La política migratoria en Estados Unidos continúa incorporando nuevas herramientas tecnológicas para reforzar los procesos de identificación y control de personas sujetas a procedimientos migratorios, y esta vez el foco está puesto en los ojos: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) autorizó un contrato millonario para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) use escáneres de iris en arrestos, detenciones y deportaciones. Para millones de familias latinas —desde quienes viven en vecindarios de Los Ángeles, Houston o el sur de Florida hasta trabajadores agrícolas en el Valle Central o en pequeños pueblos de Texas— la noticia no es solo un titular más: abre dudas sobre la privacidad, el almacenamiento de datos biométricos y el impacto que esta vigilancia puede tener en la vida diaria, desde ir a la iglesia los domingos hasta llevar a los hijos a la escuela o manejar hacia el trabajo.

Mientras el gobierno defiende la medida como un paso “moderno” para identificar con rapidez a personas con órdenes de deportación, organizaciones de derechos civiles y expertos en privacidad advierten que este tipo de herramientas puede reforzar el miedo en comunidades ya vigiladas y profundizar la desconfianza hacia las autoridades migratorias.

La política migratoria sigue siendo la misma: detener y deportar a la mayor cantidad de indocumentados posible (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

ICE INVERTIRÁ MÁS DE US$25 MILLONES EN ESCÁNERES DE IRIS

El ICE firmó un contrato por US$25,1 millones con la empresa Bi2 Technologies para incorporar tecnología de reconocimiento de iris en sus operaciones migratorias. El acuerdo fue adjudicado el 22 de mayo de 2026 y contempla la entrega de 1.570 dispositivos biométricos que serán distribuidos en oficinas de la agencia antes de finales de junio, como parte de un programa de expansión nacional del uso de esta tecnología.

Según la documentación del contrato, el objetivo es permitir que los agentes puedan autenticar de forma rápida la identidad de personas encontradas durante operativos de campo y procedimientos de remoción migratoria, utilizando tanto dispositivos portátiles como aplicaciones móviles conectadas a una base de datos con millones de registros.

Datos clave del contrato:

Aspecto Detalle Empresa contratada Bi2 Technologies Monto del contrato US$25,1 millones Fecha de adjudicación 22 de mayo de 2026 Escáneres adquiridos 1.570 dispositivos Fecha estimada de entrega Finales de junio de 2026 Base biométrica disponible Más de 5 millones de registros

¿QUÉ ES EL ESCANEO DE IRIS Y CÓMO FUNCIONA?

El reconocimiento de iris es una tecnología biométrica que analiza los patrones únicos presentes en la parte coloreada del ojo. Al igual que las huellas dactilares, estos patrones son prácticamente imposibles de duplicar y suelen mantenerse estables a lo largo de la vida de una persona.

En términos simples, cada iris funciona como una especie de “identificación biológica” exclusiva: cuando el sistema captura una imagen del ojo, el software convierte esa imagen en un código y lo compara con millones de registros almacenados en bases de datos para determinar si existe una coincidencia.

De acuerdo con la información divulgada sobre la tecnología de Bi2 Technologies, los escáneres pueden operar mediante:

Aplicaciones instaladas en teléfonos móviles.

Cámaras especializadas en centros de detención.

Dispositivos portátiles utilizados durante operativos de campo.

Sistemas capaces de capturar imágenes a una distancia de entre 3 y 4,5 metros (10 a 15 pies).

En la práctica, esto significa que un agente podría escanear el iris de una persona detenida sin necesidad de contacto físico directo, incluso en escenarios de calle o en retenes cerca de carreteras donde circulan muchos trabajadores latinos.

¿DESDE CUÁNDO COMENZARÍA A APLICARSE?

Aunque el contrato fue firmado oficialmente el 22 de mayo, los documentos señalan que los equipos deberán estar instalados en distintas dependencias del ICE antes de que termine junio de 2026. Por esa razón, todo apunta a que la implementación operativa podría comenzar durante el verano de 2026, justo cuando muchas familias hispanas aprovechan vacaciones escolares, viajes por carretera o visitas a parientes en otros estados.

La División de Operaciones de Ejecución y Remoción (Enforcement and Removal Operations, ERO) tendrá acceso permanente a la plataforma biométrica de Bi2, lo que permitirá realizar verificaciones de identidad en tiempo real durante arrestos, detenciones en centros de detención y procedimientos de deportación.

¿EN QUÉ CASOS UTILIZARÁ ICE ESTA TECNOLOGÍA?

