El huracán Vance se está desplazando por el Pacífico oriental y existe la posibilidad de que se intensifique conforme pasen las horas. Mientras este fenómeno está ganando potencia en mar abierto, aún se monitorea su trayectoria para saber hacia dónde se dirige y si realmente impactará en Estados Unidos. ¿Qué se espera realmente? Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

Según lo señalado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el huracán Vance fue calificado como categoría 1 con vientos de hasta 90 mph, pero podría alcanzar la categoría 3 antes de que se finalice este viernes 23 de octubre.

Entonces, es alta la probabilidad de que se registren condiciones climáticas severas en cuestión de días, afectando las costas de un país en particular.

La preocupación para este fin de semana es la marejada y vientos huracanadas a causa de este ciclón. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / ARTHUR GAU

¿Hacia dónde se dirige en el huracán Vance?

El NHC precisó que Vance se situaba aproximadamente a 730 kilómetros (450 millas) al sur-suroeste de Acapulco, pero se fortalecerá con rapidez mientras se está acercando a la costa del Pacífico de México.

Por el momento, está avanzando a una velocidad de 8 km/h hacia el nornoroeste, la cual se mantendrá hasta este fin de semana. También existe la previsión de que se aproximará este lunes 26 de octubre a Puerto Vallarta, ciudad ubicada en el estado de Jalisco.

En esa misma línea, las franjas externas de este ciclón ya se encuentran arrastrando fuertes oleajes y vientos huracanados hacia la zona del Golfo de Tehuantepec.

Estas son las probabilidades de que se registren vientos con fuerza de tormenta tropical durante un periodo de 120 horas desde las 12 p.m. del viernes 23 hasta las 12 p.m. del miércoles 28 de octubre. (Crédito: NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL)

¿El huracán Vance llegará e impactará a Estados Unidos?

Hasta el momento, la entidad citada no ha confirmado que el ciclón Vance llegará o afectará directamente a Estados Unidos. Sin embargo, no se descarta cualquier posibilidad, pues el trayecto de este fenómeno puede modificarse con el pasar de los días.

Por ahora, las áreas que están bajo alerta por el paso de este huracán son las costas sur y suroeste de México. Se prevén marejadas en dichas zonas; es decir, un oleaje elevado provocado por este fenómeno.

Ante esta situación, las autoridades del NHC aconseja a los habitantes de las costas de México y EE. UU. en revisar los avisos oficiales de las entidades correspondientes.