El poderoso huracán Melissa azotó este martes a Jamaica con una fuerza nunca antes vista. Con vientos sostenidos de 185 mph (295 km/h) y lluvias torrenciales, la tormenta alcanzó la isla cerca de New Hope, en el suroeste del país, convirtiéndose en el huracán más fuerte que ha tocado tierra en la historia de la isla.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos confirmó que Melissa es un huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson. Las imágenes satelitales muestran una estructura perfectamente definida, con un ojo bien formado y un muro de viento que golpea sin descanso la costa sur.

Imagen satelital del huracán Melissa al sureste de Jamaica el 28 de octubre de 2025, horas antes de su esperado impacto con lluvias e inundaciones devastadoras. | Crédito: AFP

“Es una situación bastante preocupante para Jamaica porque es el huracán más intenso que toca tierra en la isla. Anteriormente, cuatro huracanes de categoría mayor habían tocado: el último más fuerte fue hace 37 años, de categoría 4”, explicó Jessica Delgado, meteoróloga de Univision Noticias.

Durante horas, la isla ha sufrido crecidas repentinas, cortes de energía y vientos extremos provocados por Melissa, considerado ya uno de los huracanes más poderosos registrados en el Atlántico. Aunque el fenómeno ha acelerado ligeramente su desplazamiento, su lento avance incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra, especialmente en las zonas montañosas.

El huracán Melissa, convertido en una poderosa tormenta categoría 5, amenaza con lluvias mortales e impacto directo sobre Jamaica, tras dejar al menos cuatro víctimas en Haití y República Dominicana. | Crédito: AFP

Las autoridades jamaiquinas mantienen en alerta máxima a toda la población y han pedido a los residentes permanecer en refugios seguros. Los servicios de emergencia reportan calles inundadas, techos arrancados y árboles caídos, mientras las comunicaciones en varias regiones del sur han colapsado.

La magnitud de Melissa supera incluso a huracanes históricos como Katrina, que devastó Nueva Orleans en 2005. Hasta el momento, siete muertes han sido atribuidas al deterioro del clima: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana.

Vientos feroces y lluvias torrenciales azotan Jamaica tras el impacto del huracán Melissa, el más poderoso en la historia del país y uno de los más intensos jamás registrados en el Caribe. | Crédito: AFP

Datos del huracán Melissa

Tocó tierra en New Hope, Jamaica

Hora local: 1:00 PM EDT

Categoría: 5 (máxima)

Vientos máximos sostenidos: 185 mph (295 km/h)

Huracán más fuerte en tocar tierra en Jamaica

Huracán más fuerte en tocar tierra en la cuenca del Atlántico

Segundo huracán más intenso en los registros modernos

Séptimo huracán en alcanzar una presión mínima récord

Jamaica enfrenta ahora una noche larga y peligrosa, mientras los meteorólogos advierten que Melissa seguirá afectando la isla durante las próximas horas antes de continuar su trayectoria hacia el noroeste del Caribe.

Impactos del huracán Melissa en Jamaica hoy

Siete muertes, tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, ya se han atribuido al deterioro de las condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta.

El lunes, el primer ministro jamaicano, Andrew Holness, quiso ser honesto con la población sobre las consecuencias del huracán en las zonas más golpeadas. “No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5”, declaró.

“Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora”, afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial. Estos son algunos de los impactos del huracán Melissa en Jamaica:

Vientos huracanados devastadores.

Falla estructural total y cortes de energía y comunicaciones.

Comunidades aisladas.

Acumulados de lluvias aislados de hasta 12"

Inundaciones/Deslaves de tierra amenazantes a la vida.

Marejada ciclónica 9-13".

