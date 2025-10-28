El huracán Melissa ha puesto en alerta total al oriente de Cuba. Con vientos que superan los 185 mph (295 km/h) y una trayectoria que lo acerca peligrosamente al país tras su paso por Jamaica, las autoridades han activado el mayor operativo de evacuación en Santiago de Cuba desde el devastador huracán Sandy en 2012.

Hasta la mañana de este martes, más de 168,900 personas habían sido trasladadas a lugares seguros, según confirmó Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial. Las evacuaciones abarcan comunidades costeras, montañosas y cercanas a ríos y embalses, donde el riesgo de inundaciones y penetraciones del mar es extremo.

“Hasta esta hora, 168,900 personas han sido evacuadas en toda la provincia. La prioridad es proteger la vida ante la amenaza directa del ciclón”, declaró Johnson en un mensaje difundido en redes oficiales.

Desde el huracán Sandy, el país no había enfrentado una operación de evacuación tan masiva. | Crédito: AFP

Centros de refugio y solidaridad ciudadana

Según informa CiberCuba, en toda la provincia permanecen 101 centros de evacuación activos, además de numerosas viviendas solidarias que acogen a familias desplazadas. En el municipio de Guamá, las autoridades han decidido proteger la totalidad de la población, incluyendo zonas vulnerables como Cañizo, Caletón 2, Juan González y Chivirico, donde se prevé el mayor impacto del fenómeno.

El sistema de salud se mantiene operativo, con refuerzo médico y logístico, aunque ciudadanos han expresado preocupación por la escasez de medicamentos y personal sanitario. Todas las embarazadas a término o con riesgo fueron ingresadas en hospitales de Santiago de Cuba, mientras que se reubican hogares de ancianos y centros infantiles situados en áreas de peligro.

Brigadas quirúrgicas y médicas están desplegadas en Guamá y Tercer Frente, listas para atender emergencias en regiones que suelen quedar incomunicadas durante los huracanes. También se destacó la donación voluntaria de sangre y el trabajo de brigadas clínicas certificadas que ofrecen atención médica y psicológica a los evacuados.

Las autoridades comparan el actual peligro con el impacto que dejó el huracán Sandy en 2012. | Crédito: AFP

Llamado a la calma ante horas decisivas

La presidenta del Consejo de Defensa llamó a la población a mantener la serenidad, la disciplina y la cooperación colectiva, ante el deterioro previsto del clima en las próximas horas.Entre las recomendaciones más urgentes, insistió en permanecer bajo techo, alejarse de ventanas o cristales, asegurar techos, tanques y objetos sueltos, y tener a mano agua potable, medicamentos y documentos personales.

“El huracán Melissa ya está en Jamaica y mantiene su intensidad. Es una amenaza seria para nuestra región. La prioridad es —y seguirá siendo— proteger la vida. ¡Cuidémonos todos ahora!”, concluyó la funcionaria.

Las autoridades coordinan la evacuación de miles de familias hacia refugios y viviendas solidarias para reducir riesgos ante el paso del huracán. | Crédito: AFP

Una evacuación masiva en todo el oriente cubano

Antes del anuncio en Santiago, se informó que unas 650,000 personas serían evacuadas en el oriente de Cuba ante la inminente llegada del ciclón. Las cifras incluyen 258,573 personas de Santiago de Cuba, 69,000 de Holguín, 139,914 de Guantánamo, 72,000 de Las Tunas y 110,000 de Granma, que fueron desplazadas a casas de familiares, amigos o centros de refugio.

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) advirtió que Melissa continúa intensificándose mientras se aproxima al sur de la región oriental. En su más reciente parte, el Centro de Pronósticos confirmó que el huracán afectará directamente a las provincias de Granma, Holguín y Santiago de Cuba durante la madrugada del miércoles 29 de octubre.

