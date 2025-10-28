El huracán Melissa comenzó a golpear a Jamaica con intensas lluvias y fuertes vientos, dejando tras de sí inundaciones, cortes de energía y cientos de familias desplazadas. Frente a esta emergencia, el sur de Florida ha reaccionado con rapidez y solidaridad, activando campañas de donación y centros de acopio en los condados de Miami-Dade y Broward.

Organizaciones locales, como Global Empowerment Mission (GEM) y colectivos comunitarios como Mujeres Jamaiquinas de Florida, han unido esfuerzos para brindar ayuda inmediata. “Nos ayudaron a armar unas 550 cajas de necesidad para familias”, explicó Santiago Neira, Director de Proyectos de GEM, en entrevista con Univision Miami.

Imagen satelital del huracán Melissa al sureste de Jamaica el 28 de octubre de 2025, horas antes de su esperado impacto con lluvias e inundaciones devastadoras. | Crédito: AFP

Desde el sábado, los voluntarios comenzaron a preparar cajas con productos básicos como alimentos enlatados, vegetales, artículos de higiene y suministros esenciales. GEM estima que ya tienen insumos listos para unas 20 mil personas en la isla. “Apenas la tormenta pase, nuestros equipos viajarán en camionetas 4x4 para evaluar los daños y comenzar la distribución de ayuda”, agregó Neira.

La organización también informó que tiene 10 contenedores de 40 pies cargados con donativos listos para ser enviados apenas las condiciones lo permitan. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo de dos formas: con donaciones monetarias o participando como voluntarios. “Al donarnos unos 20 dólares podemos armar una caja completa de productos. La segunda mejor opción es venir y ayudarnos a prepararlas”, señaló Neira.

Por su parte, Anette Kidd, de Mujeres Jamaiquinas de Florida, recordó que la comunidad en el sur del estado está profundamente afectada: “Tenemos familia y amigos en toda la isla, y estamos preocupados. Nos mantenemos en oración, pero también en acción”. Su grupo trabaja junto a GEM para que todas las sedes de UCI Parties funcionen como centros de acopio de donativos.

Organizaciones como GEM y Mujeres Jamaiquinas de Florida respondieron de inmediato al huracán Melissa con campañas de donación y voluntariado. | Crédito: AFP

Dónde donar y cómo participar

En Doral, GEM actúa como el centro principal de recolección y envío de ayuda humanitaria hacia Jamaica. Allí, los voluntarios están empacando y paletizando los suministros para ser enviados tan pronto como el clima lo permita.

Además, en Lauderhill y Miramar se han establecido puntos de entrega para recibir agua embotellada, alimentos no perecederos, productos de higiene y pañales. Las donaciones también pueden realizarse en línea a través de las plataformas de las organizaciones participantes.

Florida alberga una de las mayores comunidades jamaiquinas fuera de la isla, y muchos residentes están siguiendo de cerca la evolución del huracán Melissa, considerado potencialmente el más destructivo que haya golpeado Jamaica en décadas.

Para saber cómo puedes ayudar, visita globalempowermentmission.org.

Dónde puedes donar

Ciudad de Miramar:

Estación de bomberos 19 – 6700 Miramar Parkway, Miramar, FL 33023

Estación de bomberos 70 – 9001 Miramar Parkway, Miramar, FL 33025

Estación de bomberos 84 – 14801 SW 27th Street, Miramar, FL 33027

Estación de bomberos 100 – 2800 SW 184th Avenue, Miramar, FL 33029

Estación de bomberos 107 – 11811 Miramar Parkway, Miramar, FL 33023

Comisaría de Policía de Miramar – 11765 City Hall Promenade, Miramar, FL 33025

Ciudad de Lauderhill:

Ayuntamiento de Lauderhill – 5581 W. Oakland Park Blvd.

Parque de los Veteranos – 7600 NW 50th St.

Parque John Mullins – 2000 NW 55th Ave.

Parque Westwind – 4550 NW 82nd Ave.

Museo Histórico de Lauderhill – 1080 NW 47th Ave.

Delicias Roti de Joy – 1205 NW 40th Ave.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!