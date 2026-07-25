La política migratoria del presidente Donald Trump alcanzó un nuevo récord en junio de 2026. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó 43.140 arrestos de inmigrantes, la cifra mensual más alta desde el inicio del segundo mandato del mandatario y un promedio cercano a 1.440 detenciones por día. Sin embargo, el dato que más llama la atención no es solo el volumen de arrestos, sino el perfil de las personas bajo custodia: la mayoría no tiene antecedentes penales y enfrenta únicamente infracciones a las leyes migratorias.

Según las estadísticas oficiales publicadas por ICE, la agencia mantiene un ritmo que podría romper nuevamente ese récord. Entre el 1 y el 12 de julio, ya había detenido a 17.530 personas, lo que representa alrededor de 1.460 arrestos diarios. Si esa tendencia continúa durante el resto del mes, julio podría convertirse en el nuevo máximo histórico de detenciones.

Los datos forman parte de una actualización oficial difundida por ICE después de más de tres meses sin publicar información sobre arrestos, detenciones y deportaciones, pese a que el Congreso exige que estos reportes sean divulgados cada dos semanas.

Las cifras de ICE en EE.UU. muestran un aumento histórico de personas bajo custodia. | Crédito: Flickr / ICE

La campaña migratoria continúa expandiéndose

Desde enero de 2025, cuando Donald Trump inició su segundo mandato, ICE ha efectuado 597.290 arrestos migratorios, con un promedio superior a 1.060 detenciones diarias.

Aunque el incremento representa una intensificación sin precedentes de las operaciones migratorias, todavía está por debajo del objetivo político fijado por la Casa Blanca, que ha presionado para alcanzar 2.000 arrestos diarios como parte de su estrategia contra la inmigración irregular.

El récord de junio superó la marca anterior, registrada en diciembre de 2025 con poco más de 42.000 arrestos. Durante los primeros meses del mandato, las cifras mensuales oscilaron entre 21.000 y 34.000 detenciones, reflejando una aceleración constante de las operaciones.

La población bajo custodia sigue aumentando

Las estadísticas también muestran que el sistema de detención migratoria continúa creciendo.

Hasta el 11 de julio, 65.765 personas permanecían bajo custodia de ICE, unas 5.400 más que en el último informe publicado en abril. Aunque la cifra aún está por debajo del máximo de 70.707 detenidos alcanzado en enero de este año, continúa siendo muy superior a los niveles registrados durante la administración de Joe Biden, cuando la población bajo custodia rara vez superó las 40.000 personas.

Arrestos en junio de 2026 43.140 (récord mensual) Arrestos del 1 al 12 de julio 17.530 Promedio diario en julio 1.460 Total de arrestos desde enero de 2025 597.290 Personas bajo custodia (al 11 de julio) 65.765 Principal perfil de los detenidos La mayoría no tiene antecedentes penales

La mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales

Uno de los aspectos más relevantes del informe es el perfil de quienes permanecen bajo custodia de ICE.

Al igual que ocurre desde mediados del año pasado, la mayoría de los inmigrantes detenidos no tiene antecedentes penales. En la mayoría de los casos, las personas enfrentan únicamente infracciones relacionadas con las leyes migratorias, superando en número a quienes tienen condenas criminales o procesos penales pendientes.

Este dato contrasta con el discurso de la administración Trump, que ha sostenido que la prioridad de la campaña de deportaciones son inmigrantes considerados peligrosos o con historial criminal.

Por su parte, organizaciones defensoras de los inmigrantes sostienen que las estadísticas oficiales reflejan una ampliación progresiva de los operativos hacia personas sin antecedentes penales, muchas de ellas detenidas durante controles de tránsito, en centros de trabajo, frente a sus viviendas o incluso cuando acudían voluntariamente a citas programadas con ICE.

ICE continúa ampliando sus operativos en EE.UU. mientras crece el debate sobre sus detenciones. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Más deportaciones y mayor presupuesto

Las cifras también indican que la administración Trump ha deportado más de 590.600 personas desde enero de 2025, mientras continúa ampliando los recursos destinados a las operaciones migratorias.

Recientemente, el Congreso aprobó un paquete cercano a US$ 70.000 millones para fortalecer al Departamento de Seguridad Interna (DHS), organismo que supervisa tanto a ICE como a la Patrulla Fronteriza.

La publicación del informe coincide además con un periodo de creciente escrutinio sobre las tácticas utilizadas por la agencia, luego de varios operativos en los que agentes de ICE dispararon y causaron la muerte de inmigrantes durante arrestos, hechos que han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza y la expansión de la mayor campaña de deportaciones de la historia reciente de Estados Unidos.

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