A medida que crece la expectativa por el Mundial 2026, las autoridades de Estados Unidos han encendido las alertas sobre un problema que suele intensificarse en grandes eventos deportivos: la circulación de productos falsificados y ventas engañosas dirigidas a los fanáticos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) advierte que, conforme se acerca la fecha del torneo, también aumenta la actividad de redes criminales que buscan aprovechar el entusiasmo global para lucrar con artículos no autorizados y transacciones fraudulentas que pueden afectar directamente a los consumidores.

Según explicó el subdirector de ICE, Charles Wall, este tipo de situaciones no es nuevo. “Cada año, los grandes eventos deportivos internacionales atraen a actores maliciosos que intentan sacar provecho vendiendo productos falsos como camisetas, gorras, entradas y recuerdos”, señaló.

Estas ofertas suelen aparecer tanto en internet como en puntos de venta físicos, lo que complica aún más que los aficionados puedan distinguir entre productos auténticos y falsificaciones que imitan marcas oficiales.

ICE recomienda precaución a quienes viajen al Mundial 2026 y compren entradas o mercancía relacionada. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

ICE detalló que, junto a otras agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y autoridades estatales y locales, se trabaja durante todo el año a través del Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual.

El objetivo es detectar y frenar estas operaciones ilegales, que incluyen desde envíos internacionales hasta publicaciones en plataformas digitales, sitios de comercio electrónico y comercios físicos involucrados en la venta de mercancía ilícita.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Solo el año pasado, las autoridades decomisaron más de 276,000 artículos deportivos falsificados en distintas operaciones a nivel nacional.

El valor estimado de estos productos superó los 33 millones de dólares. Con la llegada del Mundial 2026 y la atención global que genera, ICE anticipa que este tipo de actividad podría incrementarse, por lo que ya se están reforzando las acciones preventivas para proteger tanto a los consumidores como a los negocios legítimos.

Además de los operativos, ICE mantiene activa su campaña “True Fans Keep It Real”, enfocada en educar al público sobre los riesgos de adquirir productos falsificados y brindar herramientas para realizar compras más seguras.

ICE recomienda a los aficionados del Mundial 2026 adquirir productos oficiales únicamente en tiendas autorizadas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Consejos de ICE para los aficionados

ICE recomienda a los aficionados seguir una serie de consejos de seguridad para evitar fraudes y compras engañosas durante la preparación y desarrollo del Mundial 2026.

Compra solo en puntos de venta confiables y oficiales

y oficiales Desconfía de precios demasiado bajos en sitios desconocidos

en sitios desconocidos Ten cuidado con fotos de productos legítimos usadas por vendedores fraudulentos

de productos legítimos usadas por vendedores fraudulentos Revisa la calidad del producto , costuras, etiquetas de seguridad y marcas irregulares

, costuras, etiquetas de seguridad y marcas irregulares Compra entradas únicamente en fuentes oficiales o plataformas reconocidas

o plataformas reconocidas Si usas reventa, verifica que sea una empresa confiable y con garantía

y con garantía Revisa tus estados de cuenta bancarios con frecuencia

Guarda comprobantes de compra y confirma los pagos realizados

Reporta cualquier irregularidad de inmediato

Con estas recomendaciones, ICE busca que los fanáticos disfruten del Mundial 2026 sin exponerse a riesgos innecesarios ni pérdidas económicas por compras engañosas.

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