Si tienes una SUV Palisade, esta noticia te interesa: Hyundai Motor Company anunció el retiro de casi 569,000 unidades del mercado estadounidense tras una evaluación realizada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés). La decisión se tomó luego de que la agencia federal, dependiente del Departamento de Transporte, detectara una posible falla que podría comprometer el funcionamiento adecuado de algunos componentes del vehículo. ¿De qué se trata exactamente?, ¿cuáles fueron los coches afectados? y ¿qué hacer si eres propietario de una de estas camionetas? Las respuestas en los siguientes párrafos.

El SUV Hyundai Palisade 2020 se presentó en AutoMobility LA, la feria comercial previa al Salón del Automóvil de Los Ángeles, el 28 de noviembre de 2018 (Foto: Robyn Beck / AFP)

¿POR QUÉ HYUNDAI RETIRA CASI 569,000 SUV PALISADE DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE?

Hyundai retira del mercado estadounidense casi 569,000 SUV Palisade porque la NHTSA detectó que las bolsas de aire laterales tipo cortina, diseñadas para proteger a los ocupantes de la tercera fila, podrían no funcionar correctamente en caso de una colisión, lo que aumenta el riesgo de lesiones. El número exacto de camionetas potencialmente afectadas es 568,576.

De acuerdo con la NHTSA, los airbags afectados fueron suministrados por la empresa sueca Autoliv, uno de los mayores productores mundiales de sistemas de seguridad automotriz, desarrollando y fabricando bolsas de aire y cinturones de seguridad.

Las bolsas de aire laterales de cortina sirven para proteger principalmente la cabeza y el cuello de los ocupantes en impactos laterales o vuelcos. Se despliegan desde la parte superior del interior del vehículo, como una “cortina” que cubre las ventanas laterales. Son fundamentales porque ayudan a evitar que la cabeza golpee las puertas, los pilares o los vidrios, y también reducen el riesgo de cortes por cristales rotos.

Vale precisar que el anuncio del retiro se da después de realizar pruebas de cumplimiento en diciembre de 2025, mes en el que se revelaron problemas con las bolsas de aire.

Los asistentes observan de cerca la SUV Hyundai Palisade 2020 tras su presentación en AutoMobility LA, la feria comercial previa al Salón del Automóvil de Los Ángeles, el 28 de noviembre de 2018 (Foto: Robyn Beck / AFP)

¿CUÁLES SON LAS SUV PALISADE AFECTADAS?

De acuerdo con un aviso publicado por la NHTSA, el retiro del mercado afecta a ciertos SUV Hyundai Palisade de los años 2020 a 2025.

“Hyundai Motor America (Hyundai) está retirando del mercado ciertos vehículos Palisade 2020-2025. Las bolsas de aire laterales tipo cortina de los ocupantes de la tercera fila podrían desplegarse incorrectamente en caso de colisión. Por lo tanto, estos vehículos incumplen los requisitos de la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) número 226, Mitigación de Eyección”, publicaron en su sitio web.

¿QUÉ HACER SI TIENES UNA SUV PALISADE EN ESTADOS UNIDOS?

Hyundai no ha precisado las medidas que tomará para remediar el problema en los vehículos afectados. Por lo tanto, si tienes una SUV Palisade en Estados Unidos, mantén la calma, ya que el fabricante de automóviles debe notificar a los propietarios por correo electrónico y ofrecer una solución gratuita una vez disponible.

“Se espera que las cartas de notificación a los propietarios se envíen por correo el 23 de marzo de 2026. Los propietarios pueden contactar con el servicio de atención al cliente de Hyundai al 1-855-371-9460. El número de Hyundai para este retiro es el 292. Los Números de Identificación Vehicular (VIN) involucrados en este retiro se pueden buscar en NHTSA.gov el 24 de enero de 2026”, detalla la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!