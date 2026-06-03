Ante un verano con temperaturas por encima de los 90 °F y miles de hogares sin aire acondicionado, la ciudad de Houston y Reliant habilitarán más de 20 centros de enfriamiento (Foto: Freepik)
Ante un verano con temperaturas por encima de los 90 °F y miles de hogares sin aire acondicionado, la ciudad de Houston y Reliant habilitarán más de 20 centros de enfriamiento (Foto: Freepik)
Judith Vicente
Judith Vicente

El inicio del verano en Estados Unidos, el 21 de junio de 2026, mantiene preocupados a millones de personas por las que deberán soportar durante los próximos tres meses. Como muchos residentes y familias no cuentan con recursos para , que en varias zonas superará los 90 °F, en Houston se habilitarán más de 20 centros de enfriamiento para ofrecer aire acondicionado, agua y un espacio seguro durante las horas más críticas del día. Estos puntos suelen ubicarse en bibliotecas públicas y centros comunitarios de la ciudad, y están pensados, sobre todo, para personas mayores, niños, trabajadores al aire libre y hogares sin aire acondicionado. ¿Dónde están ubicados exactamente y qué requisitos solicitan para poder ingresar? En esta nota te lo detallamos.

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Cabe precisar que esto será posible gracias al apoyo financiero de Reliant Energy, que donará US$80,000 como parte de su programa “Beat the Heat” (en español: “Combatir el calor”). Esta empresa de suministro eléctrico opera en Houston y otras ciudades de Texas, y en verano ofrece ayuda para atenuar el calor.

Houston abre centros de enfriamiento este verano (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Houston abre centros de enfriamiento este verano (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO EN HOUSTON?

Reliant apoya 22 centros de climatización en la región de Houston y cerca de 40 en todo Texas, ubicados generalmente en centros de servicios múltiples, bibliotecas públicas y centros comunitarios. A continuación, te mencionamos dónde exactamente se encuentran estos centros, que además de ofrecer espacios con aire acondicionado, darán agua, refrigerios y entretenimiento.

Departamento de Salud de Houston

El programa de aires acondicionados portátiles Beat the Heat de Reliant ayuda a personas mayores, personas con discapacidad y familias que cumplen los requisitos y que no tienen medios para enfriar sus hogares.

Para recibir notificaciones cuando abran los centros de climatización de emergencia, regístrate en . También puede llamar al 3-1-1 o seguir a la .

CENTRO DE ENFRIAMIENTODIRECCIÓN
Centro de Servicios Múltiples de Acres Homes6719 W. Montgomery Rd.
Houston, TX 77091
Centro Vecinal Alief11903 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
Centro Multiservicios Denver Harbor6402 Market St.
Houston, TX 77007
Centro Multiservicios del Quinto Distrito4014 Market St.
Houston, TX 77007
Centro Multiservicios Hiram Clarke3810 W. Fuqua St.
Houston, TX 77045
Centro Multiservicios Kashmere4802 Lockwood Dr.
Houston, TX 77026
Centro Multiservicios Magnolia7037 Capitol St.
Houston, TX 77011
Centro Multiservicios del Noreste9720 Spaulding St.
Houston, TX 77016
Centro Multiservicios del Suroeste6400 High Star Dr.
Houston, TX 77074
Centro de Salud y Servicios Múltiples Sunnyside4410 Reed Rd.
Houston, TX 77051
Centro Multiservicios del Tercer Distrito3611 Ennis St.
Houston, TX 77004
Centro Multiservicios West End170 Heights Blvd.
Houston, TX 77007

Centros comunitarios

Los centros comunitarios brindarán un espacio a las personas mayores, a quienes distribuirán agua y abanicos.

Puedes encontrar información adicional sobre los centros, incluidos sus horarios de atención, llamándolos o visitando el . Además, los propietarios de viviendas que necesiten una unidad de aire acondicionado pueden llamar al centro de atención telefónica del Precinto 2 del Condado de Harris al 713-274-2222 para obtener información sobre su programa de aire acondicionado.

CENTRO DE ENFRIAMIENTODIRECCIÓNTELÉFONO
Centro Comunitario del Área de la Bahía5002 East NASA Pkwy.
Seabrook, TX 77586		281-326-2955
Centro de Actividades del Este del Condado de Harris7340 Spencer Hwy.
Pasadena, TX 77505		281-479-4232
Centro Comunitario JD Walker7613 Wade Rd.
Baytown, TX 77521		281-426-3551
Centro Comunitario del Alguacil Adjunto Darren Almendarez10918 1/2 Bentley St.
Houston, TX 77093		281-442-7950
Centro Comunitario Leonel J. Castillo2101 South St.
Houston, TX 77009		713-274-2222
Centro Comunitario Mangum-Howell2500 Frick Rd.
Houston, TX 77038		281-591-7830
Centro Comunitario Martin Flukinger16003 Lorenzo St.
Channelview, TX 77530		713-274-2132

Centros Familiares Comunitarios

Para obtener más información, visita el .

CENTRO DE ENFRIAMIENTODIRECCIÓN
Centros Familiares Comunitarios
Edificio Reliant Energy		7524 Avenue E
Houston, TX 77012

Centro Tejano para Asuntos Comunitarios

Conoce sus centros de climatización en el área de Houston.

CENTRO DE ENFRIAMIENTODIRECCIÓNTELÉFONO
La Tiendita Pasadena1062 Fairmont Pkwy
Pasadena, TX 77504		832-476-9739
La Tiendita Gulfton/Sharpstown6400 Bissonnet St.
Houston, TX 77074		713-640-3749

¿QUÉ REQUISITOS SOLICITAN PARA ACCEDER A LOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO DE HOUSTON?

Los centros de enfriamiento ofrecerán sus servicios de forma gratuita para los miembros de la comunidad. Durante una conferencia de prensa en el Centro Multiservicios del Puerto de Denver, Theresa Tran, directora del Departamento de Salud de Houston, recordó que el calor extremo es una de las principales causas de muertes en verano en EE.UU., siendo los niños y adultos mayores los más vulnerables

“Estas unidades no son un lujo; son medicina preventiva. Ayudan a las personas a evitar hospitalizaciones, reducen las crisis médicas y, lo que es más importante, salvan vidas”, señaló, según .

En resumen, para usar estos centros:

  • Las autoridades locales señalan que “cualquier persona sin aire acondicionado” puede refugiarse en los edificios designados como centros de enfriamiento, sin importar estatus migratorio, edad o lugar de residencia dentro de la ciudad.
  • No se cobra entrada ni se pide hacer ningún trámite para entrar; basta con llegar durante el horario en que el centro está abierto al público.
  • En las guías oficiales de centros de enfriamiento se indica que estos servicios deben ser gratuitos y no imponer requisitos a los visitantes, como participar en actividades religiosas o cumplir condiciones especiales.
Para saber qué centro de enfriamiento te queda más cerca y cuándo abre, puedes consultar la lista de direcciones y teléfonos publicada por las autoridades locales (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Para saber qué centro de enfriamiento te queda más cerca y cuándo abre, puedes consultar la lista de direcciones y teléfonos publicada por las autoridades locales (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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