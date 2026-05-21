Como es costumbre, los habitantes de Houston tienen la posibilidad de acceder a alimentos gratis desde el 22 al 24 de mayo del presente año. Se trata de masivas jornadas de distribución que pretenden beneficiar a aquellos que presentan problemas económicos. Si pretendes aprovechar esta iniciativa o conoces a alguien que realmente lo necesita, esta nota te revelará los horarios y los centros de distribución para las fechas señaladas.
El propósito de esta cooperación es brindarles tranquilidad a aquellas familias que ajustan sus presupuestos cada mes ante el alto costo de vida que se está registrando en la ciudad y distintos puntos de Estados Unidos.
Para las jornadas señaladas, Houston Food Bank realizará la distribución de los distintos productos a cientos de despensas; estas se encargarán de repartir a los habitantes.
Por eso es conveniente que sepas los horarios y las ubicaciones para que accedas a estos alimentos gratuitos en las fechas indicadas. Lo recomendable es asistir antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de largas filas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 22 al 24 de mayo en Houston
VIERNES 22 DE MAYO
|DESPENSA
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Mount Zion Baptist Church
|2301 Nagle St., Houston, TX 77004
|10 a.m. a 12 p.m.
|Pilgrim Community Center
|3118 1/2 Blodgett St., Houston, TX 77004
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St., Houston, TX 77009
|8:30 a 11:30 a.m. (con cita previa)
|St. Anne de Beaupre Catholic Church
|2810 Link Rd., Houston, TX 77009
|8 a.m. a 12 p.m.
SÁBADO 23 DE MAYO
|DESPENSA
|UBICACIÓN
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|8:30 a.m. a 11 p.m.
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St., Houston, TX 77009
|9 a.m. a 12 p.m.
|Heights Interfaith Ministries Food Pantry
|3523 Beauchamp St., Houston, TX 77009
|10 a.m. a 12 p.m.
|Boynton Chapel United Methodist Church
|2812 Milby St., Houston, TX 77004
|10 a.m. a 1 p.m.
|Casa Juan Diego
|4818 Rose St., Houston, TX 77007
|9 a 11 a.m.
DOMINGO 24 DE MAYO
|DESPENSA
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Servant of Nations
|6565 Rookin St., Houston, TX 77074
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Si no localizas una despensa cercana a tu vivienda, puedes acceder a la plataforma digital de Houston Food Bank, donde el sistema desplegará los puntos de distribución más próximos con solo introducir tu dirección o código postal.
¿Es posible recibir comida para mascotas?
En caso tengas una mascota y estés preguntándote si existe alguna despensa capaz de entregar comida para tu amigo fiel, Houston Food Bank recomienda que te comuniques con la Sociedad Protectora de Animales (Humane Society) para que obtengas ayuda.
