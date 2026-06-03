El inicio del verano en Estados Unidos, el 21 de junio de 2026, mantiene preocupados a millones de personas por las altas temperaturas que deberán soportar durante los próximos tres meses. Como muchos residentes y familias no cuentan con recursos para mitigar el calor extremo, que en varias zonas superará los 90 °F, en Houston se habilitarán más de 20 centros de enfriamiento para ofrecer aire acondicionado, agua y un espacio seguro durante las horas más críticas del día. Estos puntos suelen ubicarse en bibliotecas públicas y centros comunitarios de la ciudad, y están pensados, sobre todo, para personas mayores, niños, trabajadores al aire libre y hogares sin aire acondicionado. ¿Dónde están ubicados exactamente y qué requisitos solicitan para poder ingresar? En esta nota te lo detallamos.
Cabe precisar que esto será posible gracias al apoyo financiero de Reliant Energy, que donará US$80,000 como parte de su programa “Beat the Heat” (en español: “Combatir el calor”). Esta empresa de suministro eléctrico opera en Houston y otras ciudades de Texas, y en verano ofrece ayuda para atenuar el calor.
¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO EN HOUSTON?
Reliant apoya 22 centros de climatización en la región de Houston y cerca de 40 en todo Texas, ubicados generalmente en centros de servicios múltiples, bibliotecas públicas y centros comunitarios. A continuación, te mencionamos dónde exactamente se encuentran estos centros, que además de ofrecer espacios con aire acondicionado, darán agua, refrigerios y entretenimiento.
Departamento de Salud de Houston
El programa de aires acondicionados portátiles Beat the Heat de Reliant ayuda a personas mayores, personas con discapacidad y familias que cumplen los requisitos y que no tienen medios para enfriar sus hogares.
Para recibir notificaciones cuando abran los centros de climatización de emergencia, regístrate en AlertHouston. También puede llamar al 3-1-1 o seguir a la Ciudad de Houston en Facebook.
|CENTRO DE ENFRIAMIENTO
|DIRECCIÓN
|Centro de Servicios Múltiples de Acres Homes
|6719 W. Montgomery Rd.
Houston, TX 77091
|Centro Vecinal Alief
|11903 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
|Centro Multiservicios Denver Harbor
|6402 Market St.
Houston, TX 77007
|Centro Multiservicios del Quinto Distrito
|4014 Market St.
Houston, TX 77007
|Centro Multiservicios Hiram Clarke
|3810 W. Fuqua St.
Houston, TX 77045
|Centro Multiservicios Kashmere
|4802 Lockwood Dr.
Houston, TX 77026
|Centro Multiservicios Magnolia
|7037 Capitol St.
Houston, TX 77011
|Centro Multiservicios del Noreste
|9720 Spaulding St.
Houston, TX 77016
|Centro Multiservicios del Suroeste
|6400 High Star Dr.
Houston, TX 77074
|Centro de Salud y Servicios Múltiples Sunnyside
|4410 Reed Rd.
Houston, TX 77051
|Centro Multiservicios del Tercer Distrito
|3611 Ennis St.
Houston, TX 77004
|Centro Multiservicios West End
|170 Heights Blvd.
Houston, TX 77007
Centros comunitarios
Los centros comunitarios brindarán un espacio a las personas mayores, a quienes distribuirán agua y abanicos.
Puedes encontrar información adicional sobre los centros, incluidos sus horarios de atención, llamándolos o visitando el sitio web de Precinct2gether. Además, los propietarios de viviendas que necesiten una unidad de aire acondicionado pueden llamar al centro de atención telefónica del Precinto 2 del Condado de Harris al 713-274-2222 para obtener información sobre su programa de aire acondicionado.
|CENTRO DE ENFRIAMIENTO
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|Centro Comunitario del Área de la Bahía
|5002 East NASA Pkwy.
Seabrook, TX 77586
|281-326-2955
|Centro de Actividades del Este del Condado de Harris
|7340 Spencer Hwy.
Pasadena, TX 77505
|281-479-4232
|Centro Comunitario JD Walker
|7613 Wade Rd.
Baytown, TX 77521
|281-426-3551
|Centro Comunitario del Alguacil Adjunto Darren Almendarez
|10918 1/2 Bentley St.
Houston, TX 77093
|281-442-7950
|Centro Comunitario Leonel J. Castillo
|2101 South St.
Houston, TX 77009
|713-274-2222
|Centro Comunitario Mangum-Howell
|2500 Frick Rd.
Houston, TX 77038
|281-591-7830
|Centro Comunitario Martin Flukinger
|16003 Lorenzo St.
Channelview, TX 77530
|713-274-2132
Centros Familiares Comunitarios
Para obtener más información, visita el sitio web de Community Family Centers.
|CENTRO DE ENFRIAMIENTO
|DIRECCIÓN
|Centros Familiares Comunitarios
Edificio Reliant Energy
|7524 Avenue E
Houston, TX 77012
Centro Tejano para Asuntos Comunitarios
Conoce sus centros de climatización en el área de Houston.
|CENTRO DE ENFRIAMIENTO
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|La Tiendita Pasadena
|1062 Fairmont Pkwy
Pasadena, TX 77504
|832-476-9739
|La Tiendita Gulfton/Sharpstown
|6400 Bissonnet St.
Houston, TX 77074
|713-640-3749
¿QUÉ REQUISITOS SOLICITAN PARA ACCEDER A LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO DE HOUSTON?
Los centros de enfriamiento ofrecerán sus servicios de forma gratuita para los miembros de la comunidad. Durante una conferencia de prensa en el Centro Multiservicios del Puerto de Denver, Theresa Tran, directora del Departamento de Salud de Houston, recordó que el calor extremo es una de las principales causas de muertes en verano en EE.UU., siendo los niños y adultos mayores los más vulnerables
“Estas unidades no son un lujo; son medicina preventiva. Ayudan a las personas a evitar hospitalizaciones, reducen las crisis médicas y, lo que es más importante, salvan vidas”, señaló, según publica Houston Public Media.
En resumen, para usar estos centros:
- Las autoridades locales señalan que “cualquier persona sin aire acondicionado” puede refugiarse en los edificios designados como centros de enfriamiento, sin importar estatus migratorio, edad o lugar de residencia dentro de la ciudad.
- No se cobra entrada ni se pide hacer ningún trámite para entrar; basta con llegar durante el horario en que el centro está abierto al público.
- En las guías oficiales de centros de enfriamiento se indica que estos servicios deben ser gratuitos y no imponer requisitos a los visitantes, como participar en actividades religiosas o cumplir condiciones especiales.
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