Según la explicación ofrecida por el DHS y la documentación del contrato, los agentes utilizarán el reconocimiento de iris para confirmar la identidad de personas encontradas durante operaciones migratorias y otros procedimientos de control.

Entre los usos previstos se encuentran:

Verificación de identidad durante arrestos.

Confirmación de antecedentes migratorios.

Identificación de personas sujetas a órdenes de deportación.

Comprobación de datos durante procesos de remoción.

Comparación con registros biométricos existentes.

Las autoridades sostienen que la herramienta permitirá distinguir con mayor rapidez quién es una persona y evitar errores de identificación en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando alguien use documentos falsos o tenga múltiples identidades registradas. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles subrayan que, en vecindarios con alta concentración de inmigrantes como el este de Los Ángeles, Hialeah, el Bronx o zonas de Houston, incluso una pequeña tasa de error puede traducirse en detenciones injustas y un aumento del miedo a tener contacto con cualquier tipo de autoridad.

LA PREOCUPACIÓN POR LA PRIVACIDAD Y EL ALMACENAMIENTO DE DATOS

El anuncio también ha despertado inquietud entre organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos digitales y la privacidad, que siguen de cerca el uso de tecnologías de vigilancia sobre comunidades vulnerables. Uno de los puntos que más preocupa a los especialistas es el acceso del ICE a una base de datos con más de cinco millones de registros biométricos, así como el almacenamiento futuro de nueva información recopilada durante operativos y detenciones migratorias.

Principales cuestionamientos planteados por expertos:

Preocupación Explicación Uso futuro de los datos Temor a que la información sea utilizada para vigilancia prolongada Intercambio entre agencias Dudas sobre quién podrá acceder a los registros biométricos Falta de supervisión externa Críticas por la ausencia de auditorías independientes anunciadas Posibles errores de identificación Riesgo de coincidencias incorrectas o detenciones equivocadas Alcance del sistema Incertidumbre sobre cuántas personas serán escaneadas

Cooper Quintin, especialista de la Electronic Frontier Foundation (EFF), advirtió que la tecnología podría utilizarse para registrar biométricamente a todas las personas detenidas y posteriormente rastrear sus movimientos o actividades, lo que crea un historial difícil de borrar. Por su parte, investigadores del Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown Law han planteado interrogantes sobre la supervisión de estas bases de datos, el acceso a la información recopilada y la posibilidad de que se combinen con otros sistemas de vigilancia gubernamental, como reconocimiento facial o lectores automáticos de placas vehiculares.

Agentes federales resguardando un centro de detención de ICE en Los Ángeles, California (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

UN NUEVO CAPÍTULO EN LA EXPANSIÓN DE LA VIGILANCIA BIOMÉTRICA

La incorporación de escáneres de iris se suma a otras tecnologías que ya han sido utilizadas por agencias federales en Estados Unidos, entre ellas sistemas de reconocimiento facial, lectores automáticos de placas vehiculares y herramientas de geolocalización aplicadas en distintos operativos de seguridad. Mientras el DHS sostiene que empleará “todas las herramientas disponibles” para localizar y deportar a inmigrantes indocumentados, organizaciones de derechos civiles continúan exigiendo mayor transparencia sobre el uso de datos biométricos, los mecanismos de supervisión y las garantías para proteger la privacidad de las personas afectadas.

En el Congreso también han surgido propuestas de ley para limitar o prohibir el uso de ciertos sistemas de reconocimiento biométrico por parte de ICE y la Patrulla Fronteriza, así como para obligar a borrar datos recabados y establecer sanciones cuando se violen los derechos de las personas. Para comunidades hispanas que ya viven con la preocupación de redadas, retenes y cruces constantes de información, este nuevo contrato con Bi2 se percibe como un paso más en la expansión de la vigilancia sobre sus cuerpos y su vida diaria.

¿QUÉ PUEDE HACER LA COMUNIDAD HISPANA ANTE ESTOS CAMBIOS?

Informarse por fuentes confiables: revisar comunicados oficiales y reportes de organizaciones como la EFF y la ACLU para entender alcances y límites de la tecnología.

Buscar apoyo local: muchas iglesias, clínicas legales comunitarias y organizaciones de defensa de inmigrantes organizan talleres gratuitos en español sobre derechos en caso de detención.

Mantener comunicación con la familia: acordar planes de emergencia, compartir contactos de abogados o líneas de ayuda y dejar copias de documentos importantes en lugares seguros.

Documentar incidentes: en caso de sentirse afectado por un mal uso de herramientas de vigilancia, anotar fecha, lugar, nombres de agentes (si es posible) y buscar asesoría legal especializada.

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