Las autoridades migratorias de Estados Unidos han intensificado sus operaciones con un objetivo claro: elevar el número de detenciones diarias realizadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta las 2.000 por día. Para lograrlo, la agencia ha puesto en marcha una nueva estrategia que ya está dando resultados, con un fuerte aumento de arrestos en distintos puntos del país. La ofensiva incluye una mayor presencia de agentes en operativos cotidianos y una reorganización de recursos para incrementar el ritmo de las detenciones. Según documentos internos, las cifras recientes muestran que la campaña ya está acercando a ICE a la meta fijada por la Administración Trump.

De acuerdo con información publicada, la ofensiva ha permitido que las autoridades detengan a más de 10.000 personas en los últimos cinco días, una cifra que prácticamente duplica el ritmo de arrestos registrado a comienzos de este año, cuando se realizaban alrededor de 1.000 detenciones diarias.

La estrategia de ICE para aumentar las detenciones diarias

Según documentos internos y testimonios de funcionarios federales citados por The New York Times, los líderes de ICE ordenaron a sus altos mandos concentrar la mayor parte de sus recursos en localizar y detener a inmigrantes sujetos a deportación.

En lugar de depender de grandes operativos ampliamente anunciados, la agencia está recurriendo a acciones más discretas y constantes. Los agentes han incrementado las detenciones en:

Audiencias y controles relacionados con inmigración.

Controles de tráfico.

Operativos en calles y espacios públicos.

Visitas de supervisión y otras actividades de cumplimiento migratorio.

Además, los responsables de ICE recibieron instrucciones para que el mayor número posible de agentes trabaje los siete días de la semana, destinando aproximadamente el 80 % del personal a operaciones de arresto, mientras que supervisores de alto nivel también participan directamente en estas acciones.

La nueva estrategia de ICE en EE.UU. busca alcanzar hasta 2.000 detenciones por día. | Crédito: Flickr / ICE

Así avanza el nuevo plan de ICE

Medida Detalle Objetivo diario Alcanzar 2.000 arrestos al día Arrestos recientes Más de 10.000 personas detenidas en cinco días Máximo registrado Más de 2.400 arrestos en un solo día Personal Agentes trabajando los siete días de la semana Recursos Cerca del 80 % del personal dedicado a operaciones de detención Personas bajo custodia Más de 63.000 inmigrantes permanecían detenidos por ICE hasta esta semana

Casa Blanca habría pedido incrementar las detenciones

Tres funcionarios con conocimiento de las conversaciones indicaron al diario neoyorquino que a los responsables de ICE se les comunicó que la Casa Blanca quería un aumento significativo en el número de detenciones.

Aunque una de las fuentes señaló que todavía no está claro cuánto tiempo podrá mantenerse ese ritmo, el nuevo objetivo operativo fijado para la agencia es alcanzar 2.000 arrestos diarios, una meta inferior a las 3.000 detenciones por día que anteriormente había planteado el entonces subjefe de gabinete Stephen Miller, pero que tampoco llegó a cumplirse.

Desde entonces, ICE ha reforzado su capacidad con miles de nuevos agentes y un presupuesto considerablemente mayor para ampliar las operaciones de control migratorio.

Las acciones de ICE en EE.UU. han generado preocupación entre las comunidades inmigrantes. | Crédito: Charly TRIBALLEAU / AFP

Una estrategia más discreta que las redadas masivas

A diferencia de las operaciones altamente publicitadas realizadas anteriormente en ciudades como Chicago y Los Ángeles, la nueva estrategia apuesta por acciones menos visibles, pero más frecuentes.

El cambio se produce después de varios operativos que generaron fuertes críticas y en medio del compromiso del gobierno del presidente Donald Trump de impulsar deportaciones masivas.

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lauren Bis, resumió la postura oficial al afirmar: “Nuestro mensaje es claro: si vienes a nuestro país de forma ilegal, te encontraremos, te detendremos y te deportaremos”.

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