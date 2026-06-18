La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha actualizado las normas que regulan su sistema de centros de detención en Estados Unidos, introduciendo una serie de cambios que afectan tanto la forma en que funcionan estas instalaciones como las condiciones bajo las que se gestiona a las personas detenidas. La nueva versión de los National Detention Standards 2026 llega en medio de controversias legales y un mayor escrutinio público, especialmente por el uso de mano de obra dentro de los centros y el papel de los operadores privados.

Cambios principales en las normas de detención de ICE

Área Ajuste clave Pago a detenidos Se elimina la referencia al pago mínimo de $1 por día en programas de trabajo Estatus laboral Se establece que los detenidos no son empleados ni tienen derecho a salario o beneficios Admisión en centros Las instalaciones deben aceptar a todos los detenidos asignados por ICE Acceso lingüístico Nueva política obligatoria de interpretación y traducción gratuita Tecnología Uso limitado de herramientas de inteligencia artificial en funciones no críticas Discapacidad Se amplían requisitos de adaptación para personas con discapacidad Disciplina y salud mental Cambios en procedimientos disciplinarios vinculados a salud mental Aislamiento Nuevas reglas de supervisión y notificación en casos de segregación Evaluaciones médicas Evaluaciones de salud mental pasan de 7 a 5 días Registros Se amplían requisitos de archivo, en algunos casos de forma indefinida

El cambio más polémico: el trabajo de los detenidos

Según reportó Newsweek, uno de los puntos más sensibles de la reforma es la redefinición del trabajo dentro de los centros. El documento establece que:

“Los detenidos voluntarios que participan en el programa de trabajo voluntario no son considerados empleados de la instalación y/o del gobierno, y no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo las leyes salariales o regulaciones laborales aplicables.”

Este cambio se produce en medio de múltiples demandas judiciales contra contratistas privados como GEO Group, acusados de pagar alrededor de 1 dólar diario por labores como limpieza, cocina o mantenimiento en centros de detención.

Los cambios eliminan el pago a detenidos y redefinen su estatus laboral. | Crédito: AFP

Presión legal y batallas judiciales en curso

Las nuevas normas llegan mientras ICE y sus contratistas enfrentan litigios en distintos estados. En Washington, tribunales confirmaron más de 23 millones de dólares en compensaciones contra GEO Group por violaciones al salario mínimo estatal en el centro de Tacoma.

Además, la disputa ha llegado hasta la Corte Suprema de EE. UU., que en febrero de 2026 permitió que continúe una demanda colectiva en Colorado relacionada con trabajo no remunerado en el centro de Aurora.

Más control federal sobre los centros

El nuevo marco también centraliza el control de ICE sobre los centros de detención, obligando a los operadores privados a aceptar a todos los detenidos asignados sin posibilidad general de rechazo. Esto reduce la autonomía de empresas privadas y refuerza la autoridad directa de la agencia.

Tecnología, salud mental y nuevas reglas internas

Entre las novedades se incluye una política de acceso lingüístico que obliga a ofrecer traducción e interpretación gratuita, así como la incorporación limitada de herramientas de inteligencia artificial para funciones no críticas.

También se establecen nuevas reglas sobre aislamiento, con órdenes escritas obligatorias y notificación a ICE en un plazo máximo de 72 horas, además de un seguimiento más estricto de personas con enfermedades mentales graves.

Las evaluaciones de salud mental deberán realizarse en un máximo de cinco días, y se exigirá la transferencia de detenidos si el centro no puede atender adecuadamente sus necesidades médicas.

También refuerzan el control federal y ajustan reglas de salud y operación. | Crédito: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Contexto y capacidad del sistema

Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse, ICE mantenía a más de 60,000 personas bajo detención en abril de 2026, en un sistema donde los contratistas privados siguen teniendo un rol central.

Qué significan estos cambios

En conjunto, las reformas no solo actualizan normas administrativas: también redefinen la relación entre custodia y trabajo dentro del sistema migratorio. Al eliminar referencias salariales, ampliar el control federal y endurecer reglas operativas, ICE reconfigura un modelo que seguirá siendo objeto de debate judicial, político y social en los próximos meses.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!