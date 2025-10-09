A diario, se expone casos de latinos que terminan arrestados por los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando asisten a sus citas migratorias . Este es un hecho frecuente, sin imaginar que están causando un profundo dolor en las distintas familias. En esta ocasión, te contaré el caso de un hombre latino que está bajo custodia de la agencia en mención , a pesar de que su hija lo necesita, ya que cuenta con un tumor en la cabeza.

En un video compartido por Univision Nueva York, se visualiza cómo Verónica Torrealba, esposa de Wagner, entra en desesperación al saber que su pareja fue detenida por los agentes federales de inmigración en el corredor del 26 Federal Plaza. Es más, conversó con el medio en mención para explicar los hechos.

La inmigrante venezolana cuenta que decidieron asistir a la cita con el propósito de regularizar su estatus migratorio , pero fue una mala decisión, pues considera que “entraron a la boca del lobo”. Además, ese mismo día su hija estaba siendo intervenida quirúrgicamente por el mal que padece en su cabeza.

“La salud de mi hija es importante, pero también era importante ir al juez. Presentarnos y tratar de hacer las cosas bien. Mi esposo no es criminal, no ha hecho nada aquí (Estados Unidos) mal”, dijo.

Verónica siente un profundo dolor al saber que su esposo ha sido separado de su familia. (Crédito: Univision Nueva York / YouTube)

Viajaron a EE.UU. por la salud de su hija

Debo comentarte que Verónica y Wagner llegaron a Estados Unidos en el 2023 con el propósito de que su menor hija pudiera recibir la atención médica debido al tumor que presenta. Fue así que la niña fue operada del hemisferio izquierdo de su cabeza en mayo, pero aún presenta convulsiones.

Ahora con esta nueva realidad, esta madre venezolana considera que no puede seguir afrontando esta difícil batalla sin el apoyo de su esposo, pues su presencia es clave para la mejoría de su hija.

Wagner y Verónica estuvieron unidos con el propósito de ayudar a su hija que padece de un tumor en su cabeza. (Crédito: Univision Nueva York / YouTube)

“Que me lo devuelvan. Es el pilar de la casa, del hogar, de mis hijos. Tengo un bebé pequeño, mi hija sufre convulsiones. Literalmente, a veces en el hospital no me dejan ni quedar con el bebé y la situación es un poco compleja”, declaró Verónica.

Por el momento, ICE aún no se ha pronunciado sobre el caso de Wagner. La menor de edad precisó que extraña a su padre, pues se encargaba de trasladarla a la escuela. Por el momento, esta familia no pierde la esperanza que todo se incline hacia su favor.