladas, distribuirá estos alimentos a decenas de despensas aliadas y éstas se encargarán de entregarles a los solicitantes. La clave es conocer correctamente los horarios de entrega y en qué sitios específicos se encuentran estos almacenes.

Este beneficio está destinado para todos los habitantes de la ciudad de Houston. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Houston del 15 al 17 de mayo

Viernes 15 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St, Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Mount Zion Baptist Church2301 Nagle St., Houston, TX 7700410 a.m. a 12 p.m.
Pilgrim Community Center3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 770049 a.m. a 12:30 p.m.
St. Anne de Beaupre Catholic Church2810 Link Rd., Houston, TX 770098 a.m. a 12 p.m.
The Orange Show5330 Gulf Fwy, Houston, TX 770239 a 11 a.m.

Sábado 16 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
St. John’s United Methodist Church2019 Crawford St.,Houston, TX 77002 9 a.m. a 1 p.m.
Wesley Community Center (Lorraine Campus)1235 Lorraine St.,Houston, TX 77009 9 a.m. a 12 p.m.
Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)326 S Jensen Dr., Houston, TX 770038 a.m. a 12 p.m.
Heights Interfaith Ministries Food Pantry3523 Beauchamp St., Houston, TX 7700910 a.m. a 12 p.m.
Boynton Chapel United Methodist Church2812 Milby St., Houston, TX 7700410 a.m. a 1 p.m.
La clave está en acudir antes de la hora pactada para que no te pierdas este beneficio. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Domingo 17 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Servant of Nations6565 Rookin St., Houston, TX 77074 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

¿No encontraste alguna despensa cerca a tu domicilio? En dicha situación, puedes ingresar a este . Tan solo ingresando tu código postal o dirección, te brindará las distintas alternativas disponibles al lugar donde resides.

Ten en cuenta que podría registrarse colas en los distintos puntos de entrega, ya que se trata de alimentos gratuitos. Por esa razón, es recomendable asistir antes de la hora indicada.

