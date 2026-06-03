El inicio del verano en Estados Unidos, el 21 de junio de 2026, mantiene preocupados a millones de personas por las altas temperaturas que deberán soportar durante los próximos tres meses. Como muchos residentes y familias no cuentan con recursos para mitigar el calor extremo, que en varias zonas superará los 90 °F, en Houston se habilitarán más de 20 centros de enfriamiento para ofrecer aire acondicionado, agua y un espacio seguro durante las horas más críticas del día. Estos puntos suelen ubicarse en bibliotecas públicas y centros comunitarios de la ciudad, y están pensados, sobre todo, para personas mayores, niños, trabajadores al aire libre y hogares sin aire acondicionado. ¿Dónde están ubicados exactamente y qué requisitos solicitan para poder ingresar? En esta nota te lo detallamos.

Cabe precisar que esto será posible gracias al apoyo financiero de Reliant Energy, que donará US$80,000 como parte de su programa “Beat the Heat” (en español: “Combatir el calor”). Esta empresa de suministro eléctrico opera en Houston y otras ciudades de Texas, y en verano ofrece ayuda para atenuar el calor.

Houston abre centros de enfriamiento este verano (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO EN HOUSTON?

Reliant apoya 22 centros de climatización en la región de Houston y cerca de 40 en todo Texas, ubicados generalmente en centros de servicios múltiples, bibliotecas públicas y centros comunitarios. A continuación, te mencionamos dónde exactamente se encuentran estos centros, que además de ofrecer espacios con aire acondicionado, darán agua, refrigerios y entretenimiento.

Departamento de Salud de Houston

El programa de aires acondicionados portátiles Beat the Heat de Reliant ayuda a personas mayores, personas con discapacidad y familias que cumplen los requisitos y que no tienen medios para enfriar sus hogares.

Para recibir notificaciones cuando abran los centros de climatización de emergencia, regístrate en AlertHouston. También puede llamar al 3-1-1 o seguir a la Ciudad de Houston en Facebook.

CENTRO DE ENFRIAMIENTO DIRECCIÓN Centro de Servicios Múltiples de Acres Homes 6719 W. Montgomery Rd.

Houston, TX 77091 Centro Vecinal Alief 11903 Bellaire Blvd.

Houston, TX 77072 Centro Multiservicios Denver Harbor 6402 Market St.

Houston, TX 77007 Centro Multiservicios del Quinto Distrito 4014 Market St.

Houston, TX 77007 Centro Multiservicios Hiram Clarke 3810 W. Fuqua St.

Houston, TX 77045 Centro Multiservicios Kashmere 4802 Lockwood Dr.

Houston, TX 77026 Centro Multiservicios Magnolia 7037 Capitol St.

Houston, TX 77011 Centro Multiservicios del Noreste 9720 Spaulding St.

Houston, TX 77016 Centro Multiservicios del Suroeste 6400 High Star Dr.

Houston, TX 77074 Centro de Salud y Servicios Múltiples Sunnyside 4410 Reed Rd.

Houston, TX 77051 Centro Multiservicios del Tercer Distrito 3611 Ennis St.

Houston, TX 77004 Centro Multiservicios West End 170 Heights Blvd.

Houston, TX 77007

Centros comunitarios

Los centros comunitarios brindarán un espacio a las personas mayores, a quienes distribuirán agua y abanicos.

Puedes encontrar información adicional sobre los centros, incluidos sus horarios de atención, llamándolos o visitando el sitio web de Precinct2gether. Además, los propietarios de viviendas que necesiten una unidad de aire acondicionado pueden llamar al centro de atención telefónica del Precinto 2 del Condado de Harris al 713-274-2222 para obtener información sobre su programa de aire acondicionado.

CENTRO DE ENFRIAMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO Centro Comunitario del Área de la Bahía 5002 East NASA Pkwy.

Seabrook, TX 77586 281-326-2955 Centro de Actividades del Este del Condado de Harris 7340 Spencer Hwy.

Pasadena, TX 77505 281-479-4232 Centro Comunitario JD Walker 7613 Wade Rd.

Baytown, TX 77521 281-426-3551 Centro Comunitario del Alguacil Adjunto Darren Almendarez 10918 1/2 Bentley St.

Houston, TX 77093 281-442-7950 Centro Comunitario Leonel J. Castillo 2101 South St.

Houston, TX 77009 713-274-2222 Centro Comunitario Mangum-Howell 2500 Frick Rd.

Houston, TX 77038 281-591-7830 Centro Comunitario Martin Flukinger 16003 Lorenzo St.

Channelview, TX 77530 713-274-2132

Centros Familiares Comunitarios

Para obtener más información, visita el sitio web de Community Family Centers.

CENTRO DE ENFRIAMIENTO DIRECCIÓN Centros Familiares Comunitarios

Edificio Reliant Energy 7524 Avenue E

Houston, TX 77012

Centro Tejano para Asuntos Comunitarios

Conoce sus centros de climatización en el área de Houston.

CENTRO DE ENFRIAMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO La Tiendita Pasadena 1062 Fairmont Pkwy

Pasadena, TX 77504 832-476-9739 La Tiendita Gulfton/Sharpstown 6400 Bissonnet St.

Houston, TX 77074 713-640-3749

¿QUÉ REQUISITOS SOLICITAN PARA ACCEDER A LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO DE HOUSTON?

Los centros de enfriamiento ofrecerán sus servicios de forma gratuita para los miembros de la comunidad. Durante una conferencia de prensa en el Centro Multiservicios del Puerto de Denver, Theresa Tran, directora del Departamento de Salud de Houston, recordó que el calor extremo es una de las principales causas de muertes en verano en EE.UU., siendo los niños y adultos mayores los más vulnerables

“Estas unidades no son un lujo; son medicina preventiva. Ayudan a las personas a evitar hospitalizaciones, reducen las crisis médicas y, lo que es más importante, salvan vidas”, señaló, según publica Houston Public Media.

En resumen, para usar estos centros:

Las autoridades locales señalan que “cualquier persona sin aire acondicionado” puede refugiarse en los edificios designados como centros de enfriamiento, sin importar estatus migratorio, edad o lugar de residencia dentro de la ciudad.

No se cobra entrada ni se pide hacer ningún trámite para entrar; basta con llegar durante el horario en que el centro está abierto al público.

En las guías oficiales de centros de enfriamiento se indica que estos servicios deben ser gratuitos y no imponer requisitos a los visitantes, como participar en actividades religiosas o cumplir condiciones especiales.

Para saber qué centro de enfriamiento te queda más cerca y cuándo abre, puedes consultar la lista de direcciones y teléfonos publicada por las autoridades locales (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!