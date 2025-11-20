En medio de los operativos migratorios que se están realizando en distintas localidades de Estados Unidos , es común visualizar a los agentes federales con diferentes uniformes y vehículos. Para muchas personas, especialmente migrantes, se les dificulta distinguir entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza. En ese caso, pretendo brindarte una guía clara sobre cómo diferenciar a cada de una de estas agencias.

Diariamente, hay agentes que están realizando detenciones y arrestos a extranjeros que no cuenten con la documentación legal para residir en Estados Unidos. Estas redadas forman parte de las estrictas políticas migratorias de la Administración Trump.

Debido a las política migratorias de la actual administración, se están realizando constantes detenciones a inmigrantes indocumentados. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo diferenciar a las fuerzas federales

Según la información compartida por Univision Noticias, es importante conocer los atuendos que usan estos agentes. A continuación, te detallaré cómo debes identificarlo correctamente:

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Habitualmente, los uniformados de este departamento suelen usar un chaleco; sin embargo, existen dos palabras que resaltan en esta prenda: ERO o HSI.

Agentes de la Guarda Nacional

En lo referente a la vestimenta utilizada por los agentes que representan a esta entidad, se destacan con un uniforme de características militares con un patrón de camuflaje.

Agentes de la Patrulla Fronteriza

Te menciono que estos miembros de las fuerzas de seguridad suelen usar identificadores de su propia agencia y, en ciertas ocasiones, pueden llevar insignias del Departamento de la Policía.

Estos son algunos ejemplos de los uniformes que llevan los agentes de cada departamento federal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué significa HSI y cuál es su relación con ICE

El acrónimo HSI significa Homeland Security Investigations (Investigaciones de Seguridad Nacional). Se trata de la rama investigativa de ICE en relación con actividad delictiva transfronteriza de EE.UU. Por su parte, ERO (Enforcement and Removal Operations, por sus siglas en inglés) se enfoca en arrestos y deportaciones.

Cómo un ciudadano puede identificar a un oficial si no usa su uniforme

En caso pases por una situación como esta, el oficial federal debe llevar y presentar su placa y su credencial de identificación oficial, así esté vestido de civil. Es importante que busques las insignias para identificar a qué agencia corresponde.