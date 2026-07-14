El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenó a sus agentes en todo Estados Unidos modificar la forma en que realizan ciertos operativos migratorios. La nueva directiva establece que los funcionarios deberán dejar de perseguir a personas que se movilicen en vehículos, una medida que llega después de recientes incidentes mortales durante intervenciones de la agencia. Pero, ¿cuáles son los alcances de esta orden emitida por la agencia migratoria y qué cambios deberán cumplir sus agentes a partir de ahora?

De acuerdo con funcionarios del gobierno de Donald Trump citados por NBC News, la orden fue emitida a nivel nacional este martes y busca cambiar los procedimientos utilizados por los agentes durante sus labores de detención. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondido a la solicitud de comentarios sobre la nueva medida.

ICE emitió una nueva directiva nacional que cambia parte de sus procedimientos operativos. | Crédito: AFP

La decisión se produce luego de dos hechos ocurridos en los últimos nueve días en los que agentes de ICE estuvieron involucrados en la muerte de dos inmigrantes hispanos durante operativos. Ambos casos tuvieron como escenario vehículos en los que se encontraban las personas intervenidas.

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Dos inmigrantes murieron durante operativos de ICE

El caso más reciente ocurrió este lunes en Maine, donde un agente de ICE disparó contra un conductor identificado como Joan Sebastian Guerrero, un inmigrante colombiano de 26 años. Según la información difundida por las autoridades, el hombre se encontraba dentro de un vehículo cuando fue abordado por agentes de inmigración.

Días antes, el 7 de julio, un inmigrante mexicano murió durante un operativo en Houston, Texas. Se trató de Lorenzo Salgado Araujo, quien conducía una camioneta en la zona de Magnolia Park cuando fue intervenido por agentes federales.

ICE ordenó a sus agentes modificar la forma de intervenir vehículos durante detenciones. | Crédito: Flickr / U.S. Immigration and Customs Enforcement

De acuerdo con la versión de ICE, los oficiales buscaban detener a cuatro inmigrantes que viajaban en una camioneta y el vehículo intentó escapar. La agencia indicó que la unidad habría impactado una patrulla, situación que llevó a uno de los agentes a utilizar su arma contra el conductor.

Salgado Araujo recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al hospital Ben Taub, donde falleció posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

Reclamos contra ICE por operativos en Detroit

La nueva orden también ocurre mientras autoridades locales han expresado preocupación por las intervenciones vehiculares realizadas por ICE en distintas ciudades. En Detroit, funcionarios municipales solicitaron al DHS suspender este tipo de operativos y publicar información sobre dos incidentes ocurridos en mayo y junio.

Los concejales Denzel McCampbell y Gabriela Santiago-Romero, junto con la comisionada de Policía Victoria Camille, enviaron una carta al secretario del DHS en la que cuestionaron las persecuciones realizadas en barrios residenciales y señalaron que podrían haber puesto en riesgo a los habitantes.

Según las autoridades de Detroit, uno de los casos ocurrió el 19 de mayo y terminó con un solicitante de asilo con lesiones graves que requirieron una cirugía. El segundo incidente ocurrió el 5 de junio, cuando un vehículo perdió el control, chocó contra una cerca y terminó impactando automóviles estacionados, dejando al conductor en estado crítico.

Los funcionarios locales también indicaron que algunos testigos afirmaron que los agentes se movilizaban en vehículos sin identificación visible durante estos operativos.

Con la nueva directiva nacional, ICE busca establecer límites sobre la forma en que sus agentes pueden actuar cuando una persona se encuentra dentro de un vehículo, aunque todavía no se han divulgado públicamente todos los detalles del protocolo actualizado.

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