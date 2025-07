La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha endurecido su postura, afirmando que detendrá a cualquier persona presente en el país sin autorización legal, incluso si carece de antecedentes penales. Así lo confirmó Todd Lyons, director interino de ICE, quien subrayó que, si bien su institución priorizará sus “recursos limitados” para arrestar y deportar a “los peores de los peores” –aquellos con historial delictivo prominente–, la acción se extenderá a todos los inmigrantes indocumentados. Además, ICE tomará medidas enérgicas contra las empresas que contraten trabajadores no autorizados, marcando una estrategia más amplia para el control migratorio.

En una entrevista exclusiva con ABC News para el programa “Face the Nation with Margaret Brennan”, Lyons aseveró que las personas sin antecedentes penales que residen en EE. UU. sin autorización también serán detenidas durante las operaciones de arresto, conocidas como redadas. Lyons argumenta que las políticas de “santuario” adoptadas por algunos estados y ciudades, que limitan la cooperación entre ICE y las fuerzas del orden locales, están forzando a sus agentes a realizar detenciones directamente en las comunidades al no entregar a los reclusos no ciudadanos. Esta situación, según el director interino, desvía los recursos de ICE de su objetivo principal de enfocarse en criminales ya detenidos.

Lyons expresó su frustración ante esta dinámica, señalando: “Nos encantaría centrarnos en estos extranjeros delincuentes que se encuentran dentro de un centro penitenciario”. Añadió que si una agencia policial local o estatal ya ha considerado a esa persona una amenaza y la ha arrestado, preferiría que ICE concentrara allí sus esfuerzos. Sin embargo, “tenemos que salir a la comunidad y realizar esas detenciones, y ahí es donde se está produciendo ese aumento” de las llamadas detenciones “colaterales”. Lyons enfatizó que si ICE encuentra a alguien “que está aquí ilegalmente, lo detendremos”, consolidando una política de cero tolerancia hacia los indocumentados.

Una madre salvadoreña vive un drama de incertidumbre tras no saber nada de su hijo desde hace cuatro meses. (Foto: ICE)

El objetivo de ICE: 1 millón de deportaciones en un año gracias a la nueva inyección de fondos

Las detenciones colaterales por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) experimentaron un cambio radical con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez en enero pasado. Previamente, bajo la administración de Joe Biden, se había instruido a los agentes de deportación a centrarse en criminales graves, amenazas a la seguridad nacional y migrantes que hubieran ingresado ilegalmente de forma reciente. Sin embargo, esta política fue revocada inmediatamente, marcando un retorno a un enfoque de aplicación de la ley migratoria mucho más amplio y agresivo.

Como parte de su promesa de intensificar la lucha contra la inmigración ilegal, la administración Trump ha otorgado a ICE un mandato considerablemente más amplio. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, ha presionado a la agencia para que realice un ambicioso objetivo de 3,000 arrestos diarios. Aunque ICE no ha alcanzado esta cifra hasta la fecha, la agencia ha recibido recientemente decenas de miles de millones de dólares en fondos adicionales por parte del Congreso estadounidense, lo que se espera impulse significativamente su campaña de deportaciones a lo largo del país.

Según Lyons, el subdirector de gabinete de la Casa Blanca, es “posible” que la administración alcance su objetivo de un millón de deportaciones en un año gracias a esta nueva inyección de fondos. Datos internos del Gobierno obtenidos por CBS News revelan que ICE ha registrado casi 150,000 deportaciones en los primeros seis meses del mandato de Trump. Si bien la administración destaca con frecuencia las detenciones de no ciudadanos condenados por delitos graves como asesinato y violación, es crucial señalar que entre el 1 de enero y el 24 de junio del año en curso, aproximadamente 70,000 de las personas deportadas tenían condenas por delitos de inmigración o de tráfico, según la información de CBS News.

No obstante, las tácticas y acciones de ICE también han generado reacciones negativas en comunidades de todo el país. El uso de máscaras por parte de los agentes (que Lyons afirma continuará por motivos de seguridad), las detenciones de solicitantes de asilo que asisten a audiencias judiciales y las redadas en lugares de trabajo son ejemplos de operaciones que han provocado controversia. Estas prácticas, aunque justificadas por la administración Trump como parte de un enfoque ampliado para hacer cumplir la ley migratoria, han sido objeto de un intenso escrutinio público y de organizaciones de derechos humanos.

Lyons enfatizó que, si bien “el ICE siempre se centra en lo peor de lo peor”, la principal diferencia bajo esta administración es que “hemos abierto todo el abanico de la cartera de inmigración”. Esto sugiere que la agencia ya no se limita a tipos específicos de infractores, sino que aplica un mandato más amplio para la detención y deportación de no ciudadanos. La implementación de estas políticas y el incremento en los recursos apuntan a un periodo de intensa actividad en la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos.

Conoce cuál es la nueva medida que tomará el ICE contra todas las empresas que decidan contratar inmigrantes ilegales en USA. (Foto: ICE)

Redadas laborales y rendición de cuentas empresarial, la postura de ICE bajo la administración Trump

Bajo la segunda administración Trump, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha levantado la pausa impuesta por la era Biden en las redadas migratorias a gran escala en lugares de trabajo. Esta decisión ha tenido un impacto inmediato, con cientos de presuntos trabajadores indocumentados detenidos en las últimas semanas. Ejemplos recientes incluyen una planta de envasado de carne en Nebraska, un hipódromo en Luisiana y granjas de cannabis en el sur de California, donde más de 300 inmigrantes, incluidos 10 menores, fueron detenidos. Esta reactivación de las redadas subraya un cambio significativo en la política de cumplimiento migratorio.

Ante la creciente preocupación del sector empresarial por el impacto de estas operaciones, ICE emitió en junio una breve pausa en las redadas dirigidas a granjas, hoteles y restaurantes; sin embargo, esta duró solo unos días. Posteriormente, el presidente Trump ha mencionado la posibilidad de otorgar un “pase” a los agricultores que emplean a trabajadores indocumentados, aunque sin especificar los detalles de tal medida. La ambigüedad en estas declaraciones ha generado incertidumbre y ha mantenido la tensión en los sectores con alta dependencia de mano de obra inmigrante.

En una entrevista con CBS News, Patrick J. Lyons, director en funciones de ICE, afirmó que la agencia continuará con las medidas de control migratorio en los lugares de trabajo, señalando que no existe ninguna prohibición al respecto. Lyons enfatizó que estas operaciones se basarían en órdenes judiciales penales dirigidas contra los empleadores sospechosos de contratar a inmigrantes no autorizados. Argumentó que este no es un “delito sin víctimas”, y destacó que estas investigaciones a menudo revelan casos de trabajo forzoso o tráfico de niños, lo que justifica la intervención.

Lyons subrayó el enfoque de ICE no solo en los trabajadores indocumentados, sino también en las empresas estadounidenses que “explotan” a estas personas que “vinieron aquí en busca de una vida mejor”. Cuando se le preguntó si ICE planea responsabilizar a quienes emplean a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y no solo arrestar a los propios trabajadores, Lyons respondió con contundencia: “Al cien por cien”. Esta declaración reafirma el compromiso de la administración con una estrategia de cumplimiento que busca penalizar a las empresas infractoras.