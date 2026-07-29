El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) prepara la apertura de cuatro nuevos centros de detención migratoria en Estados Unidos, una medida que ampliaría la capacidad de la agencia para albergar a miles de personas detenidas mientras aumentan los operativos de inmigración. Según documentos de licitación, las nuevas instalaciones tendrán capacidad conjunta para recibir a 5,500 detenidos. El proyecto representa uno de los movimientos más recientes de ICE para incrementar su infraestructura de detención bajo la administración del presidente Donald Trump.

Según informó NBC News, las instalaciones deberán estar listas para operar en un plazo de 30 días después de la adjudicación de los contratos, ya que los documentos establecen que serán centros “llave en mano”, diseñados para comenzar actividades rápidamente.

ICE ampliará su infraestructura migratoria con nuevas instalaciones en Seattle, Philadelphia, Miami y Denver. | Crédito: AFP

Estas son las ciudades donde ICE abrirá nuevos centros

Ciudad Estado Capacidad estimada Características Seattle Washington Parte de las 5,500 plazas totales Nuevo centro exclusivo para detenidos de ICE Philadelphia Pennsylvania Parte de las 5,500 plazas totales Estará a menos de 30 millas de State College Miami Florida Parte de las 5,500 plazas totales Contará con infraestructura para audiencias migratorias Denver Colorado Parte de las 5,500 plazas totales Formará parte de la expansión nacional de ICE

Centros con tribunales de inmigración incluidos

A diferencia de otras instalaciones de detención, estos nuevos centros estarán diseñados exclusivamente para personas bajo custodia de ICE y no compartirán espacio con otras agencias federales.

Cada instalación contará con cinco salas de audiencia de inmigración, oficinas para jueces y al menos 20 espacios destinados a abogados de la división legal de ICE. La medida busca reducir los traslados de detenidos hacia tribunales migratorios externos.

Actualmente, ICE cuenta con tribunales de inmigración dentro de aproximadamente 10 de sus centros de detención más grandes.

ICE aumenta sus detenciones en EE.UU.

La apertura de estos centros ocurre mientras ICE registra un aumento en sus operaciones de detención. En junio, la agencia detuvo a cerca de 40,000 personas y las ingresó en sus instalaciones, marcando un incremento en la aplicación de las leyes migratorias durante el gobierno de Donald Trump.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE mantiene bajo custodia a más de 65,000 detenidos en 207 instalaciones distribuidas en 40 estados. Cerca del 72% de los detenidos tienen condenas o cargos penales pendientes.

Un portavoz del DHS afirmó que la prioridad de la agencia es “expulsar del país a los extranjeros ilegales más peligrosos” y señaló que buscan aprovechar el espacio de detención disponible junto con socios estatales y locales.

ICE enfrenta críticas mientras aumenta las detenciones y prepara la apertura de nuevos centros en EE.UU. | Crédito: Flickr / U.S. Immigration and Customs Enforcement

Nuevos requisitos de vigilancia y cámaras corporales

Los documentos de licitación también detallan estrictos requisitos de seguridad para los nuevos centros. Los contratistas deberán instalar sistemas de videovigilancia en zonas como pasillos, salidas y áreas comunes, además de conservar las grabaciones durante un periodo de hasta 90 días.

Las instalaciones también deberán contar con protocolos para el uso de cámaras corporales por parte del personal de detención, especialmente durante traslados, incidentes de uso de la fuerza o situaciones consideradas de alteración del orden.

Este punto surge después de críticas contra ICE por la falta de cámaras corporales durante dos tiroteos mortales protagonizados por agentes de la agencia, ocurridos con una semana de diferencia en Texas y Maine.

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