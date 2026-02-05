El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó la detención de 152 inmigrantes en situación irregular tras un operativo que se extendió durante tres días en el estado de Florida. La operación se realizó de manera conjunta con autoridades estatales y locales, como parte de una estrategia para reforzar el control migratorio en la región. Según detalló la propia agencia en sus redes sociales, en el operativo participaron la Patrulla Fronteriza y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), además de otras agencias de seguridad locales.

El ICE destacó que esta acción fue posible gracias a la colaboración con las fuerzas estatales mediante el acuerdo 287(g), que permite a las autoridades locales cooperar directamente en tareas migratorias.

En un mensaje publicado en redes sociales, el ICE aseguró: “152 extranjeros criminales ilegales atrapados en una operación de tres días de ICE en Florida. Deportamos 23 tan solo en el segundo día, trabajando con nuestros socios de los 287(g), como la Patrulla de Carreteras de Florida y otras agencias de seguridad estatales y locales”.

Según la agencia, 23 de los detenidos fueron deportados en apenas un día. (Foto: @ICEgov / X)

De acuerdo con la agencia, 23 personas fueron deportadas en un lapso de 24 horas.

Aunque el total de detenidos fue de 152, el ICE solo difundió información e imágenes de cuatro casos específicos. Entre ellos se encuentra Miguel Franscisco-Austria, ciudadano mexicano acusado de fraude y que ya había sido deportado previamente.

También fue identificado Sebastian Ortiz Jimenez, migrante de Guatemala con múltiples cargos, incluido un caso de crueldad contra un menor. Otro de los detenidos es Henry Geovany Zamora, de nacionalidad hondureña, quien pasó ocho años en prisión por un ataque con un arma. El cuarto caso corresponde a Denis Alecsis Garcia Nunes, también hondureño, acusado de violencia doméstica.

La operación se apoyó en los acuerdos 287(g), que permiten la cooperación directa entre autoridades locales y federales. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

El ICE no precisó los lugares exactos donde se realizaron las detenciones, pero aseguró que el objetivo del operativo fue “sacar a criminales como estos de los vecindarios”, en referencia a las personas arrestadas durante la operación en Florida.

Este operativo se da en un contexto de políticas migratorias más estrictas en Florida, impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, quien afirmó recientemente que “ningún otro estado ha hecho más que Florida” en materia migratoria.

Según el mandatario, las medidas adoptadas llevaron al arresto de 20.000 migrantes en los últimos nueve meses. Su administración continúa promoviendo nuevas leyes para endurecer aún más las restricciones, como limitar el envío de remesas por parte de personas indocumentadas.

¿Qué es el acuerdo 287(g) y por qué genera polémica?

El acuerdo 287(g) es una disposición de la Immigration and Nationality Act (Ley de Inmigración y Nacionalidad) de Estados Unidos que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) delegar funciones de control migratorio a agentes estatales y locales, como policías o alguaciles, bajo un memorando de entendimiento. La agencia señala en su sitio web oficial que, con este acuerdo, oficiales locales pueden identificar, detener y ayudar a deportar a inmigrantes que ICE considera removibles.

El programa genera polémica porque muchos defensores de derechos civiles y organizaciones como la ACLU señalan que puede llevar a perfil racial y violaciones de derechos civiles, al dar a policías locales autoridad para detener a personas basadas en su estatus migratorio o apariencia.

Otros críticos argumentan que 287(g) puede afectar la seguridad pública al desalentar que inmigrantes informen crímenes o cooperen con la justicia. Además, en algunos lugares se desviaron recursos policiales de tareas esenciales de seguridad hacia funciones de inmigración.

