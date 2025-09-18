Un reciente caso relacionado a los operativos de ICE ha generado cierto asombro. Te contaré que esta agencia de inmigración le envió una carta a un adulto mayor con el propósito de iniciar su proceso de deportación , pero lo curioso fue que este hombre falleció hace más de tres años a causa del COVID-19. Esta situación ha generado indignación entre sus familiares.

Se trata de José Mario Rodríguez Grimaldi, de nacionalidad salvadoreña, quien falleció a los 89 años en junio del 2022. Él llegó a los Estados Unidos con una visa de turismo ; sin embargo, no regresó a su país natal debido a problemas de salud y no regularizó su estatus migratorio.

Su hija, Lorena Aguirre, pensó que el sufrimiento de su padre había llegado a su fin en aquel año, pues podría descansar en paz. Sin embargo, la citación por parte de ICE provocó que la conmoción se apodera de su interior, pues pensó que se trataba de una “broma”.

“Me hace sentir triste porque en las noticias escucho que están deportando a los criminales y mi papá no es un criminal. Era una persona mayor y con una conducta intachable. Por eso me da tristeza”, fueron sus palabras al medio Primer Impacto de Univision.

José Mario Rodríguez falleció en junio del 2022 a causa de la letalidad del coronavirus. Sus restos fueron cremados. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

No podía viajar

En dicha carta, ICE afirma que su proceso de deportación de este difunto se debe a que se quedó más del tiempo permitido como turista en los Estados Unidos. Ante esto, su hija justifica que su padre permaneció en el país porque llevaba un tratamiento y se le imposibilitaba realizar viajes.

Desde la perspectiva del representante legal de esta familia, considera que, ante las redadas masivas de ICE en distintas partes de Estados Unidos, esta agencia no verificó si José Rodríguez aún se encontraba vivo.

Lorena Aguirre aún no se explica por qué su padre fue notificado que sería deportado. Ella lo considera como un hombre "intachable". (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Su hija también podría ser deportada

Es importante mencionarte que aquellos inmigrantes que entraron con visa de turista a este país y se quedaron más del periodo establecido, también serían objetivos de los operativos migratorios. Esto genera preocupación para Lorena Aguirre.

“Yo estaría triste, pues nosotros estamos siguiendo todas las leyes de este país (Estados Unidos”, finalizó.