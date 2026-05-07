Las tensiones entre el Gobierno federal y Nueva York por la política migratoria vuelven a subir de tono, y esta vez el mensaje llegó con fuerza desde ICE y desde la figura de Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”. En medio del debate por las llamadas ciudades santuario, el estado enfrenta una nueva presión política y operativa que podría traducirse en más presencia federal, más operativos y más incertidumbre para miles de inmigrantes, especialmente en barrios donde la comunidad hispana vive el tema migratorio con una mezcla de preocupación, cautela y cansancio. En una jurisdición como NY, donde un día cualquiera puede empezar en la estación del subway, seguir con una cita médica en el Bronx y terminar en una jornada de trabajo en Queens, cualquier cambio en el clima migratorio se siente de inmediato en la vida real. Y por eso esta discusión no es abstracta: toca de cerca a familias, trabajadores y organizaciones comunitarias que ya conocen el peso de estas medidas.

Durante años, Nueva York ha defendido políticas que limitan la cooperación entre autoridades locales y agentes migratorios federales. Pero ahora ese modelo vuelve a estar bajo presión, mientras ICE y aliados del sector migratorio endurecen su discurso contra las jurisdicciones santuario. El resultado es un choque político que, en la práctica, puede cambiar la manera en que se aplican las leyes migratorias en la calle.

ADVERTENCIA DIRECTA DESDE ICE

Durante un evento realizado en Phoenix, Tom Homan lanzó una advertencia que no pasó inadvertida. En su intervención en el Border Security Expo, dijo: “¿Qué va a pasar con lugares como Nueva York y con toda esa gente que aprueba esta legislación ridícula para no colaborar con nosotros? Vamos a inundar la zona”, tal y como se puede ver en un video difundido por un periodista de Newsmax.

Homan fue todavía más lejos al señalar: “Van a ver más agentes de ICE de los que han visto en su vida”. La frase, en términos concretos, apunta a un aumento visible de la presencia federal en comunidades donde hasta ahora la prioridad había sido limitar la cooperación local con temas migratorios.

El "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA PRESIÓN?

Estas son algunas de las medidas que se desprenden de ese mensaje:

Más agentes federales en ciudades santuario.

Operativos más frecuentes en espacios públicos y privados.

Mayor presión sobre autoridades locales que no colaboren.

Más detenciones de inmigrantes indocumentados.

En resumen: el objetivo es ampliar la presencia de ICE y elevar el nivel de presión política y operativa sobre ciudades como Nueva York.

EL CHOQUE CON NUEVA YORK

La respuesta del Gobierno estatal no se hizo esperar. La gobernadora Kathy Hochul defendió su propuesta “Local Cops, Local Crimes”, una iniciativa que busca que la policía local se concentre en delitos y no en tareas migratorias.

Hochul lo resumió así: “Las fuerzas del orden locales están para proteger a nuestras comunidades”. Además, aclaró que su administración seguirá cooperando con ICE solo en casos de criminales peligrosos.

Eso marca un límite importante. No se trata de romper todo vínculo con las autoridades federales, pero sí de evitar que la policía local se convierta en una extensión del control migratorio.

Kathy Hochul es la actual gobernadora del estado de Nueva York (Foto: AFP)

MENSAJE POLÍTICO HACIA TRUMP

En esta discusión también aparece Donald Trump. Hochul recordó que él mismo había dicho que no enviaría un despliegue masivo de ICE a Nueva York sin que se lo pidieran.

La gobernadora respondió con una frase clara: “No lo estoy pidiendo”. Con eso, dejó en evidencia que Nueva York no está solicitando una intervención más agresiva y que, por ahora, no piensa ceder en su postura.

Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias de Estados Unidos desde que nuevamente asumió como presidente (Foto: AFP)

SEÑALES EN EL TERRENO

Más allá de los discursos, ya hay reportes sobre una mayor actividad de ICE en zonas como Brooklyn. Y eso hace que el tema deje de ser solo político para convertirse en algo mucho más tangible para las familias inmigrantes que viven entre el trabajo, la escuela de los hijos y la rutina diaria del vecindario.

Un episodio reciente en un hospital de Bushwick mostró la tensión del momento. En ese lugar coincidieron agentes de ICE, oficiales del NYPD y manifestantes, en una escena que reflejó lo delicado del panorama.

COORDINACIÓN EN DUDA

La concejal Sandy Nurse aseguró haber visto “coordinación directa entre ICE y el NYPD”, una afirmación que, de confirmarse, chocaría con el espíritu de las leyes santuario de la ciudad.

Sin embargo, Zohran Mamdani negó que esa coordinación exista. El cruce de versiones deja claro que hay una disputa abierta sobre lo que realmente está ocurriendo en el terreno.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Este conflicto no es solo una discusión técnica. Lo que hay detrás es una pelea entre dos modelos distintos de manejo migratorio:

Enfoque federal Enfoque local Control migratorio estricto Protección comunitaria Mayor presencia de ICE Limitación de cooperación Detenciones ampliadas Prioridad en delitos graves

IMPACTO EN LA COMUNIDAD INMIGRANTE

La parte más sensible de todo esto la siguen cargando los inmigrantes indocumentados. Cuando aumenta la presencia de ICE, también crece el miedo, la desconfianza y, en muchos casos, el aislamiento.

Organizaciones comunitarias advierten que este tipo de medidas puede llevar a que muchas personas eviten ir al hospital, llamar a la policía o denunciar abusos por temor a quedar expuestas. En barrios latinos de Queens, Brooklyn o el Bronx, ese efecto se siente rápido: la conversación cambia, la gente se cuida más y la incertidumbre se mete en la vida cotidiana.

UN ESCENARIO QUE APENAS EMPIEZA

Por ahora, todo indica que este conflicto no se va a enfriar pronto. Las declaraciones de Homan muestran una línea más agresiva desde el frente federal, mientras que Nueva York insiste en mantener su propio modelo de protección comunitaria.

Lo que está en juego va mucho más allá de una disputa política. Se trata de definir quién decide cómo se aplica la ley migratoria en una ciudad donde millones de personas, muchas de ellas hispanas, ya viven con la atención puesta en cualquier cambio que afecte su tranquilidad, su trabajo y su día a día.

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