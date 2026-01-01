Si pensabas que el reclutamiento de agentes migratorios pasaba desapercibido, la realidad es otra: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está preparando una campaña multimillonaria para contratar nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y todo indica que será más visible y agresiva que nunca. Con imágenes y videos que recuerdan a estrategias militares, la campaña busca captar la atención de miles de posibles aspirantes. La pregunta que todos se hacen es: ¿qué tipo de agentes está tratando de atraer ICE y cómo planea encontrarlos? Algunos posts y videos ya dan pistas de sus tácticas, pero lo cierto es que el objetivo es claro: encontrar personas con ciertas características que faciliten su integración en el servicio sin necesidad de un entrenamiento extenso.
Dardo López-Dolz, experto en seguridad, explica que “sobre el reclutamiento de personas con determinado perfil es normal; si yo quiero reclutar a alguien que tenga capacidades físicas y habilidades adquiridas anteriormente, se me ahorra el proceso de capacitación”. Esta lógica marca la forma en que DHS está diseñando su campaña, utilizando anuncios llamativos, influencers y geolocalización para llegar a los posibles candidatos.
Un documento obtenido por The Washington Post detalla la estrategia poco convencional: la campaña planea inundar redes como Snapchat y plataformas como Rumble, con videos, transmisiones en vivo y la participación de influencers, todo con la meta de impulsar la contratación de miles de agentes de deportación. La inversión proyectada para 2026 supera los $100 millones, lo que evidencia la magnitud del plan.
¿Cuál es el perfil que busca ICE al reclutar?
En cuanto al perfil que busca ICE, el enfoque del DHS es bastante claro y no pasa desapercibido. Las campañas de reclutamiento se han dirigido de forma intencional a espacios y comunidades muy específicas, como ferias de armas, aficionados al mundo militar, oyentes de programas con mensajes patrióticos, así como personas que asisten a eventos de artes marciales mixtas (MMA). También apuntan a quienes sienten afinidad por el ámbito castrense o son defensores del derecho a portar armas, ya que consideran que este tipo de público suele tener disciplina, fortaleza física y una mentalidad más alineada con las exigencias del trabajo. La idea es atraer a candidatos que, desde el inicio, se identifiquen con el tipo de entorno y responsabilidades que implica formar parte de ICE.
Los expertos aclaran que la convocatoria es solo la primera parte; lo más importante es el proceso de selección. “Depende de la calidad y cantidad de Recursos Humanos y tecnológicos utilizados en el proceso de selección para que el resultado sea bueno. No depende tanto del canal utilizado para convocarlos, porque al convocar entra de todo”, señala López-Dolz.
La vocera del DHS informa que ya han recibido más de 220 mil solicitudes en los últimos cinco meses, y que más del 85% de los nuevos empleados tienen experiencia policial, confirmando que la agencia prioriza la preparación y experiencia de los candidatos más allá de la cantidad de postulantes.
Con esta campaña, ICE no solo busca llenar vacantes: está diseñando un reclutamiento estratégico, moderno y altamente visible, aprovechando redes sociales, influencers y herramientas tecnológicas para atraer a quienes puedan cumplir con las exigencias de la agencia en 2026.
