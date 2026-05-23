En cuenta regresiva. Miles de familias de bajos ingresos en Texas esperan que el Departamento de Vivienda de Houston reabra las listas de espera de vivienda pública. Como la inscripción será en línea, por pocos días y con cupos que se asignarán por sorteo, aquí te detallamos las fechas, los requisitos y los pasos para aplicar a una renta más accesible. También te advertimos qué señales debes tomar en cuenta para no ser víctima de fraude.

¿QUÉ ES VIVIENDA PÚBLICA Y CÓMO FUNCIONA ESTE BENEFICIO?

Vivienda pública es un programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) diseñado para ofrecer hogares de alquiler a bajo costo a las familias con bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidades. Las Agencias de Vivienda Pública (PHA, sigla en inglés) se encargan de administrar las propiedades participantes. Estas son de distintos tipos y tamaños, desde casas unifamiliares hasta departamentos y condominios, publica el sitio web Usa.gov en español.

¿Cómo funciona este beneficio del Gobierno conocido como Sección 8?

El Programa de Vales de Elección de Vivienda, conocido como Sección 8, es un beneficio del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, sigla en inglés). Pero es administrado por las Agencias de Vivienda Pública (PHA, sigla en inglés) de su localidad.

Los vales de la Sección 8 funcionan de la siguiente forma:

Las familias con bajos recursos, adultos mayores o personas con una discapacidad pueden buscar una vivienda segura y en condiciones aptas para vivir.

Los participantes pueden escoger una vivienda que cumpla con los requisitos del programa, como viviendas unifamiliares, casas adosadas (townhouses) y apartamentos.

La PHA paga el subsidio al propietario (arrendador) y el participante del programa (inquilino) paga la diferencia, según su caso.

Entonces, ¿quién puede recibir los vales de la Sección 8?

La PHA de su área decide en función de los siguientes factores, si usted califica o no para recibir un vale de elección de vivienda:

Ingreso anual total. Aquí la tabla de ingresos límites para la Sección 8 del HUD (en inglés).

El tamaño de tu familia. Se calcula según los miembros y el ingreso total.

La participación se limita a ciudadanos estadounidenses y personas con un estatus migratorio elegible.

Miles de familias de bajos ingresos esperan la reapertura de las listas de vivienda pública en Houston (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO SE REABRIRÁN LAS LISTAS DE ESPERA?

Aún no se define una fecha exacta para la reapertura de las listas de espera de vivienda pública en Houston, solamente se sabe que será en junio de 2026. Los días y horarios los dará a conocer el HUD a través de sus canales oficiales. Las autoridades subrayan que no se aceptarán solicitudes antes ni después de ese plazo, por lo que recomiendan a los interesados estar atentos a los anuncios y tener listos sus datos personales para completar la inscripción en cuanto se habilite el formulario.

La solicitud se presentará únicamente en línea, a través del portal oficial de la autoridad de vivienda o del sitio de la ciudad de Houston, sin opción de entregar formularios en papel ni de registrarse por teléfono. Se trata, en la mayoría de los casos, de una presolicitud que permite participar en una lotería para obtener un lugar en la lista de espera.

REQUISITOS BÁSICOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA VIVIENDA PÚBLICA

De acuerdo con las normas generales de vivienda pública en Texas y a nivel federal, los principales requisitos giran en torno al nivel de ingresos, el tamaño del hogar y el estatus migratorio.

El programa está dirigido a familias de ingresos bajos o moderados, de acuerdo con los límites que fija el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) para cada área metropolitana.

Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o contar con un estatus migratorio elegible según las reglas federales, y se considerará a todos los miembros del hogar en la evaluación.

Más adelante, cuando se convoque a la segunda etapa del proceso, la autoridad de vivienda pedirá documentos de identidad, comprobantes de ingresos, datos de empleadores y de arrendadores anteriores para revisar el historial de renta.

Además, cada agencia puede establecer preferencias locales, como dar prioridad a personas mayores, familias con discapacidad o residentes que ya viven en determinadas zonas de la ciudad. Por ello, los expertos recomiendan leer con atención las reglas específicas que se publiquen para Houston cuando se anuncie oficialmente la apertura de las listas.

