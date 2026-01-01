Si pensabas que el reclutamiento de agentes migratorios pasaba desapercibido, la realidad es otra: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está preparando una campaña multimillonaria para contratar nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y todo indica que será más visible y agresiva que nunca. Con imágenes y videos que recuerdan a estrategias militares, la campaña busca captar la atención de miles de posibles aspirantes. La pregunta que todos se hacen es: ¿qué tipo de agentes está tratando de atraer ICE y cómo planea encontrarlos? Algunos posts y videos ya dan pistas de sus tácticas, pero lo cierto es que el objetivo es claro: encontrar personas con ciertas características que faciliten su integración en el servicio sin necesidad de un entrenamiento extenso.

Dardo López-Dolz, experto en seguridad, explica que “sobre el reclutamiento de personas con determinado perfil es normal; si yo quiero reclutar a alguien que tenga capacidades físicas y habilidades adquiridas anteriormente, se me ahorra el proceso de capacitación”. Esta lógica marca la forma en que DHS está diseñando su campaña, utilizando anuncios llamativos, influencers y geolocalización para llegar a los posibles candidatos.

Un documento obtenido por The Washington Post detalla la estrategia poco convencional: la campaña planea inundar redes como Snapchat y plataformas como Rumble, con videos, transmisiones en vivo y la participación de influencers, todo con la meta de impulsar la contratación de miles de agentes de deportación. La inversión proyectada para 2026 supera los $100 millones, lo que evidencia la magnitud del plan.

ICE busca reforzar sus filas con nuevos agentes a partir de 2026. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP

¿Cuál es el perfil que busca ICE al reclutar?

En cuanto al perfil que busca ICE, el enfoque del DHS es bastante claro y no pasa desapercibido. Las campañas de reclutamiento se han dirigido de forma intencional a espacios y comunidades muy específicas, como ferias de armas, aficionados al mundo militar, oyentes de programas con mensajes patrióticos, así como personas que asisten a eventos de artes marciales mixtas (MMA). También apuntan a quienes sienten afinidad por el ámbito castrense o son defensores del derecho a portar armas, ya que consideran que este tipo de público suele tener disciplina, fortaleza física y una mentalidad más alineada con las exigencias del trabajo. La idea es atraer a candidatos que, desde el inicio, se identifiquen con el tipo de entorno y responsabilidades que implica formar parte de ICE.

Los expertos aclaran que la convocatoria es solo la primera parte; lo más importante es el proceso de selección. “Depende de la calidad y cantidad de Recursos Humanos y tecnológicos utilizados en el proceso de selección para que el resultado sea bueno. No depende tanto del canal utilizado para convocarlos, porque al convocar entra de todo”, señala López-Dolz.

ICE apuesta por estrategias modernas para atraer a miles de aspirantes. | Crédito: AFP

La vocera del DHS informa que ya han recibido más de 220 mil solicitudes en los últimos cinco meses, y que más del 85% de los nuevos empleados tienen experiencia policial, confirmando que la agencia prioriza la preparación y experiencia de los candidatos más allá de la cantidad de postulantes.

Con esta campaña, ICE no solo busca llenar vacantes: está diseñando un reclutamiento estratégico, moderno y altamente visible, aprovechando redes sociales, influencers y herramientas tecnológicas para atraer a quienes puedan cumplir con las exigencias de la agencia en 2026.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!