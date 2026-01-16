Aunque no hay razones para sacar los abrigos más pesados ni esperar un paisaje blanco en Texas, la posibilidad de ver copos de nieve ha despertado curiosidad entre los residentes de Houston. Un frente frío avanzará sobre la región y traerá un descenso notable de las temperaturas, con mínimas que caerán a los 40 y 30 grados y máximas que apenas se moverán en torno a los 50. Este escenario, poco habitual para el área metropolitana, abre una pequeña ventana para que se registren ráfagas aisladas de nieve, un fenómeno raro, pero no del todo imposible. La gran pregunta es cuándo podrían aparecer y en qué momento del día se daría esa breve oportunidad.

A partir de ahí, la meteoróloga Kim Castro, de KHOU 11, explica que el momento más interesante sería la mañana del domingo, cuando Houston podría registrar una temperatura mínima cercana a los 33 grados. Esa cifra está justo en el límite necesario para que se formen ráfagas de nieve ligera dentro de la ciudad, aunque aclara que la probabilidad sigue siendo baja.

Houston amanecerá con temperaturas más bajas este fin de semana, mientras el frente frío avanza sobre Texas. | Crédito: Mark Felix / AFP

Castro señala que el panorama mejora ligeramente al este del sureste de Texas, donde algunos modelos mantienen viva la posibilidad de un episodio invernal más claro. En particular, Liberty aparece como el punto con mayor potencial, con hasta una décima de pulgada de nieve en el escenario más favorable.

La razón, según detalla Castro, es que en esa zona se concentrarían las temperaturas más frías, y si la precipitación llega en el momento exacto, podría mezclarse con nieve. Sin embargo, insiste en que aún faltan varios días y que la probabilidad de que todo se alinee correctamente sigue siendo reducida.

Las condiciones invernales mantendrán a Houston, Texas, atento a los cambios del pronóstico. | Crédito: Mark Felix / AFP

En conclusión, Houston podría ver copos aislados y pasajeros, sobre todo durante la mañana del domingo, mientras que el mayor potencial se mantiene al este de la región. No es un evento para entusiasmarse de más, pero sí uno que vale la pena seguir de cerca conforme se actualicen los pronósticos.