¿CÓMO APLICAR AL PROGRAMA DE VIVIENDA PÚBLICA?

Si deseas participar en el programa de vivienda subsidiada, contacta a tu agencia de vivienda pública local para procesar tu aplicación (seleccione “ES” para español en la esquina inferior izquierda).

Si necesitas ayuda adicional, busca una oficina local del HUD.

Si prefieres hablar con un representante para saber cómo aplicar para la Sección 8, llama al 1-800-955-2232 (presione 8 para español). Te atienden de lunes a viernes de 9 AM a 5 PM (hora del este).

Ten en cuenta que tu solicitud puede entrar en una lista de espera. Esto sucede porque el HUD y las agencias de vivienda locales tienen recursos limitados. Tan pronto haya disponibilidad le notificarán sobre su caso.

La ciudad alista la reapertura de las listas de espera de vivienda pública con cupos limitados y selección por sorteo (Foto: Freepik)

¿CÓMO SERÁ EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN?

El procedimiento arrancará con el llenado de un formulario en internet, donde el solicitante deberá proporcionar información básica sobre su hogar: número de integrantes, edades, ingresos aproximados y situación de vivienda actual. Esta etapa no requiere entregar documentos de inmediato, pero cualquier dato falso podría ocasionar que la solicitud sea rechazada más adelante, cuando se verifiquen los requisitos.

Una vez cerrado el periodo de inscripción, la autoridad de vivienda incluirá todas las solicitudes válidas en un sorteo electrónico y seleccionará al azar un número limitado de familias para integrarlas a la lista de espera. Solo quienes resulten escogidos recibirán una notificación posterior, ya sea por correo electrónico o por carta, con instrucciones sobre la siguiente fase: presentación de documentos, entrevistas y revisión detallada de su elegibilidad.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DEL SORTEO?

Quienes sean seleccionados en la lotería seguirán un proceso más detallado de evaluación, que puede incluir entrevistas presenciales, visitas al hogar y revisión de antecedentes. Solo después de superar esas etapas, el solicitante podrá recibir una oferta de vivienda pública cuando haya una unidad disponible que se ajuste al tamaño y necesidades de su familia.

En cambio, las familias que no resulten elegidas en el sorteo no ingresarán a la lista de espera y deberán esperar a futuras aperturas para volver a intentarlo. Los especialistas señalan que la alta demanda y la cantidad limitada de unidades disponibles hacen que estos procesos sean competitivos, por lo que inscribirse a tiempo y proporcionar datos correctos es clave para tener una oportunidad.

CUIDADO CON LOS FRAUDES

La reapertura de listas de espera suele ir acompañada de un incremento en los intentos de fraude dirigidos a personas que buscan vivienda accesible. Por tal motivo, las autoridades y organizaciones de ayuda legal insisten en varios puntos básicos de prevención.

En primer lugar, el trámite para entrar a la lista de espera es gratuito: ninguna persona, negocio o “gestor” está autorizado a cobrar por asegurar un lugar o por mejorar la posición de una familia en el sorteo. Cualquier oferta de “vender un puesto” o “garantizar la aprobación” a cambio de dinero, tarjetas de regalo o transferencias debe considerarse una señal de alerta.

También recomiendan desconfiar de mensajes que llegan por redes sociales, correos electrónicos sin identificación clara o llamadas en las que se solicita información sensible, como números de Seguro Social completos o datos bancarios, fuera de los canales oficiales. La inscripción debe hacerse únicamente en los sitios web reconocidos de la ciudad, de la autoridad de vivienda o de las agencias federales, y es importante comprobar siempre la dirección de internet antes de ingresar información.

Por último, quienes sospechen que han sido víctimas de una estafa o hayan recibido propuestas dudosas pueden comunicarse con el departamento de vivienda local o con las líneas de ayuda federales para vivienda pública, donde se les orientará sobre los pasos a seguir y, en su caso, cómo presentar una denuncia.

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