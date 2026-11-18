El diccionario de Cambridge eligió “human” (“humano”, en español) como su palabra del año 2026 en medio del debate sobre el avance de la inteligencia artificial. La elección refleja una pregunta cada vez más presente: ¿qué significa ser humano cuando la tecnología puede realizar tareas que antes solo hacían las personas? A continuación, te contamos por qué esta palabra está relacionada con los temores sobre la IA. La elección fue anunciada el 18 de noviembre de 2026.

Cambridge eligió “humano” como su palabra del año 2026 en medio del debate sobre la inteligencia artificial (Foto: Magnific)

¿QUÉ ES SER “HUMANO” SEGÚN EL DICCIONARIO DE CAMBRIDGE?

Como el año estuvo marcado por debates globales sobre qué significa ser humano en un contexto donde la inteligencia artificial difumina los límites entre personas y máquinas, el Diccionario de Cambridge define “humano” como “quien posee las cualidades, defectos y sentimientos propios de las personas, a diferencia de dioses, animales o máquinas”.

¿POR QUÉ “HUMANO” SE RELACIONA CON LOS TEMORES SOBRE LA IA?

Colin McIntosh, lexicógrafo de Cambridge Dictionary, explicó que la IA está cambiando la manera en que hablamos de nuestra propia condición humana.

“Los temores sobre lo que los humanos podemos perder cuando externalizamos nuestro pensamiento nos han hecho reconsiderar hasta qué punto dependemos de la IA: desde los mejores matemáticos hasta los maestros de niños pequeños”, dijo en una publicación de Cambrigde.

Esa preocupación es parte de la explicación de Cambridge para elegir la palabra; no constituye, por sí sola, una demostración de que esos daños ya se hayan producido.

También influyó la inquietud por los empleos que podrían ser reemplazados por la inteligencia artificial. Según Francesca Woodward, de Cambridge University Press, esas preocupaciones han impulsado a muchas personas a preguntarse qué significa ser humano y qué valor tiene el trabajo realizado por personas, publica ABC Net.

La elección de “humano” refleja las preocupaciones sobre el empleo, el pensamiento y nuestra relación con la tecnología (Foto: Pixabay) / Thomas Meier/Pixabay

¿CÓMO SE REFLEJA ESE CAMBIO EN EL LENGUAJE?

Los lexicógrafos observaron un aumento del uso de expresiones como “human-made” (“hecho por humanos”) y “human author” (“autor humano”) en publicaciones de toda índole.

Antes esto podía darse por sentado que determinadas obras o textos eran creados por personas; ahora, el avance de la IA hace que resulte necesario aclararlo.

LA OPINIÓN BILL GATES SOBRE LA ELECCIÓN DE “HUMANO”

Tras la elección de “humano” como Palabra del Año del Diccionario Cambridge, Bill Gates, presidente de la Fundación Gates, señaló: “La IA nos está haciendo reflexionar más profundamente sobre lo que significa ser humano. Podría ayudarnos a curar enfermedades, mejorar la educación y brindar a las personas más tiempo para dedicarse a lo que realmente importa. Pero debemos tomar decisiones conscientes sobre cómo se integra en nuestras vidas, incluyendo dónde queremos que las personas sigan siendo el centro. El éxito de la IA debería medirse por cuánto mejora la vida humana”.