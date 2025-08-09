Un ciudadano libanés y empresario en Texas está en medio de un proceso migratorio complicado tras ser detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE). Roland Mehrez Beainy, de 28 años, copropietario de la cadena Trump Burger LLC, fue arrestado por superar el tiempo permitido en su visa de visitante, lo que ahora pone en peligro su permanencia legal en Estados Unidos.

La cadena Trump Burger, que tiene varios locales en Texas, se caracteriza por rendir homenaje al expresidente Donald Trump a través de su decoración y su menú, aunque no tiene ningún vínculo oficial con Trump ni su organización. Mientras enfrenta la amenaza de deportación, Mehrez también atraviesa una disputa legal por la propiedad del negocio que ha ganado popularidad en la región.

El restaurante Trump Burger, con cuatro sucursales en Texas, enfrenta incertidumbre tras la detención de uno de sus dueños por ICE. (Foto: Getty)

¿Por qué fue detenido Roland Mehrez Beainy por ICE en Texas?

Roland Mehrez Beainy fue arrestado en Houston, Texas, en mayo, debido a que excedió el tiempo autorizado en su visa de visitante. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ingresó a Estados Unidos en 2019 y debía salir antes del 12 de febrero de 2024, pero incumplió esta condición.

Aunque solicitó un estatus legal mediante un matrimonio con una ciudadana estadounidense, no se encontraron pruebas de convivencia, por lo que no se le concedió ningún beneficio migratorio. ICE destacó que la ley se aplica sin excepciones, sin importar la profesión o los vínculos políticos del detenido.

¿Cuál es la situación legal del negocio Trump Burger y su relación con Donald Trump?

La cadena Trump Burger LLC fue fundada originalmente por Iyad Abuelhawa (también conocido como Eddie Hawa) en Bellville, Texas, y cuenta con cuatro locales en Bay City, Flatonia, Houston y Bellville. En enero de 2025, Mehrez compró una parte del negocio por $65,000, aunque actualmente hay una disputa legal sobre esta transacción.

El restaurante se distingue por su decoración con banderas estadounidenses y del Partido Republicano, y su menú incluye hamburguesas como la “Trump” y la “Torre Trump”, que lleva grabado el nombre con hierro ardiente en el pan.