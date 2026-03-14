La política migratoria de la administración de Donald Trump se mantiene firme, por lo que continuarán las deportaciones de extranjeros indocumentados, aunque con tácticas de intervención más moderadas, según anunció el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras los incidentes en Minnesota. Pese a que la “mano dura” disminuirá en la forma en que los agentes detengan a inmigrantes en situación irregular, muchos ciudadanos siguen sin confiar en su accionar durante las redadas y se mantienen atentos ante posibles operativos en los próximos días. ¿Cuáles son los tres estados que están en alerta? Averígualo a continuación.

LOS TRES ESTADOS EN ALERTA POR POSIBLES OPERATIVOS MIGRATORIOS

De acuerdo con The New York Times, hay tres estados que se encuentran en alerta ante posibles intervenciones. Estos son: Ohio, Pensilvania y Maryland.

Columbus, Ohio

Columbus se mantiene en alerta tras los reportes de operativos recientes, por lo que el clima de incertidumbre se siente en barrios enteros donde viven familias migrantes. Ante esta situación, organizaciones comunitarias, iglesias y grupos de defensa han comenzado a coordinar líneas de emergencia, brigadas legales y espacios seguros para reaccionar rápidamente ante cualquier intervención.

Por su parte, las autoridades locales mantienen canales de comunicación con líderes vecinales y recomiendan a los residentes informarse sobre sus derechos en caso de contacto con agentes migratorios. Todo este despliegue busca proteger especialmente a la numerosa comunidad somalí asentada en la ciudad, que teme una nueva ola de redadas similar a la de diciembre pasado, cuando muchas familias quedaron divididas y la sensación de vulnerabilidad se profundizó.

Agentes del orden detienen a un activista frente al edificio federal Bishop Henry Whipple durante una protesta contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Minneapolis, Minnesota, el 1 de marzo de 2026 (Foto: Kerem Yucel / AFP)

Filadelfia, Pensilvania

En la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, la tensión se ha disparado luego de que el fiscal del distrito advirtiera que podría detener a agentes federales. A raíz de esa postura, el ayuntamiento discute nuevas reglas para prohibir que el personal de ICE use vehículos sin identificación o cubra su rostro con máscaras, con el objetivo de dar mayor transparencia a sus operativos y reducir los abusos.

Estas medidas buscan también que las comunidades puedan identificar claramente a los agentes que participan en intervenciones migratorias, reforzar la supervisión ciudadana y enviar un mensaje político sobre los límites que la ciudad quiere imponer a la cooperación con el gobierno federal en materia de inmigración.

Agentes del sheriff del condado de Hennepin detienen a un manifestante frente al edificio federal Bishop Henry Whipple durante una protesta contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Minneapolis, Minnesota, el 1 de marzo de 2026 (Foto: Kerem Yucel / AFP)

Maryland

Maryland vive una etapa de movilización preventiva frente al temor de nuevos operativos migratorios. Por ejemplo, en el condado de Prince George, las autoridades locales trabajan junto con organizaciones comunitarias para activar redes de distribución de alimentos, asesoría legal y acompañamiento a familias que podrían verse afectadas por detenciones. Al mismo tiempo, el alcalde de Baltimore, Brandon M. Scott, emitió una orden ejecutiva para garantizar que los residentes sometidos a procesos migratorios puedan acceder a representación legal pro bono, reforzando así su defensa en tribunales.

Asimismo, en el condado de Montgomery, los legisladores debaten una iniciativa que busca agilizar la devolución de vehículos confiscados tras arrestos, con el fin de evitar que las familias pierdan su principal medio de transporte y trabajo.

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) salen de un edificio residencial mientras intentan detener a un manifestante en Minneapolis, Minnesota, el 5 de febrero de 2026 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

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